V-Green và MediaMart hợp tác lắp đặt 1.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast trên toàn quốc Hệ thống 330 siêu thị MediaMart sẽ hoàn tất lắp đặt 1.000 tủ đổi pin xe máy điện vào tháng 5/2026, góp phần hiện thực hóa mạng lưới hạ tầng năng lượng xanh của V-Green.

Ngày 23/04, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (thuộc hệ sinh thái Vingroup) và Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam đã chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược. Trọng tâm của hợp tác này là phát triển mạng lưới tủ đổi pin dành cho xe máy điện trên phạm vi toàn quốc, tận dụng lợi thế hạ tầng sẵn có của chuỗi bán lẻ điện máy.

Hoàn thành 1.000 điểm đổi pin vào giữa năm 2026

Theo thỏa thuận, V-Green sẽ chịu trách nhiệm triển khai, vận hành và quản lý khoảng 1.000 tủ đổi pin tại hệ thống 330 siêu thị MediaMart. Tùy thuộc vào diện tích và điều kiện thực tế tại từng địa điểm, số lượng tủ đổi pin có thể dao động từ 3 đến 5 tủ cho mỗi điểm bán. Toàn bộ mạng lưới này dự kiến sẽ được lắp đặt hoàn tất vào cuối tháng 5/2026.

Đại diện V-Green, bà Đỗ Thị Thanh - Giám đốc Phát triển mạng lưới cho biết, mục tiêu cốt lõi của đơn vị là kiến tạo hệ sinh thái hạ tầng năng lượng phủ sóng toàn diện cho người dùng xe điện VinFast. Việc hợp tác cùng MediaMart giúp tận dụng tối đa lợi thế về vị trí đắc địa và độ phủ sâu rộng của một trong những chuỗi bán lẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh

Ông Lê Quang Vũ, Tổng giám đốc MediaMart Việt Nam, nhấn mạnh việc đồng hành cùng V-Green không chỉ giúp đơn vị hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tại điểm bán mà còn đóng góp trực tiếp vào công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước. Với mạng lưới hàng trăm siêu thị trải dài, MediaMart cung cấp khả năng tiếp cận thuận tiện cho người dùng xe máy điện tại nhiều khu vực.

Thời gian qua, V-Green liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua việc ký kết với các đối tác lớn như Thế Giới Di Động và FPT Shop. Chiến lược này nhằm nhanh chóng phủ rộng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện trên cả nước.

Mục tiêu phủ sóng hạ tầng năng lượng

Hợp tác với MediaMart là một phần trong kế hoạch tổng thể của V-Green nhằm hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý II/2026. Việc sở hữu hạ tầng sạc và đổi pin rộng khắp được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy người dân chuyển dịch sang sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Hạng mục Thông tin chi tiết Đối tác hợp tác V-Green (Vingroup) và MediaMart Số lượng tủ đổi pin Khoảng 1.000 tủ Số lượng điểm triển khai 330 siêu thị MediaMart Mật độ lắp đặt 3-5 tủ mỗi điểm Thời hạn hoàn thành Tháng 5/2026

Nhìn chung, sự kết hợp giữa đơn vị phát triển hạ tầng năng lượng và chuỗi bán lẻ sẽ tạo ra mạng lưới hỗ trợ người dùng xe máy điện hiệu quả hơn. Điều này không chỉ củng cố vị thế của VinFast trong thị trường xe điện mà còn đẩy nhanh tiến trình xây dựng hạ tầng giao thông bền vững tại Việt Nam.