V-Green hợp tác Sun Group triển khai trạm sạc xe điện VinFast tại Sun World Ba Na Hills Công ty V-Green và Sun Group chính thức ký kết lắp đặt hệ thống trạm sạc ô tô và tủ đổi pin xe máy điện tại Đà Nẵng nhằm thúc đẩy xu hướng du lịch bền vững.

Thỏa thuận triển khai trạm sạc xe điện tại Đà Nẵng

Ngày 21/4, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (thuộc Sun Group) đã chính thức ký kết hợp tác triển khai hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin cho xe điện VinFast tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tích hợp hạ tầng giao thông xanh tại các điểm đến của Sun Group.

Quy mô hạ tầng tại Sun World Ba Na Hills

Theo nội dung thỏa thuận, giai đoạn đầu sẽ triển khai lắp đặt 20 trụ sạc dành cho ô tô điện và 2 tủ đổi pin cho xe máy điện ngay trong khu vực điểm du lịch. Toàn bộ hệ thống sẽ được vận hành liên tục 24/7 nhằm đảm bảo trải nghiệm thuận tiện và liền mạch cho du khách sử dụng xe điện VinFast khi đến tham quan.

Dựa trên nhu cầu thực tế và tình hình thị trường, hai bên dự kiến sẽ tiếp tục khảo sát để mở rộng mạng lưới tại các khu vực khác thuộc hệ thống quản lý của Sun Group. Việc tích hợp các tiện ích hiện đại này không chỉ mang lại giá trị gia tăng cho du khách mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tầm nhìn chiến lược về du lịch xanh

Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Công ty Cáp treo Bà Nà, cho biết việc đồng hành cùng V-Green nằm trong lộ trình thích ứng với xu hướng du lịch xanh toàn cầu. Trong khi đó, đại diện V-Green khẳng định sự hiện diện tại những điểm du lịch biểu tượng như Đà Nẵng là lời cam kết mang đến hạ tầng sạc linh hoạt, góp phần đưa Việt Nam trở thành hình mẫu về phát triển xanh trong khu vực.

Thông số triển khai Chi tiết dự án Vị trí lắp đặt Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng Số lượng trụ sạc ô tô (GĐ1) 20 trụ Số lượng tủ đổi pin (GĐ1) 2 tủ Thời gian vận hành 24/7

Mạng lưới trạm sạc V-Green toàn quốc

Hiện nay, V-Green đang vận hành hệ thống hơn 150.000 cổng sạc ô tô điện trên toàn quốc. Đơn vị này cũng đặt mục tiêu hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin cho xe máy điện vào quý II/2026. Việc liên tục mở rộng hợp tác với các đối tác lớn giúp V-Green nhanh chóng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao khi số lượng xe điện VinFast lưu hành trên thị trường gia tăng mạnh mẽ.