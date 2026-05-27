V-Green và VNPT hợp tác triển khai 6.000 tủ đổi pin tại 2.500 điểm giao dịch Thỏa thuận chiến lược giữa V-Green và VNPT nhằm tối ưu hóa hạ tầng viễn thông và quỹ đất sẵn có, đẩy nhanh lộ trình phủ sóng 150.000 cổng sạc xe điện trên toàn quốc.

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và tập đoàn VNPT vừa chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm triển khai hệ thống hạ tầng dành cho xe điện quy mô lớn. Theo đó, hai bên sẽ lắp đặt khoảng 6.000 tủ đổi pin và 100 trạm sạc ô tô điện tại 2.500 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc, tạo bước ngoặt trong việc phổ cập hóa phương tiện giao thông xanh.

Chiến lược phủ sóng hạ tầng xanh tại 2.500 điểm giao dịch

Dựa trên thỏa thuận ký kết ngày 26/5, VNPT sẽ trở thành đối tác toàn diện của V-Green trong việc phát triển hệ thống năng lượng cho xe điện. Cụ thể, VNPT không chỉ cung cấp mặt bằng tại các điểm giao dịch chiến lược mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình thi công và lắp đặt thiết bị. Sự hiện diện của hệ thống trạm sạc tại mạng lưới bưu điện và điểm giao dịch giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, toàn bộ trạm sạc và tủ đổi pin trong dự án này sẽ được tích hợp hạ tầng viễn thông hiện đại từ VNPT. Điều này bao gồm đường truyền Internet tốc độ cao và hệ thống SIM data chuyên dụng để duy trì kết nối liên tục, đảm bảo quá trình vận hành, giám sát và thanh toán của người dùng diễn ra thông suốt, không gián đoạn.

Cộng hưởng sức mạnh công nghệ và mạng lưới thực thi

Hợp tác này tận dụng tối đa thế mạnh của hai doanh nghiệp đầu ngành. Trong khi V-Green sở hữu công nghệ trạm sạc và năng lực vận hành hạ tầng xe điện chuyên sâu, VNPT đóng góp nền tảng viễn thông vững mạnh cùng đội ngũ kỹ sư trình độ cao có mặt tại tất cả các địa phương. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa không gian tại các điểm giao dịch, biến mỗi địa điểm của VNPT thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái số và giao thông xanh.

Ông Nguyễn Anh Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty V-Green, nhấn mạnh rằng sự tiếp sức từ hạ tầng viễn thông hàng đầu của VNPT là bước tiến quan trọng để xây dựng mạng lưới giao thông văn minh. Đồng quan điểm, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT, khẳng định lợi thế về quỹ đất và nhân lực sẽ giúp hai bên mở rộng mạng lưới nhanh chóng và hiệu quả nhất, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực bảo dưỡng và vận hành thiết bị kỹ thuật cao.

Mục tiêu 150.000 cổng sạc vào năm 2026

Việc bắt tay với VNPT nằm trong lộ trình tăng tốc bao phủ của V-Green. Đại diện doanh nghiệp cho biết dự án này đóng vai trò then chốt để hiện thực hóa mục tiêu lắp đặt 60.000 tủ đổi pin ngay trong quý II/2026. Song song với đó, quy hoạch dài hạn hướng tới con số 150.000 cổng sạc cho cả ô tô và xe máy điện trên phạm vi toàn quốc.

Nhìn chung, cú bắt tay giữa một đơn vị hạ tầng xanh và một tập đoàn viễn thông lớn không chỉ giải quyết bài toán về mặt bằng trạm sạc mà còn đảm bảo tính ổn định về công nghệ kết nối. Đây là tín hiệu tích cực thúc đẩy người dùng chuyển đổi sang các dòng xe điện VinFast, khi các lo ngại về khoảng cách trạm sạc và sự tiện lợi trong vận hành dần được tháo gỡ.