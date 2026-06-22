Uruguay bị Cape Verde cầm hòa 2-2: Cú sốc từ nhược tiểu và sai lầm chí mạng của La Celeste Cape Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 khi cầm chân ông lớn Uruguay trong trận cầu rượt đuổi tỷ số kịch tính. Siêu phẩm sút phạt của Pina và sai lầm hàng thủ Uruguay là tâm điểm của trận hòa 2-2 đầy bất ngờ.

Trận hòa 2-2 giữa Uruguay và Cape Verde tại lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026 không chỉ là một kết quả bất ngờ, mà còn là minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của các đội bóng bị đánh giá thấp. Trong một ngày mà bản lĩnh của đại diện Nam Mỹ bị thử thách cực độ, Cape Verde đã chứng minh rằng tinh thần kỷ luật và những khoảnh khắc xuất thần có thể san lấp mọi khoảng cách về đẳng cấp.

Siêu phẩm lịch sử của Kevin Pina

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Uruguay nhanh chóng áp đặt thế trận với sự cơ động của Federico Valverde. Đội trưởng của La Celeste liên tục bắn phá khung thành đối phương, nhưng sự vô duyên trong các pha dứt điểm khiến Uruguay không thể sớm cụ thể hóa ưu thế. Khi hàng công còn đang loay hoay, cú sốc đã đến ở phút 21.

Pina ghi siêu phẩm cho Cape Verde.

Từ một quả đá phạt cố định ở khoảng cách hơn 30 mét, tiền vệ phòng ngự Kevin Pina đã thực hiện một cú nã đại bác chìm cực mạnh. Bóng đi xuyên qua hàng rào và găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành kỳ cựu Fernando Muslera. Đây không chỉ là bàn thắng mở tỷ số mà còn là pha lập công lịch sử – bàn thắng đầu tiên của Cape Verde tại một kỳ World Cup.

Bàn thắng siêu phẩm của Pina.

Màn ngược dòng chớp nhoáng của Uruguay

Bị dội gáo nước lạnh, Uruguay điên cuồng dồn lên tấn công. Thống kê cho thấy chỉ riêng Federico Valverde đã có tới 5 pha dứt điểm trong hiệp một. Tuy nhiên, cũng phải đợi đến những phút cuối cùng của hiệp đấu, bản lĩnh của đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới mới lên tiếng.

Phút 44, từ quả tạt của Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đập cột dọc bật ra. Maxi Araujo có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Sự hưng phấn tiếp tục giúp Uruguay lật ngược thế cờ ở phút bù giờ thứ 6. Lại là Ugarte với đường treo bóng khó chịu, tạo điều kiện để Agustin Canobbio ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Maxi Araujo gỡ hòa cho Uruguay.

Sai lầm chí mạng và sự kiên cường của Cape Verde

Bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn bàn, các thuật toán dự đoán ghi nhận tỷ lệ chiến thắng của Uruguay lên tới 87,2%. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những biến số khó lường. Phút 61, trung vệ Mathias Olivera mắc sai lầm tai hại với đường chuyền ngang bất cẩn ngay trước vòng cấm đội nhà.

Cầu thủ vào sân thay người Helio Varela đã tận dụng triệt để sự chần chừ của Muslera để cướp bóng và dứt điểm vào lưới trống, san bằng tỷ số 2-2. Bàn thắng này khiến thế trận trở nên vô cùng căng thẳng. Uruguay dồn toàn lực tấn công, thậm chí HLV Marcelo Bielsa đã tung cả Darwin Nunez vào sân để tìm kiếm chiến thắng.

Phút 68, cầu trường Miami tưởng chừng như nổ tung khi Maxi Araujo một lần nữa đưa bóng vào lưới Cape Verde. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị trước đó. Những phút còn lại, hàng phòng ngự bọc lót kín kẽ của Cape Verde đã đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ đại diện Nam Mỹ.

Cục diện bảng H sau cơn địa chấn

Trận hòa này khiến Uruguay phải tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội và mắc sai lầm cá nhân không đáng có. Trong khi đó, Cape Verde tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích với 2 điểm sau hai trận hòa trước các đối thủ mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay.

Thứ hạng Đội bóng Trận Điểm Hiệu số 1 Tây Ban Nha 2 6 +5 2 Uruguay 2 2 0 3 Cape Verde 2 2 0 4 Ả Rập Xê Út 2 0 -5

Ở lượt trận cuối cùng, Cape Verde sẽ đối đầu với Ả Rập Xê Út với cơ hội lớn để giành vé đi tiếp. Ngược lại, Uruguay sẽ phải bước vào trận đấu "sinh tử" với Tây Ban Nha để quyết định số phận của mình tại World Cup 2026.