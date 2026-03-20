USDA dự báo nhập khẩu thịt bò Hoa Kỳ năm 2026 tăng 3,35% lên mức kỷ lục Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo nhập khẩu thịt bò năm 2026 sẽ chiếm 17,34% tổng nguồn cung, trong khi sản lượng nội địa tiếp tục sụt giảm so với năm 2025.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vừa điều chỉnh tăng dự báo nhập khẩu thịt bò của quốc gia này trong năm 2026 với mức tăng 3,35% so với năm 2025. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh sản lượng nội địa sụt giảm và nhu cầu tiêu thụ của người dân có dấu hiệu tăng lên.

Biến động cung cầu và sản lượng thịt bò

Theo báo cáo cung cầu mới nhất từ USDA, nhập khẩu thịt bò của Hoa Kỳ năm 2026 dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng sau khi đã ghi nhận mức nhảy vọt 18% trong năm 2025. Đáng chú ý, tỷ trọng thịt bò nhập khẩu trong tổng nguồn cung dự kiến đạt 17,34% vào năm 2026, vượt qua mức 16,82% của năm trước đó để thiết lập kỷ lục mới.

Trái ngược với đà tăng của nhập khẩu, sản lượng thịt bò nội địa của Hoa Kỳ được dự báo sẽ giảm 0,7% vào năm 2026. Trước đó, trong năm 2025, sản lượng sản xuất tại quốc gia này cũng đã giảm 3,6% so với năm 2024.

Bảng so sánh các chỉ số thị trường thịt bò Hoa Kỳ

Chỉ số Năm 2025 (Ước tính) Năm 2026 (Dự báo) Tăng trưởng nhập khẩu 18% 3,35% Tăng trưởng sản lượng -3,6% -0,7% Tiêu thụ bình quân (pound/người) 59,3 59,6 Tỷ trọng nhập khẩu trong nguồn cung 16,82% 17,34%

Mất cân bằng cán cân xuất nhập khẩu

Dữ liệu từ USDA cho thấy một sự chênh lệch lớn trong hoạt động thương mại thịt bò. Trong năm 2025, xuất khẩu thịt bò của Hoa Kỳ đã giảm 12%, trong khi nhập khẩu tăng mạnh 18%. Trong hai năm qua, khối lượng thịt bò nhập khẩu đã gần gấp đôi khối lượng xuất khẩu.

Đặc biệt, vào năm 2025, tỷ lệ nhập khẩu so với xuất khẩu đã đạt mức cao chưa từng thấy kể từ giai đoạn 2004 - 2005, thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng bởi các trường hợp bệnh bò điên. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn duy trì ở mức cao. Dự báo mức tiêu thụ bình quân đầu người tại Hoa Kỳ sẽ tăng lên 59,6 pound vào năm 2026, so với mức 59,3 pound của năm 2025.

Nhìn chung, sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài đang ngày càng tăng do sản lượng trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ đang trên đà hồi phục và tăng trưởng.