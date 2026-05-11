Ưu tiên sống còn của Arsenal: Gia hạn với Mikel Arteta để bảo vệ tương lai bền vững Dù mùa giải 2025-2026 kết thúc với danh hiệu hay không, Arsenal cần sớm trói chân Mikel Arteta bằng bản hợp đồng mới để duy trì sự ổn định trước sự bất ổn của các đối thủ lớn.

Mùa giải 2025-2026 đang tiến tới những chương cuối kịch tính nhất đối với Arsenal. Tại Ngoại hạng Anh, "Pháo thủ" đang chiếm lĩnh ngôi đầu và tại đấu trường Champions League, họ đang đứng trước ngưỡng cửa bán kết lượt về đầy căng thẳng với Atletico Madrid. Tuy nhiên, đằng sau những toan tính chiến thuật trên sân cỏ, ban lãnh đạo đội bóng đang đối mặt với một bài toán quản trị mang tính quyết định: Tương lai của Mikel Arteta.

Arteta đang làm quá tốt công việc tại Arsenal.

Tầm quan trọng của sự ổn định trong kỷ nguyên biến động

Giới chuyên môn tại Anh đều đồng nhất quan điểm: Dù Arsenal có nâng cao cúp vô địch hay lại một lần nữa chịu cảnh "về nhì" đầy nghiệt ngã, việc gia hạn hợp đồng với Mikel Arteta vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn đến năm 2027, Arsenal hiểu rằng họ không thể để vị chiến lược gia này bước vào giai đoạn nhạy cảm của các đồn đoán chuyển nhượng.

Lập trường của Arsenal được xây dựng trên một nền tảng thống kê ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 44 tuổi, Arsenal đã giành chiến thắng 40 trong tổng số 58 trận đấu tính riêng mùa này. Không chỉ đơn thuần là kết quả trên bảng điện tử, Arteta đã thay đổi hoàn toàn DNA của đội bóng, biến Arsenal từ một dự án tái thiết thành một thế lực thực sự, đủ sức thách thức bất kỳ đại gia nào tại châu Âu.

Nhìn sang các đối thủ cạnh tranh, giá trị của sự ổn định càng được khắc họa rõ nét. Chelsea vừa mới sa thải Liam Rosenior sau những kết quả thất vọng, trong khi Manchester United vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy tìm kiếm một HLV chính thức có đủ tầm vóc. Ngược lại, tại sân Emirates, một bản sắc chiến thuật rõ ràng cùng dàn cầu thủ trẻ trung đã được đóng đinh, cam kết gắn bó lâu dài dưới triều đại của Arteta.

Arteta sẽ được tôn vinh nếu giúp Pháo thủ giành danh hiệu.

Vượt qua áp lực danh hiệu và rủi ro tâm lý

Những tiếng vang từ phe chỉ trích thường tập trung vào việc Arteta chưa mang về thêm danh hiệu lớn nào kể từ sau chức vô địch FA Cup năm 2020. Nếu mùa giải 2025-2026 khép lại với bàn tay trắng, áp lực chắc chắn sẽ gia tăng khủng khiếp. Tuy nhiên, mối nguy lớn nhất không nằm ở dư luận, mà nằm ở chính tâm lý của Arteta – một người nổi tiếng với sự cầu toàn và khắt khe với bản thân.

Nghi ngờ về năng lực cá nhân có thể nảy sinh nếu thành công không đến sau những nỗ lực tột cùng. Đây chính là lúc ban lãnh đạo Arsenal cần hành động quyết đoán nhất. Việc chìa ra một bản hợp đồng mới không chỉ là phần thưởng cho những gì đã làm được, mà còn là liều thuốc tinh thần, khẳng định niềm tin tuyệt đối vào tầm nhìn dài hạn mà Arteta đang theo đuổi.

Thực tế trên thị trường HLV hiện nay, việc tìm kiếm một người có khả năng thay thế Arteta là một bài toán gần như không có lời giải ưu việt hơn. Sự kiên trì mà Arsenal đã dành cho vị HLV này trong sáu năm qua đã đưa họ từ đống tro tàn lên sát ngưỡng vinh quang. Để sự gắn kết này bị lung lay bởi những đồn đoán vào năm cuối hợp đồng sẽ là một sai lầm chiến lược lớn.

Tóm lại, vận mệnh của Arsenal không nên và không thể bị định đoạt chỉ bởi kết quả của một vài trận đánh cuối mùa. Mikel Arteta đã chứng minh ông là người phù hợp nhất để đưa con tàu Arsenal đi đúng hướng. Sau nửa thập kỷ dày công xây dựng, một bản hợp đồng dài hạn mới chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho tham vọng thống trị của "Pháo thủ" trong tương lai gần.