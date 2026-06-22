Uruguay chia điểm kịch tính: Canobbio và lời cảnh báo trước đại chiến Tây Ban Nha Trận hòa 2-2 đầy bất ngờ trước Cape Verde khiến Uruguay rơi vào thế khó tại bảng H. Agustin Canobbio khẳng định đội nhà cần sự dũng cảm để đối đầu Tây Ban Nha.

Sân vận động tại Miami vừa chứng kiến một trong những kịch bản khó tin nhất tại bảng H World Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, Uruguay của chiến lược gia Marcelo Bielsa đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 2-2 trước một Cape Verde đầy quả cảm và kỷ luật. Trận hòa này không chỉ là một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của đại diện Nam Mỹ mà còn đẩy họ vào thế sinh tử ở lượt trận cuối cùng.

Uruguay từng có thời điểm dẫn trước Cape Verde nhưng không thể bảo vệ thành quả.

Cú sốc từ chấm đá phạt 32 mét

Uruguay nhập cuộc với triết lý pressing tầm cao quen thuộc, chủ động đẩy đội hình sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, khi các chân sút áo xanh còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của thủ môn Vozinha, họ đã phải nhận đòn hồi mã thương đau đớn. Phút 21, Kevin Pina thực hiện cú đá phạt thần sầu từ khoảng cách lên tới 32 mét, bóng đi căng và hiểm hóc mở tỷ số cho Cape Verde. Đây là bàn thắng lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này ghi bàn tại một kỳ World Cup.

Bị dẫn bàn, đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Bielsa gia tăng áp lực nghẹt thở. Những nỗ lực không biết mệt mỏi cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 44. Từ một tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc, Maxi Araujo có pha đánh đầu nối cận thành tinh tế, san bằng cách biệt 1-1. Cú hích tinh thần giúp Uruguay chơi thăng hoa và lật ngược thế cờ ngay trong hiệp một. Phút 45+6, Agustin Canobbio có mặt đúng lúc đệm bóng tung lưới đối phương, đưa Uruguay vươn lên dẫn trước 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Agustin Canobbio ghi bàn cho Uruguay.

Sai lầm cá nhân và sự trỗi dậy của Cape Verde

Bước sang hiệp hai, kịch bản xoay chiều khi Cape Verde không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Phút 61, một sai lầm nghiêm trọng của trung vệ Mathias Olivera đã tạo điều kiện cho Helio Varela chớp thời cơ cực nhanh, dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 2-2. Uruguay nỗ lực tấn công trong những phút còn lại nhưng sự thiếu chính xác ở những pha bóng cuối cùng đã khiến họ không thể giành trọn 3 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, Agustin Canobbio thừa nhận những thiếu sót của đội nhà: "Chúng tôi đã gây áp lực tốt trong 30 phút đầu, nhưng bóng đá là vậy, đối thủ có thể trừng phạt bạn ngay lập tức từ một tình huống cố định. Cape Verde đã chơi một trận đấu xứng đáng với thành quả họ có được".

Lời hiệu triệu trước trận sinh tử với Tây Ban Nha

Cục diện bảng H hiện đang cực kỳ căng thẳng khi cả Uruguay và Cape Verde đều đang có 2 điểm, chia nhau vị trí thứ hai và thứ ba. Ở lượt trận cuối, trong khi Cape Verde đối đầu với Saudi Arabia, Uruguay sẽ phải bước vào cuộc chạm trán đầy rủi ro với ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha.

"Đây là World Cup, không có chỗ cho những sai lầm. Để đánh bại Tây Ban Nha, chúng tôi cần phải dũng cảm hơn bao giờ hết, sẵn sàng đón nhận những áp lực khủng khiếp và giữ vững niềm tin vào bản thân mình", Canobbio nhấn mạnh về tinh thần chiến đấu cần thiết cho trận đấu tới.

Nhìn chung, Uruguay vẫn nắm trong tay quyền tự quyết, nhưng màn trình diễn thiếu ổn định trước Cape Verde là hồi chuông cảnh báo cho Marcelo Bielsa. Nếu không thể cải thiện khả năng phòng ngự và duy trì sự tập trung, hành trình của "La Celeste" tại World Cup 2026 hoàn toàn có thể khép lại sớm hơn dự kiến.