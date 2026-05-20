V-League 2024/25: Cuộc chiến sinh tồn và tốp 3 làm nóng chặng hạ màn Dù Công an Hà Nội đã sớm lên ngôi vô địch, V-League vẫn duy trì sức hút mãnh liệt nhờ cuộc đua giành huy chương đồng và màn chạy đua trụ hạng đầy kịch tính.

Chiến thắng thuyết phục trước Thanh Hóa ở vòng 23 đã chính thức đưa Câu lạc bộ Công an Hà Nội lên ngôi vương V-League sớm trước ba vòng đấu. Mặc dù cuộc đua giành chiếc cúp vàng danh giá đã hạ màn sớm do sức mạnh vượt trội của đội bóng ngành công an ở giai đoạn lượt về, nhưng giải đấu số một Việt Nam không vì thế mà giảm đi sức hút.

Thực tế cho thấy, sự kịch tính và hấp dẫn của sân chơi quốc nội đang được chuyển dịch sang hai mặt trận vô cùng khốc liệt ở chặng hạ màn: cuộc chiến giành tấm huy chương đồng và cuộc đua chạy trốn "lưỡi hái tử thần" của nhóm cuối bảng. Đây mới thực sự là những điểm nóng giữ chân khán giả đến tận những phút thi đấu cuối cùng của mùa giải.

Ninh Bình và Hà Nội: Cuộc đối đầu vì tấm huy chương đồng

Ở nhóm đầu, khi ngôi á quân gần như đã nằm chắc trong tay Thể Công Viettel nhờ khoảng cách điểm số an toàn, vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng đang chứng kiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai thế lực đầy tham vọng là Câu lạc bộ Ninh Bình và Câu lạc bộ Hà Nội.

Ninh Bình hiện đang nắm giữ lợi thế với 44 điểm cùng phong độ biến động. Sau khởi đầu thăng hoa, đội bóng của Nguyễn Hoàng Đức từng trải qua chuỗi năm trận không thắng đáng thất vọng trước khi kịp bừng tỉnh ở giai đoạn nước rút. Trong khi đó, Hà Nội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Harry Kewell đã có sự hồi sinh mạnh mẽ từ nhóm giữa bảng để áp sát đối thủ với hai điểm ít hơn.

Quyết tâm của đội bóng thủ đô là rất lớn, thể hiện qua thắng lợi tưng bừng trước PVF-CAND ngay trên sân khách. Tuy nhiên, lịch thi đấu đang ủng hộ Ninh Bình khi họ chỉ phải chạm trán những đối thủ không còn nhiều động lực như Công an TP.HCM hay Hà Tĩnh. Ngược lại, Hà Nội sẽ phải vượt qua những rào cản cực kỳ khó chịu mang tên Nam Định và HAGL nếu muốn lật đổ đối thủ ở những vòng đấu cuối cùng.

Cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở ở nhóm cuối bảng

Song, cuộc chiến sinh tồn ở nhóm cuối bảng mới là nơi mang lại nhiều cảm xúc nghẹt thở nhất cho người hâm mộ. Bản đồ trụ hạng vốn đông đúc giờ đây đã thu hẹp lại thành cuộc đua tứ mã giữa HAGL, Becamex TP.HCM, Đà Nẵng và PVF-CAND.

Tại khu vực Đà Nẵng, đội bóng dưới sự chèo lái của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đang trình diễn một bộ mặt quật khởi khi liên tiếp giành những điểm số quý giá trước các đối thủ mạnh. Bản lĩnh vượt khó của đội bóng sông Hàn ở mùa giải trước đang được tái hiện đầy ấn tượng, thắp lên hy vọng thoát hiểm ở những vòng đấu cuối.

CLB Đà Nẵng đã chơi rất nỗ lực giai đoạn cuối mùa.

Ở chiều ngược lại, đội bóng phố núi HAGL tưởng chừng đã an toàn nhưng hai thất bại liên tiếp ngay tại khu vực Pleiku dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã kéo họ trở lại vùng nguy hiểm. Khoảng cách năm điểm với nhóm đá play-off tuy vẫn còn nhưng sẽ nhanh chóng bị san lấp nếu họ không kịp thức tỉnh trong cuộc đối đầu với Thanh Hóa sắp tới.

Hoàng Anh Gia Lai đang phải đua trụ hạng.

Áp lực tương tự cũng đang đè nặng lên Becamex TP.HCM khi họ có nguy cơ chìm sâu nếu tiếp tục sẩy chân trước SLNA. Trong khi đó, dù PVF-CAND phải đối diện với lịch thi đấu vô cùng khó khăn trước Thể Công Viettel và Hải Phòng, họ vẫn sẵn sàng tạo ra bất ngờ khi đã ở thế chân tường. Vòng 24 tới đây hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quyết định cho cả mùa giải, mang đến một cái kết đầy kịch tính cho sân cỏ nội.