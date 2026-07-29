US Open 2026: Djokovic đánh cặp Sabalenka, Eala lần đầu dự nội dung đôi nam nữ US Open 2026 công bố 16 cặp đôi nam nữ đầu tiên, với Novak Djokovic - Aryna Sabalenka nổi bật; Alexandra Eala lần đầu góp mặt và 8 suất đặc cách còn chờ.

US Open 2026 đã công bố 16 cặp góp mặt đầu tiên ở nội dung đôi nam nữ, trong đó Novak Djokovic sẽ sát cánh cùng Aryna Sabalenka. Sự kết hợp giữa chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam và tay vợt số 1 thế giới theo thông tin từ danh sách đăng ký lập tức trở thành tâm điểm của giải đấu tại Flushing Meadows.

Danh sách cũng đánh dấu lần đầu Alexandra Eala tranh tài ở nội dung này. Tay vợt Philippines sẽ đánh cặp với Felix Auger-Aliassime, trong khi ban tổ chức còn 8 suất đặc cách chưa công bố trước ngày giải khởi tranh.

Djokovic và Sabalenka dẫn đầu danh sách đáng chú ý

Đôi nam nữ tại US Open đã được cải tổ từ năm 2025, với mục tiêu đưa nhiều ngôi sao hàng đầu của ATP và WTA vào cùng một nhánh đấu. Thể thức mới tạo sức hút ngay từ mùa đầu tiên và nâng tiền thưởng cho đội vô địch lên 1 triệu USD.

Trong bối cảnh đó, Djokovic và Sabalenka là cặp đấu nhận nhiều sự chú ý nhất. Cả hai có mối quan hệ bạn bè thân thiết, và việc cùng xuất hiện tạo nên một cuộc kết hợp giàu sức nặng về tên tuổi. Họ được kỳ vọng là một trong các ứng viên nổi bật cho chức vô địch.

Novak Djokovic và Aryna Sabalenka có mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Danh sách 16 cặp đầu tiên còn quy tụ nhiều sự kết hợp đã có câu chuyện riêng từ mùa trước. Iga Swiatek tiếp tục đồng hành cùng Casper Ruud sau khi hai người giành ngôi á quân. Việc tái hợp giúp Swiatek và Ruud bước vào giải với sự quen thuộc mà một nội dung có thời lượng ngắn, nhịp độ cao thường đòi hỏi.

Jessica Pegula sẽ đánh cặp Jack Draper, còn Alexander Zverev kết hợp cùng Taylor Townsend. Ở các cặp khác, Daniil Medvedev sát cánh Diana Shnaider, trong khi Mirra Andreeva cùng người đồng hương Andrey Rublev tạo thành một đại diện đáng chú ý khác.

Nhà vô địch trở lại, Eala có cột mốc mới

Đương kim vô địch Sara Errani và Andrea Vavassori sẽ trở lại Flushing Meadows để bảo vệ danh hiệu. Sự hiện diện của họ tạo ra chuẩn đối chiếu rõ ràng cho một nội dung đang được US Open định vị như sân khấu chung của những tay vợt nổi bật ở cả hai hệ đấu.

Alexandra Eala là một trong những điểm nhấn của danh sách. Lần đầu dự nội dung đôi nam nữ US Open, tay vợt Philippines sẽ sát cánh Felix Auger-Aliassime. Đây là dấu mốc đáng chú ý với Eala, đồng thời bổ sung một đại diện Đông Nam Á vào danh sách các cặp đấu được công bố.

Alexandra Eala sẽ có lần đầu tham dự nội dung đôi nam nữ US Open.

Các cặp đấu khác cũng mang màu sắc riêng. Leylah Fernandez sẽ cùng Frances Tiafoe, hai anh em Peyton Stearns và Preston Stearns cùng góp mặt, còn Amanda Anisimova đánh cặp Learner Tien trong một sự kết hợp mới.

Kei Nishikori, người theo thông tin được công bố sẽ giải nghệ sau mùa giải 2026, lần đầu tham dự nội dung đôi nam nữ US Open. Tay vợt Nhật Bản sẽ sát cánh cùng Naomi Osaka, tạo nên một cặp đấu đáng chú ý khác của danh sách đăng ký.

Tám suất đặc cách và dấu hỏi về Alcaraz

Giám đốc điều hành USTA Craig Tiley cho biết việc đưa các tay vợt nam và nữ hàng đầu vào cùng một đội là cách quảng bá quần vợt ở đẳng cấp cao nhất. Việc còn 8 suất đặc cách đồng nghĩa danh sách hiện tại chưa phải toàn bộ diện mạo của giải.

Carlos Alcaraz chưa xuất hiện trong danh sách đăng ký ban đầu. Trước đó có thông tin anh có thể đánh cặp Serena Williams, nhưng cả hai đều chưa được xác nhận góp mặt. Vì vậy, khả năng xuất hiện một cặp đôi mới tại Flushing Meadows vẫn phụ thuộc vào các suất đặc cách còn lại.