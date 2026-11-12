Uzbekistan 2-3 Nga: Nga giành chiến thắng Uzbekistan chơi rất tốt trên sân nhà và đó là điểm tựa lớn khi tiếp Nga lúc 22h00 ngày 12/11/2026 tại Pakhtakor Central Stadium. Đội khách đang có chuỗi phong độ ấn tượng.

Uzbekistan 2 - 3 Nga Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Uzbekistan tiếp đón Nga.

5' BÀN THẮNG! Uzbekistan (1-0) Phút 5': V. Melekhin (Nga) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Uzbekistan 44% - 56% Nga, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 1 - 0.

16' Thẻ vàng Phút 16': A. Mozgovoy (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.

19' Thẻ vàng Phút 19': I. Vakhania (Nga) nhận thẻ vàng.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Uzbekistan 44% - 56% Nga, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 2 - 0.

38' Nga ép sân Cầm bóng: Uzbekistan 50% - 50% Nga, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Nga): K. Danilov vào sân thay A. Silyanov.

46' BÀN THẮNG! Uzbekistan (2-0) Phút 46': B. Karimov (Uzbekistan) lập công (kiến tạo: D. Khamdamov). Tỷ số: 2 - 0.

53' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Uzbekistan 45% - 55% Nga, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Uzbekistan): D. Kholmatov vào sân thay A. Ganiev.

62' Thay người Phút 62' (Uzbekistan): R. Jiyanov vào sân thay D. Khamdamov.

64' Thẻ vàng Phút 64': S. Esanov (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.

66' Thay người Phút 66' (Nga): K. Glebov vào sân thay Y. Gladyshev.

66' Thay người Phút 66' (Nga): A. Mironov vào sân thay I. Oblyakov.

66' Thay người Phút 66' (Nga): A. Miranchuk vào sân thay L. Sadulaev.

66' Thay người Phút 66' (Nga): N. Komlichenko vào sân thay K. Tyukavin.

66' Nga ép sân Cầm bóng: Uzbekistan 44% - 56% Nga, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 6; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 4 - 2.

70' BÀN THẮNG! Nga (2-1) Phút 70': N. Komlichenko (Nga) lập công (kiến tạo: K. Danilov). Tỷ số: 2 - 1.

75' BÀN THẮNG! Nga (2-2) Phút 75': N. Komlichenko (Nga) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

77' Thay người Phút 77' (Nga): A. Langovich vào sân thay I. Vakhania.

77' Thay người Phút 77' (Nga): D. Glebov vào sân thay M. Kislyak.

79' BÀN THẮNG! Nga (2-3) Phút 79': A. Miranchuk (Nga) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

80' Thay người Phút 80' (Uzbekistan): D. Murtazoyev vào sân thay M. Makhamadzhonov.

80' Thay người Phút 80' (Uzbekistan): K. Norchaev vào sân thay E. Shomurodov.

80' Thay người Phút 80' (Uzbekistan): A. Amonov vào sân thay A. Fayzullaev.

80' Nga ép sân Cầm bóng: Uzbekistan 43% - 57% Nga, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 1 - 7; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 4 - 2.

90' Thay người Phút 90' (Uzbekistan): U. Rakhmonaliyev vào sân thay S. Esanov.

90' Thay người Phút 90' (Uzbekistan): G. Rizakulov vào sân thay B. Karimov.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Nga): D. Prutsev vào sân thay A. Batrakov.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Nga): M. Beveev vào sân thay D. Krugovoy.

KT Kết thúc: Uzbekistan 2-3 Nga Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 00:02 13/11/2026

Đội hình chính thức Uzbekistan Sơ đồ 4-1-4-1 Nga Sơ đồ 4-3-3 1 Vladimir Nazarov 4 Bekhruz Karimov 27 Muhammadrasul Abdumajidov 26 Jakhongir Urozov 25 Makhmud Makhamadzhonov 23 Sherzod Esanov 17 Dostonbek Khamdamov 10 Azizjon Ganiev 6 Akmal Mozgovoy 22 Abbosbek Fayzullaev 14 Eldor Shomurodov 39 Matvey Safonov 30 Ilya Vakhaniya 24 Aleksandr Silyanov 14 Viktor Melekhin 4 Danil Krugovoy 27 Ivan Oblyakov 31 Matvey Kislyak 83 Aleksey Batrakov 10 Konstantin Tyukavin 21 Yaroslav Gladyshev 8 Lechi Sadulaev Dự bị Uzbekistan 16 Edem Nemanov 12 Abduvokhid Nematov 5 Rustam Ashurmatov 18 Bekhruz Uktamov 15 G'iyosjon Rizoqulov 2 Dilshod Murtozoev 7 Umarali Rakhmonaliev 19 Ruslanbek Jiyanov 13 Nodirbek Abdurazzokov Nga 1 Stanislav Agkatsev 12 Maksim Borisko 23 Andrey Langovich 3 Evgeniy Morozov 2 Turpal-Ali Ibishev 5 Kirill Danilov 22 Mingiyan Beveev 19 Artem Karpukas 11 Kirill Glebov Cập nhật đội hình lúc 21:41 12/11/2026

Uzbekistan Thống kê Nga 44% Kiểm soát bóng 56% 10 Dứt điểm 19 5 Trúng đích 7 2 Phạt góc 7 7 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Nikolay Komlichenko Nga 2 bàn Aleksey Miranchuk Nga 1 bàn Bekhruz Karimov Uzbekistan 1 bàn Aleksey Batrakov Nga Điểm 7.3 Lechi Sadulaev Nga Điểm 7.3

Uzbekistan chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là yếu tố đáng chú ý nhất trước cuộc tiếp đón Nga. Trận đấu diễn ra lúc 22h00 ngày 12/11/2026 tại Pakhtakor Central Stadium. Trong bối cảnh phong độ gần đây của hai đội khá chênh lệch, môi trường thi đấu quen thuộc có thể giúp chủ nhà thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Sân nhà là chỗ dựa của Uzbekistan

Phong độ năm trận gần nhất của Uzbekistan chưa thực sự ổn định: thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà thua ở trận gần nhất, trước đó có hai trận thắng liên tiếp, rồi thua hai trận trước nữa.

Chính vì vậy, sân nhà càng có ý nghĩa với đoàn quân của Uzbekistan. Thi đấu trên sân quen thuộc, trước khán giả của mình, họ có điều kiện để thể hiện lối chơi tự tin hơn và ít chịu áp lực hơn so với khi làm khách.

Nga mang theo chuỗi phong độ tốt

Ở chiều ngược lại, Nga đến Pakhtakor Central Stadium với phong độ đáng nể. Trong năm trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận và không để thua trận nào. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi bốn trận thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi bất bại này cho thấy Nga đang duy trì được sự ổn định và có tinh thần tốt. Tuy nhiên, kết quả hòa ở trận mới nhất cũng là dấu hiệu cho thấy mạch thắng của họ đã bị cắt đứt.

Thế đối đầu cân bằng

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là hòa. Con số này chưa đủ để rút ra xu hướng rõ rệt, nhưng cho thấy Uzbekistan hoàn toàn có thể cầm chân đối thủ khi thi đấu tập trung.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này là sự va chạm giữa hai yếu tố: sân nhà của Uzbekistan và phong độ ổn định của Nga. Nếu chủ nhà tận dụng tốt sự hỗ trợ trên khán đài và giữ được sự kiên định sau chuỗi kết quả thất thường, họ có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Ngược lại, Nga sẽ muốn kéo dài chuỗi không thua bằng sự chắc chắn đã giúp họ thắng bốn trận liên tiếp trước đó. Trận đấu vì thế được kỳ vọng là cuộc cân bằng giữa lợi thế địa lý và đà phong độ.

Nhận định

Phong độ đang nghiêng về Nga, nhưng sân nhà là lý do để tin Uzbekistan sẽ cạnh tranh sòng phẳng. Một trận đấu giằng co, ít khoảng trống và có sự thận trọng từ cả hai phía là kịch bản dễ xảy ra. Chủ nhà cần duy trì sự tập trung từ đầu đến cuối để biến lợi thế sân nhà thành kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Uzbekistan · 0 thắng 1 hòa Nga · 0 thắng Uzbekistan 0 - 0 Nga Hòa

Uzbekistan 5 trận gần nhất B T T B B 7 Trận 3-1-3 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 12 Thủng lưới Nga 5 trận gần nhất H T T T T 8 Trận 5-2-1 T-H-B 20 Ghi (TB 2.5) 5 Thủng lưới