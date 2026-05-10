Uzbekistan U18 0-1 Romania U18: Romania U18 giành chiến thắng Màn so tài giữa Uzbekistan U18 và Romania U18 tại loạt trận giao hữu hứa hẹn mang đến thử thách lớn khi đôi bên sở hữu phong độ thi đấu hoàn toàn trái ngược.

Uzbekistan U18 0 - 1 Romania U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Uzbekistan U18 tiếp đón Romania U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Uzbekistan U18 0-1 Romania U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 07:26 07/10/2026

Trận đấu giao hữu quốc tế giữa Uzbekistan U18 và Romania U18 diễn ra vào lúc 23h00 ngày 05/10/2026. Đây là cơ hội quý giá để ban huấn luyện hai đội rà soát nhân sự, thử nghiệm các phương án vận hành chiến thuật cũng như kiểm chứng bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ.

Phong độ gần đây của Uzbekistan U18

Bước vào cuộc so tài này, Uzbekistan U18 đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng và phải nhận tới 3 thất bại.

Đáng chú ý, ở lần ra sân gần nhất, đại diện bóng đá trẻ Uzbekistan đã phải đón nhận một kết quả thất bại. Việc để thua 3 trong 4 trận đấu vừa qua cho thấy hệ thống chiến thuật của họ vẫn còn nhiều điểm cần sớm khắc phục, đặc biệt là khả năng duy trì sự chắc chắn trong lối chơi.

Điểm tựa phong độ của Romania U18

Bên kia chiến tuyến, Romania U18 thể hiện bộ mặt tương đối ổn định hơn ở chuỗi trận vừa qua. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng ghi nhận thành tích gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

Dù phải nhận thất bại ở trận đấu ra sân gần nhất, Romania U18 trước đó đã có chuỗi trận đầy tích cực với 2 chiến thắng liên tiếp cùng 1 kết quả hòa. Khả năng giành điểm tương đối đều đặn mang lại cho các cầu thủ trẻ Romania sự tự tin nhất định trước cuộc chạm trán sắp tới.

Góc nhìn chiến thuật và nhận định trận đấu

Những trận đấu thuộc cấp độ U18 thường mang nặng tính cọ xát và học hỏi kinh nghiệm. Cả Uzbekistan U18 và Romania U18 đều vừa phải nhận thất bại ở lần ra sân gần nhất, do đó mục tiêu hàng đầu của đôi bên là tìm kiếm một màn trình diễn tiến bộ hơn.

Xét trên các thông số phong độ tổng hợp, Romania U18 nắm đôi chút ưu thế nhờ thành tích 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 trận gần đây. Trong khi đó, Uzbekistan U18 cần nỗ lực rất lớn để ngắt mạch phong độ bất lợi sau khi đã để thua 3 trong 4 trận đấu vừa qua.

Uzbekistan U18 5 trận gần nhất B B T B T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Romania U18 5 trận gần nhất H T T B B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới