V-League 2025/26: CAHN đăng quang sớm, kịch tính dồn vào cuộc đua Á quân và Vua phá lưới Dù CAHN đã chính thức lên ngôi vô địch trước 3 vòng đấu, sức nóng của V-League vẫn duy trì nhờ cuộc chiến giành huy chương giữa Viettel, Ninh Bình và phong độ bùng nổ của Đình Bắc.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức trở thành tân vương của V-League 2025/26 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy. Với khoảng cách 11 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking đã đăng quang sớm, khẳng định sự ổn định và bản lĩnh vượt trội. Tuy nhiên, việc ngôi vương sớm có chủ không làm giảm đi sự kịch tính của giải đấu, khi các vị trí còn lại trong tốp 3 và danh hiệu cá nhân vẫn là những ẩn số đầy hấp dẫn.

Cuộc đua tam mã giành huy chương

Trọng tâm của giải đấu hiện đang dồn vào cuộc đua giành vị trí Á quân và huy chương Đồng. Sau vòng 23, cục diện nhóm đầu bảng chứng kiến sự ổn định về thứ hạng nhưng lại gia tăng về áp lực điểm số. Viettel hiện đang giữ lợi thế lớn nhất trong cuộc đua về nhì với 49 điểm. Xếp ngay sau là Ninh Bình với 44 điểm và Hà Nội FC với 42 điểm.

Viettel rất có thể cán đích ở vị trí thứ 2.

Với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ ba, Viettel chỉ cần thêm một chiến thắng nữa để chạm tay vào tấm huy chương Bạc. Trận đấu tới đây với PVF-CAND tại vòng 24 được coi là cơ hội vàng để đội bóng áo lính hiện thực hóa mục tiêu này. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây không phải là một thử thách dễ dàng bởi đối thủ của họ đang ở thế chân tường.

Áp lực từ nhóm cuối bảng và hy vọng của Ninh Bình

PVF-CAND bước vào giai đoạn cuối mùa với tâm thế không còn gì để mất. Đội bóng này đang nỗ lực tối đa để trụ hạng, và chính tinh thần sinh tồn này có thể trở thành rào cản lớn cho tham vọng của Viettel. Nếu Viettel sảy chân, Ninh Bình sẽ là đội hưởng lợi trực tiếp. Ở vòng đấu tới, Ninh Bình sẽ tiếp đón Công an TP.HCM – đội bóng đã an toàn ở vị trí giữa bảng xếp hạng và không còn nhiều động lực thi đấu.

PVF-CAND cần cải thiện phong độ nếu muốn ở lại V.League.

Trong khi đó, Hà Nội FC dù đang kém vị trí thứ hai đến 7 điểm nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh huy chương Đồng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ từ Ninh Bình, đội bóng Thủ đô có thể ngay lập tức áp sát. Sự biến động ở nhóm này hứa hẹn sẽ giữ nhiệt cho giải đấu cho đến những phút cuối cùng của vòng 26.

Đình Bắc thách thức vị thế của Alan Grafite

Song song với cuộc đua tập thể, danh hiệu Vua phá lưới cũng đang chứng kiến màn rượt đuổi ngoạn mục. Alan Grafite (CAHN) vẫn đang dẫn đầu với 15 pha lập công, tạo ra khoảng cách 4 bàn so với người xếp thứ hai là Lucao. Với việc đội nhà đã vô địch, Alan sẽ có tâm lý thoải mái để gia tăng thành tích cá nhân trong 3 vòng đấu cuối.

Đáng chú ý nhất là sự trỗi dậy của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo trẻ này đã ghi tới 10 bàn thắng, trong đó toàn bộ số pha lập công đều thực hiện trong 6 vòng đấu gần nhất. Hiệu suất ghi bàn khủng khiếp này giúp Đình Bắc vươn lên dẫn đầu danh sách chân sút nội và trực tiếp đe dọa vị thế của các ngoại binh như Tagueu Joel (10 bàn), Olaha, hay Geovane (9 bàn). Ngược lại, những cái tên kỳ cựu như Hoàng Đức (8 bàn) hay Tiến Linh (4 bàn) đang có dấu hiệu chững lại trong cuộc đua cá nhân năm nay.