V-League 2025/26: CAHN vs SLNA và bài toán phá vỡ khối phòng ngự bê tông Thầy trò HLV Mano Polking quyết tâm giành trọn 3 điểm tại Hàng Đẫy để xây chắc ngôi đầu V-League 2025/26, trong bối cảnh SLNA đang sở hữu lối chơi thực dụng cực kỳ khó chịu.

Cuộc đua vô địch tại V-League 2025/26 đang chứng kiến sự ổn định đáng kinh ngạc của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Khi giải đấu chỉ còn 7 vòng, nhiệm vụ của thầy trò HLV Mano Polking là duy trì áp lực lên các đối thủ bám đuổi bằng cách giải quyết gọn gàng từng chướng ngại vật. Đón tiếp SLNA tại sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 26/4 là cơ hội để đại diện thủ đô tiến thêm một bước đến ngôi vương.

CAHN đang băng băng về đích trong cuộc đua vô địch V-League. Ảnh: CAHN FC.

Bản lĩnh của cỗ máy chiến thắng

CAHN đang thể hiện hình ảnh của một ứng viên vô địch toàn diện. Sự thăng hoa của đội bóng ngành công an được duy trì xuyên suốt giải đấu, hoàn toàn miễn nhiễm với những chu kỳ sa sút mà các đối thủ như Nam Định hay Ninh Bình từng vấp phải. Thắng lợi 3-0 trước CA TPHCM mới đây là minh chứng cho sức mạnh tấn công vũ bão của dàn sao thủ đô.

Trong khi đó, SLNA bước vào trận đấu này với tâm lý thoải mái sau khi chính thức trụ hạng thành công. Dưới bàn tay của HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ lột xác nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật. Những chiến thắng thực dụng với tỷ số 1-0 trước Hà Tĩnh, Hải Phòng hay Đà Nẵng cho thấy SLNA là bài toán không dễ giải đối với bất kỳ hàng công nào.

Tương quan lực lượng và tổn thất nhân sự

Lịch sử đối đầu chỉ ra rằng SLNA chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt. Ở trận lượt đi, lối chơi kỷ luật của đội bóng miền Trung đã cầm chân dàn sao của HLV Polking. Tuy nhiên, bước vào màn tái đấu này, cả hai đội đều chịu những tổn thất quan trọng do án treo giò.

Đội chủ nhà CAHN sẽ thiếu vắng tiền vệ Phan Văn Đức. Dù vậy, với chiều sâu đội hình hiện tại, HLV Polking vẫn có nhiều phương án thay thế chất lượng. Ngược lại, SLNA chịu thiệt hại nặng nề hơn khi trung vệ trụ cột Hoàng Văn Khánh không thể ra sân, để lại khoảng trống lớn nơi trung tâm hàng thủ.

Vị trí Đội hình dự kiến CAHN (4-2-3-1) Đội hình dự kiến SLNA (4-4-2) Thủ môn Nguyễn Filip Văn Bình Hậu vệ Minh Phúc, Đình Trọng, Adou Minh, Pedant Quang Vinh Văn Quy, Bá Quyền, Nguyên Hoàng, Mạnh Quỳnh Tiền vệ Thành Long, Stefan Mauk, Văn Đô, Quang Hải, Đình Bắc Quang Vinh, Khắc Ngọc, Phi Long, Gracia Tiền đạo Alves Rogerio Fortes, Olaha

Nguyễn Quang Hải và chìa khóa xuyên phá

Nguyễn Quang Hải tiếp tục đóng vai trò là khối óc sáng tạo trong cách vận hành của CAHN. Khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp và những đường chọc khe xé toang hàng thủ của cựu Quả bóng Vàng Việt Nam sẽ là chìa khóa để xuyên phá bức tường phòng ngự của SLNA.

Nguyễn Quang Hải là nhân tố sáng tạo bên phía CAHN. Ảnh: CAHN FC.

Về phía đội khách, Michael Olaha vẫn là điểm đến lý tưởng trong các pha phản công. Khả năng độc lập tác chiến và làm tường của tiền đạo này mang tính sống còn đối với hệ thống của HLV Văn Sỹ Sơn. Cuộc chiến ở trung tuyến giữa Thành Long, Stefan Mauk của CAHN và lão tướng Khắc Ngọc bên phía SLNA sẽ quyết định quyền làm chủ nhịp độ trận đấu.

Nhận định cục diện

Dù SLNA có thể gây ra sự ức chế nhất định trong khoảng thời gian đầu trận bằng lối chơi lùi sâu, nhưng việc mất đi thủ lĩnh hàng phòng ngự Hoàng Văn Khánh sẽ là bài toán khó giải. Với sức mạnh tấn công ấn tượng và khát khao giành ngôi vương, CAHN được dự đoán sẽ tìm được cách khoan thủng khối "bê tông" để giữ lại 3 điểm trọn vẹn.

Dự đoán tỷ số: CAHN 3-1 SLNA