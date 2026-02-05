V-League 2025/2026 chốt lịch kết thúc sớm 3 tuần nhường chỗ cho World Cup và Đội tuyển Việt Nam Ban tổ chức V-League chính thức đẩy nhanh lộ trình mùa giải 2025/2026, hạ màn vào ngày 7/6/2026 để phục vụ chiến dịch ASEAN Cup và tránh trùng lịch World Cup.

Ban tổ chức (BTC) V-League 2025/2026 vừa đưa ra thông báo quan trọng về việc điều chỉnh lịch thi đấu giai đoạn nước rút. Theo đó, giải đấu cao nhất Việt Nam sẽ về đích sớm hơn dự kiến 3 tuần, đánh dấu một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa sự chuẩn bị cho Đội tuyển Quốc gia và phù hợp với dòng chảy bóng đá thế giới.

Lịch thi đấu dồn dập sau kỳ nghỉ Tết

Theo kế hoạch mới nhất từ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), guồng quay của bóng đá chuyên nghiệp sẽ diễn ra liên tục với mật độ trung bình 1 tuần/trận ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Giải đấu chỉ tạm dừng một quãng ngắn vào cuối tháng 3 để nhường chỗ cho đợt tập trung FIFA Days của Đội tuyển Việt Nam.

V-League 2025/2026 vừa chốt lịch thi đấu cho phần còn lại của mùa giải. Ảnh: VPF.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là thời điểm hạ màn mùa giải. Thay vì kéo dài đến cuối tháng 6 như thông lệ, vòng đấu cuối cùng của V-League 2025/2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/6/2026. Việc nén lịch thi đấu này đòi hỏi các câu lạc bộ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiều sâu đội hình để thích nghi với cường độ cao.

Hai lý do chiến lược đằng sau quyết định kết thúc sớm

Quyết định đẩy nhanh tiến độ giải quốc nội được đưa ra dựa trên hai tính toán quan trọng. Đầu tiên, BTC muốn tránh việc các vòng đấu quyết định của V-League bị trùng lịch và chia sẻ sự quan tâm của khán giả với VCK World Cup 2026 – ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thứ hai, và cũng là mục tiêu trọng tâm, việc V-League khép lại vào đầu tháng 6 sẽ tạo điều kiện tối đa cho Đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch ASEAN Cup 2026. Giải vô địch khu vực dự kiến khởi tranh trong tháng 7/2026, nơi Những chiến binh Sao vàng nằm ở bảng A cùng các đối thủ Singapore, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Timor Leste hoặc Brunei.

Việc giải vô địch quốc gia kết thúc sớm giúp các tuyển thủ có quãng nghỉ hồi phục thể lực cần thiết trước khi bước vào đợt hội quân kéo dài khoảng một tháng. Đây là khoảng thời gian quý báu để Ban huấn luyện rèn quân, thử nghiệm chiến thuật nhằm hướng tới mục tiêu đòi lại ngôi vương khu vực.

Đồng bộ hóa hệ thống giải đấu chuyên nghiệp

Song song với V-League, các giải đấu khác trong hệ thống chuyên nghiệp cũng được điều chỉnh đồng bộ để đảm bảo tính thống nhất. Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sẽ đá vòng cuối cùng vào ngày 6/6/2026. Trong khi đó, trận Chung kết Cúp Quốc gia dự kiến được tổ chức trước ngày 15/6/2026.

Sự điều chỉnh này cho thấy sự linh hoạt của VPF trong việc cân bằng giữa quyền lợi câu lạc bộ và nhiệm vụ quốc gia. Kết thúc mùa giải quốc nội sớm không chỉ giúp Đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất mà còn giúp các câu lạc bộ có thêm thời gian để tái cấu trúc, chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp sau khi các nhiệm vụ quốc tế hoàn tất.