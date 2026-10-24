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Utrecht 1-1 PEC Zwolle: Hai đội chia điểm

Văn Thể24/10/2026 16:46

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Utrecht và PEC Zwolle thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu 21h30 ngày 24/10 tại Stadion Galgenwaard hứa hẹn tiếp nối mạch đó.

Utrecht1 - 1PEC ZwolleKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Utrecht tiếp đón PEC Zwolle.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Utrecht 54% - 46% PEC Zwolle, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

  • 24'Utrecht ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 64% - 36% PEC Zwolle, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 0.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': Oualid Agougil (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Utrecht ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 60% - 40% PEC Zwolle, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (PEC Zwolle): Elias Sörensen vào sân thay Dylan Mbayo.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Utrecht ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 62% - 38% PEC Zwolle, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 3 - 0.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Utrecht): Adrian Blake vào sân thay Niklas Vesterlund.

  • 64'Utrecht ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 60% - 40% PEC Zwolle, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 3 - 2.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (PEC Zwolle): Jan Burger vào sân thay Damian van der Haar.

  • 72'BÀN THẮNG! PEC Zwolle (0-1)

    Phút 72': Elias Sörensen (PEC Zwolle) lập công (kiến tạo: Thijs Oosting). Tỷ số: 0 - 1.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Utrecht): S. van Duijn vào sân thay Yoann Cathline.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Utrecht): Artem Stepanov vào sân thay Ángel Alarcón.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Gilles Van Der Wal (PEC Zwolle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 77'Utrecht ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 58% - 42% PEC Zwolle, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 3 - 4.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (PEC Zwolle): Koen Kostons vào sân thay Gilles Van Der Wal.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Utrecht): Nordin Amrabat vào sân thay Siebe Horemans.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Utrecht): Davy Van Den Berg vào sân thay Oualid Agougil.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Tobias Sommer (PEC Zwolle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Joris van Overeem (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 89'Utrecht ép sân

    Cầm bóng: Utrecht 59% - 41% PEC Zwolle, dứt điểm 18 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 4 - 4.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Utrecht (1-1)

    Phút 90+1': S. van Duijn (Utrecht) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • KTKết thúc: Utrecht 1-1 PEC Zwolle

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:25 24/10/2026

Đội hình chính thức
Utrecht
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Correia
PEC Zwolle
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry van der Vegt
22
S. Padt
2
S. Horemans
3
M. Didden
5
N. Panagiotou
92
A. Zagré
38
O. Agougil
8
van Overeem
23
N. Vesterlund
10
Y. Cathline
11
Ángel Alarcón
20
D. de Wit
1
Schendelaar
3
O. Aertssen
28
S. Graves
24
N. Viergever
33
van der Haar
30
R. Thomas
8
T. Sommer
37
Gilles van der Wal
25
T. Oosting
11
D. Mbayo
17
van Hooijdonk
Dự bị
Utrecht
39 N. Amrabat15 A. Blake31 M. Eppink33 K. Gadellaa32 Kloosterboer18 J. Medić6 G. Offerhaus21 Ogidi Nwankwo9 Artem Stepanov
PEC Zwolle
41 D. Verduin4 T. Velthuis9 E. Sørensen42 Dylan Ruward20 G. Reiziger26 Jadiel Pereira da Gama7 Y. Namli10 K. Kostons34 N. Fichtinger
Cập nhật đội hình lúc 21:02 24/10/2026
UtrechtThống kêPEC Zwolle
60%
Kiểm soát bóng
40%
22
Dứt điểm
9
5
Trúng đích
5
7
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
S. van Duijn
S. van Duijn
Utrecht
1 bàn
E. Sørensen
E. Sørensen
PEC Zwolle
1 bàn
T. Oosting
T. Oosting
PEC Zwolle
1 kiến tạo · điểm 7.24
M. Didden
M. Didden
Utrecht
Điểm 7.25

Những lần chạm trán gần đây giữa Utrecht và PEC Zwolle thường mang đến nhiều bàn thắng. Với bối cảnh hiện tại của hai đội, trận đấu lúc 21h30 ngày 24/10 trên sân Stadion Galgenwaard có đủ yếu tố để tiếp tục kịch bản đó.

Thế đối đầu nghiêng về Utrecht

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Utrecht thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để PEC Zwolle thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà khi bước vào cuộc tái ngộ này.

Tuy nhiên, thế trận cởi mở vốn là đặc trưng của các cuộc đối đầu gần đây khiến trận đấu khó trở thành một cuộc chiến thận trọng. Cả hai đội đều có xu hướng chơi mở, và điều đó tạo ra nhiều khoảng trống ở hai đầu sân.

Phong độ: Utrecht ổn định hơn

Utrecht đang có phong độ khá tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, trong đó họ giành chiến thắng ở trận mới nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội chủ nhà bước vào trận với tâm thế tự tin.

Ngược lại, PEC Zwolle có chuỗi kết quả thiếu ổn định hơn. Đội chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Utrecht đang xếp hạng 11 với 11 điểm, còn PEC Zwolle đứng hạng 15 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm, đủ để thể hiện sự chênh lệch về thành tích nhưng chưa quá lớn để quyết định kết quả.

Với PEC Zwolle, một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp rút ngắn khoảng cách với đối thủ. Utrecht thì có cơ hội nối dài mạch phong độ tốt trên sân nhà để củng cố vị trí của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Utrecht bước vào trận với lợi thế sân nhà, phong độ tốt hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và gây sức ép từ sớm.

Về phía PEC Zwolle, đội khách cần giữ sự tập trung và tận dụng động lực từ chiến thắng gần nhất. Nếu có thể thoát khỏi chuỗi phong độ trồi sụt, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà trong một trận đấu nhiều cảm xúc.

Nhận định

Nhìn chung, Utrecht được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định, vị trí cao hơn và thế đối đầu thuận lợi. Dù vậy, xu hướng nhiều bàn thắng trong các lần gặp gần đây cho thấy PEC Zwolle vẫn có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm. Một màn đôi công hấp dẫn là kịch bản đáng chờ đợi tại Stadion Galgenwaard.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Utrecht · 3 thắng2 hòaPEC Zwolle · 0 thắng
22/02/2026
Utrecht
1 - 1
PEC Zwolle
Hòa
31/08/2025
PEC Zwolle
0 - 2
Utrecht
UTR
02/02/2025
PEC Zwolle
3 - 3
Utrecht
Hòa
11/08/2024
Utrecht
1 - 0
PEC Zwolle
UTR
04/04/2024
Utrecht
5 - 1
PEC Zwolle
UTR
Utrecht
5 trận gần nhất
TTBTH
9
Trận
3-2-4
T-H-B
16
Ghi (TB 1.8)
26
Thủng lưới
PEC Zwolle
5 trận gần nhất
TBBBH
9
Trận
2-1-6
T-H-B
10
Ghi (TB 1.1)
22
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord9720+2123TTTTT
2AZ Alkmaar9621+1020HBTHT
3PSV Eindhoven9612+1519BTBTT
10Excelsior9324-211BBHBH
11Utrecht9324-1011TTBTH
12NEC Nijmegen9243-110HHHBH
14Cambuur9234-89HTHTH
15PEC Zwolle9216-127TBBBH
16ADO Den Haag9135-96THHBB
Tình hình lực lượng
Utrecht
A. Engwanda (Hamstring Injury)
V. Jensen (Knee Injury)
M. Jonathans (Knee Injury)
N. Ohio (Knee Injury)
K. Paredes (Knee Injury)
V. Barkas (Inactive)
M. Broholm (Inactive)
A. Stepanov (Ankle Injury)
PEC Zwolle
S. Floranus (Injury)
F. Krastev (Achilles Tendon Injury)
Y. Namli (Knee Injury)
S. Floranus (Injury)
F. Krastev (Achilles Tendon Injury)
Y. Namli (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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