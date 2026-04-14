USDA dự báo sản lượng thịt lợn EU giảm 1,6% và xuất khẩu giảm 9,2% vào năm 2026 Ngành chăn nuôi lợn Liên minh châu Âu (EU) đối mặt với đợt điều chỉnh cơ cấu lớn trong năm 2026. Theo USDA, áp lực từ quy định môi trường và rào cản thương mại sẽ khiến cả sản lượng và xuất khẩu sụt giảm.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), ngành chăn nuôi lợn tại Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ trải qua giai đoạn điều chỉnh cơ cấu mạnh mẽ vào năm 2026. Sản lượng giết mổ toàn khu vực được dự báo giảm 1,6%, trong khi kim ngạch xuất khẩu có thể sụt giảm tới 9,2% so với năm 2025.

Áp lực dư thừa nguồn cung và rào cản thương mại

USDA cho biết xu hướng sụt giảm này là hệ quả trực tiếp từ tình trạng thị trường chuyển biến xấu vào cuối năm 2025. Mặc dù giá thịt lợn tăng và chi phí thức ăn thấp từng thúc đẩy sản xuất trong giai đoạn trước, nhưng nguồn cung dư thừa trên thị trường chung EU đã tạo áp lực giảm giá đáng kể.

Đáng chú ý, các rào cản thương mại đang trở thành trở ngại lớn cho việc lưu thông hàng hóa. Các biện pháp thuế quan đối với hàng Trung Quốc và lệnh cấm vận liên quan đến dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại một số khu vực của Tây Ban Nha được dự báo sẽ hạn chế đáng kể khả năng cạnh tranh của thịt lợn EU trên thị trường quốc tế.

Sự phân hóa sản xuất giữa các khu vực

Dự báo của USDA chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng sản xuất tại châu Âu:

Sản lượng tại các thị trường truyền thống như Hà Lan và Đức dự kiến giảm mạnh. Nguyên nhân do các quy định khắt khe về môi trường, phúc lợi động vật và các chương trình thu mua dự trữ của chính phủ nhằm giảm quy mô đàn vật nuôi. Đông và Đông Nam Âu: Tình hình có phần ổn định hơn nhờ chi phí sản xuất thấp, giá lợn con rẻ và sự hỗ trợ từ các chương trình trợ cấp sản xuất của chính phủ.

Bảng dự báo các chỉ số chính ngành thịt lợn EU năm 2026

Chỉ tiêu Dự báo thay đổi so với 2025 Yếu tố tác động chính Sản lượng giết mổ Giảm 1,6% Quy định môi trường, đóng cửa trang trại Kim ngạch xuất khẩu Giảm 9,2% Thuế quan Trung Quốc, dịch tả lợn châu Phi Tiêu thụ nội địa Duy trì ổn định Nhu cầu từ Đông Âu bù đắp cho Tây Âu

Dự báo nhu cầu tiêu thụ nội địa

Mặc dù sản lượng và xuất khẩu giảm, tiêu thụ thịt lợn tại EU trong năm 2026 dự kiến vẫn giữ mức ổn định. Nhu cầu gia tăng từ khu vực Trung và Đông Nam Âu được kỳ vọng sẽ bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu tại các khu vực khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia USDA nhận định ngành chăn nuôi châu Âu vẫn phải đối mặt với áp lực thích ứng liên tục. Việc không thể tìm được các nhà cung cấp thay thế để bù đắp cho những cơ hội xuất khẩu đã mất sẽ khiến ngành chăn nuôi lợn tại đây tiếp tục thu hẹp quy mô trong ngắn hạn.