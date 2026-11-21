Utrecht 2-3 Cambuur: Cambuur giành chiến thắng
Utrecht đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Cambuur, sau hai trận thua liên tiếp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 22/11/2026 tại Stadion Galgenwaard.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Utrecht tiếp đón Cambuur.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Utrecht 47% - 53% Cambuur, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 25'BÀN THẮNG! Cambuur (0-1)
Phút 25': Nicolas Binder (Cambuur) lập công (kiến tạo: Jason Ceka). Tỷ số: 0 - 1.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Utrecht 47% - 53% Cambuur, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 38'Cambuur ép sân
Cầm bóng: Utrecht 52% - 48% Cambuur, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 9 - 2, cứu thua 3 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Utrecht): Davy Van Den Berg vào sân thay Per Kloosterboer.
- 45'Thay người
Phút 45' (Utrecht): Arthur Zagre vào sân thay Oualid Agougil.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Utrecht ép sân
Cầm bóng: Utrecht 58% - 42% Cambuur, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 3 - 3.
- 52'Thẻ vàng
Phút 52': Dani De Wit (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).
- 54'Thẻ vàng
Phút 54': Mathieu Maertens (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).
- 55'BÀN THẮNG! Cambuur (0-2)
Phút 55': Ilyes Hamache (Cambuur) lập công (kiến tạo: Rafik El Arguioui). Tỷ số: 0 - 2.
- 57'Thay người
Phút 57' (Utrecht): Nordin Amrabat vào sân thay Marius Broholm.
- 57'Thay người
Phút 57' (Cambuur): Daan Visser vào sân thay Mathieu Maertens.
- 58'Thẻ vàng
Phút 58': Arthur Zagre (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'BÀN THẮNG! Utrecht (1-2)
Phút 60': Artem Stepanov (Utrecht) lập công (kiến tạo: Joris van Overeem). Tỷ số: 1 - 2.
- 61'Thay người
Phút 61' (Utrecht): Adrian Blake vào sân thay Nikolas Panagiotou.
- 63'Utrecht ép sân
Cầm bóng: Utrecht 58% - 42% Cambuur, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 15 - 6, cứu thua 3 - 4.
- 66'Thay người
Phút 66' (Cambuur): Sami Bouhoudane vào sân thay Rafik El Arguioui.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Billy van Duijl (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).
- 75'Thay người
Phút 75' (Utrecht): S. van Duijn vào sân thay Artem Stepanov.
- 75'Utrecht ép sân
Cầm bóng: Utrecht 58% - 42% Cambuur, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 6 - 7), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 18 - 8, cứu thua 5 - 5.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Daan Visser (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).
- 81'BÀN THẮNG! Utrecht (2-2)
Phút 81': S. van Duijn (Utrecht) lập công (kiến tạo: Adrian Blake). Tỷ số: 2 - 2.
- 81'Thay người
Phút 81' (Cambuur): Wout Asselman vào sân thay Jason Ceka.
- 81'Thay người
Phút 81' (Cambuur): Rik Mulders vào sân thay Devid Eugene Bouah.
- 81'Thay người
Phút 81' (Cambuur): Iwan Henstra vào sân thay Nicolas Binder.
- 83'BÀN THẮNG! Cambuur (2-3)
Phút 83': Morgan Costarelli (Cambuur) lập công (kiến tạo: Sami Bouhoudane). Tỷ số: 2 - 3.
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Utrecht 57% - 43% Cambuur, dứt điểm 14 - 16 (trúng đích 8 - 8), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 19 - 11, cứu thua 5 - 6.
- KTKết thúc: Utrecht 2-3 Cambuur
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 03:11 22/11/2026
Utrecht đang thiếu hụt lực lượng đúng lúc cần một kết quả tốt trên sân nhà. Chủ nhà đón Cambuur tại Stadion Galgenwaard vào 00h45 ngày 22/11/2026, với phong độ chưa ổn định và vị trí thấp hơn đối thủ trên bảng xếp hạng.
Utrecht mang theo bài toán lực lượng vào trận
Trong 5 trận gần nhất, Utrecht thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, cả hai trận thua đều là hai trận mới nhất, nên chủ nhà đang bước vào cuộc tiếp đón này với tâm thế cần sớm chặn đà đi xuống.
Khi bề dày lực lượng trở thành vấn đề, mỗi lựa chọn nhân sự của ban huấn luyện đều tác động trực tiếp đến sự ổn định của cả tập thể. Chuỗi hai trận thua liên tiếp càng khiến yêu cầu giữ được nhịp độ và sự chắc chắn trong thi đấu trở nên rõ rệt hơn.
Cambuur có phong độ nhỉnh hơn
Ở chiều ngược lại, Cambuur thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách vừa thua ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã có chuỗi 3 chiến thắng và 1 trận hòa.
Với thành tích đó, Cambuur có lợi thế về mặt phong độ so với chủ nhà. Họ cũng có lý do để tin rằng một chuyến làm khách cạnh tranh được kết quả tích cực là điều khả thi.
Thế đối đầu cân bằng
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Utrecht thắng 2 trận, hòa 1 trận và Cambuur thắng 2 trận. Con số này cho thấy cặp đấu không có đội nào chiếm ưu thế rõ rệt, và đội khách hoàn toàn không phải đối thủ dễ chịu với chủ nhà.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Cambuur đang đứng hạng 10 với 15 điểm, trong khi Utrecht xếp hạng 14 với 12 điểm. Hai đội cách nhau 4 bậc và 3 điểm, một khoảng cách đủ nhỏ để kết quả của trận đấu này có thể thay đổi bức tranh ở khu vực giữa bảng.
Đối với Utrecht, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đối thủ ngay trên sân nhà. Với Cambuur, một kết quả tốt sẽ giúp họ củng cố vị trí đang có.
Điểm then chốt của trận đấu
Bài toán lớn nhất của Utrecht là tìm cách duy trì sự ổn định dù lực lượng đang hạn chế, trong lúc phong độ gần đây đang đi xuống. Lợi thế sân nhà tại Stadion Galgenwaard là yếu tố họ cần tận dụng để lấy lại niềm tin.
Cambuur có phong độ tốt hơn, nhưng cũng vừa nếm trải một trận thua ở lượt đấu gần nhất. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà khả năng quản lý lực lượng và mức độ tập trung của chủ nhà sẽ ảnh hưởng nhiều đến diễn biến chung.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)