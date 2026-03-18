V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng xây dựng 99 siêu trạm sạc xe điện xuyên Việt Hệ thống 99 siêu trạm sạc của V-Green có khả năng phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện mỗi trạm, sử dụng 100% năng lượng sạch và dự kiến hoàn thành ngay trong năm nay.

Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green vừa công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai hệ thống 99 siêu trạm sạc trên quy mô toàn quốc. Dự án tập trung vào các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trọng điểm, nhằm giải quyết bài toán sạc xe điện cho các hành trình dài và liên tỉnh.

Công nghệ sạc siêu nhanh và hạ tầng năng lượng sạch

Điểm nhấn của mạng lưới này là khả năng phục vụ đồng thời 100 ô tô điện tại mỗi điểm sạc. Theo quy hoạch, mỗi siêu trạm được trang bị 100 súng sạc với công suất lên đến 150kW. Thông số này cho phép người dùng nạp đủ năng lượng để tiếp tục hành trình chỉ sau khoảng 15 phút sạc.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống siêu trạm sạc của V-Green vận hành dựa trên 100% nguồn năng lượng tái tạo từ điện gió và điện mặt trời. Năng lượng được quản lý thông qua hệ thống pin lưu trữ (BESS) do VinFast nghiên cứu và sản xuất, giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu phát thải carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Phủ sóng 34 tỉnh thành phục vụ lộ trình xuyên Việt

Hệ thống 99 siêu trạm sạc sẽ được phân bổ dọc các trục giao thông huyết mạch đi qua 34 tỉnh, thành phố. Việc lựa chọn vị trí dựa trên tính toán về khoảng cách hợp lý, đảm bảo hỗ trợ tối đa cho các chủ xe VinFast trong các chuyến đi xuyên Việt hoặc di chuyển liên tỉnh vào các dịp cao điểm.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự án Tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng Số lượng siêu trạm sạc 99 trạm Công suất mỗi súng sạc 150kW Khả năng phục vụ tối đa 100 xe/trạm cùng lúc Nguồn năng lượng 100% điện gió và điện mặt trời

Bà Phạm Thanh Thúy – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty V-Green cho biết: “Hệ thống siêu trạm sạc được bố trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ không chỉ thuận tiện mà còn sạc siêu nhanh và siêu nhiều cùng lúc sẽ giải quyết cơ bản mọi nhu cầu sạc xe của người dùng. Với 99 siêu trạm sạc, khách hàng sử dụng xe điện VinFast có thể an tâm tuyệt đối trên mọi cung đường dài”.

Tầm nhìn phát triển mạng lưới trạm sạc đến năm 2025

Theo lộ trình, V-Green đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành 99 siêu trạm sạc ngay trong năm nay để kịp thời đáp ứng tốc độ tăng trưởng doanh số của xe điện VinFast. Tính đến cuối năm 2025, công ty dự kiến hoàn thiện tổng cộng 150.000 cổng sạc cho cả ô tô và xe máy điện trên khắp Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh việc tập trung vào các siêu trạm sạc công suất lớn phục vụ nhu cầu đi xa, V-Green cũng sẽ mở rộng mạng lưới tủ đổi pin cho xe máy điện, tạo ra hệ sinh thái hạ tầng năng lượng toàn diện và thuận tiện cho mọi loại phương tiện thuần điện.