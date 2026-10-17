Uxbridge 0-4 AFC Hornchurch: AFC Hornchurch giành chiến thắng Uxbridge đang có mạch thắng ấn tượng với 4 trận toàn thắng, sẽ tiếp AFC Hornchurch, đội có phong độ thất thường, trên sân Honeycroft lúc 21:00 ngày 17/10/2026.

Uxbridge 0 - 4 AFC Hornchurch Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Uxbridge tiếp đón AFC Hornchurch.



Uxbridge tiếp đón AFC Hornchurch. 22' BÀN THẮNG! AFC Hornchurch (0-1)

Phút 22': (AFC Hornchurch) lập công. Tỷ số: 0 - 1.



Phút 22': (AFC Hornchurch) lập công. Tỷ số: 0 - 1. 30' BÀN THẮNG! AFC Hornchurch (0-2)

Phút 30': (AFC Hornchurch) lập công. Tỷ số: 0 - 2.



Phút 30': (AFC Hornchurch) lập công. Tỷ số: 0 - 2. 39' BÀN THẮNG! AFC Hornchurch (0-3)

Phút 39': (AFC Hornchurch) lập công. Tỷ số: 0 - 3.



Phút 39': (AFC Hornchurch) lập công. Tỷ số: 0 - 3. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 52' BÀN THẮNG! AFC Hornchurch (0-4)

Phút 52': (AFC Hornchurch) lập công. Tỷ số: 0 - 4.



Phút 52': (AFC Hornchurch) lập công. Tỷ số: 0 - 4. 61' Thẻ đỏ

Phút 61': (Uxbridge) nhận thẻ đỏ.



Phút 61': (Uxbridge) nhận thẻ đỏ. KT Kết thúc: Uxbridge 0-4 AFC Hornchurch

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.



Cập nhật lúc 01:17 18/10/2026

Uxbridge bước vào trận đấu với AFC Hornchurch trong trạng thái hưng phấn hiếm có: đội chủ nhà đã thắng cả 4 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra trên sân Honeycroft lúc 21:00 ngày 17/10/2026, và là phép thử cho khả năng duy trì mạch thắng của đội bóng này.

Uxbridge: Mạch thắng tạo đà tâm lý

Chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp là con số nói lên nhiều điều về trạng thái hiện tại của Uxbridge. Không có trận hòa hay thua nào chen vào khoảng thời gian này, cho thấy đội bóng đang vận hành ổn định và tự tin vào cách chơi của mình.

Khi mạch thắng kéo dài, yếu tố tâm lý thường trở thành lợi thế lớn. Các cầu thủ chơi thoải mái hơn, sự gắn kết giữa các tuyến cũng thể hiện rõ hơn. Việc được thi đấu trên sân Honeycroft, quen thuộc với đội chủ nhà, càng củng cố thêm lợi thế đó.

AFC Hornchurch: Phong độ thiếu ổn định

Ở chiều ngược lại, AFC Hornchurch có chuỗi kết quả lên xuống thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Diễn biến theo thứ tự từ trận gần nhất về trước là thắng, hòa, thua, thắng, thua.

Điểm đáng chú ý là Hornchurch chưa tạo được chuỗi thắng liên tục nào trong giai đoạn này. Mỗi khi có kết quả tích cực, đội lại gặp trở ngại ở trận kế tiếp. Sự thiếu liền mạch này là điểm yếu khi phải làm khách trước một đối thủ đang hưng phấn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ hiện tại, Uxbridge nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và tìm cách tạo sức ép ngay từ đầu để tận dụng lợi thế sân nhà. Nếu sớm có bàn thắng, đội chủ nhà sẽ càng dễ duy trì sự tự tin vốn đã được xây dựng qua 4 chiến thắng.

Trong khi đó, Hornchurch cần giữ được sự chắc chắn trong những phút đầu để tránh bị cuốn vào thế bị động. Đội khách đã có 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, nên vẫn có cơ sở để hy vọng tạo bất ngờ nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi.

Nhận định

Xét về phong độ, Uxbridge đang chiếm ưu thế rõ rệt với chuỗi 4 trận toàn thắng, trong khi Hornchurch chưa tìm được sự ổn định. Cùng với lợi thế sân nhà, đội chủ nhà là bên có nhiều lý do hơn để kỳ vọng nối dài mạch thăng hoa.

Tuy vậy, bóng đá luôn có những biến số. Một đội khách có thể thắng, hòa hoặc thua ở bất kỳ trận nào, nên Hornchurch vẫn có thể gây khó khăn cho Uxbridge nếu chủ nhà để mất sự tập trung.

Uxbridge 5 trận gần nhất T T T T AFC Hornchurch 5 trận gần nhất T H B T B