V-League 2025/26: Cục diện đảo chiều khó lường sau quãng nghỉ dài cho U23 Việt Nam Quãng nghỉ 80 ngày nhường chỗ cho U23 Việt Nam vô tình tạo nên những biến số điên rồ, khi các ông lớn như Ninh Bình, Viettel sảy chân trước đối thủ yếu hơn.

V-League 2025/26 đang chứng kiến những biến số khó lường nhất trong nhiều năm trở lại đây sau quãng nghỉ kéo dài hơn 80 ngày. Hàng loạt cú sốc liên tiếp diễn ra ở hai vòng đấu gần nhất đã phá vỡ mọi dự đoán chuyên môn, khi các đội bóng cửa dưới trỗi dậy mạnh mẽ và đẩy những ứng viên vô địch vào thế bám đuổi kịch tính.

V-League liên tục chứng kiến địa chấn ở hai vòng đấu gần nhất.

Chuỗi địa chấn từ Hàng Đẫy đến Thống Nhất

Sự trở lại của giải bóng đá vô địch quốc gia chứng kiến những kết quả đi ngược lại hoàn toàn logic trước quãng nghỉ. Ninh Bình, đội bóng từng sở hữu chuỗi bất bại và thống trị bảng xếp hạng với sức mạnh tuyệt đối, đã bất ngờ gục ngã trước một Hoàng Anh Gia Lai vốn không được đánh giá cao về lực lượng vào thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý nhất là màn trình diễn tại sân Hàng Đẫy, nơi Sông Lam Nghệ An tạo nên cơn địa chấn thực sự khi đè bẹp Viettel với tỷ số áp đảo 4-1. Trong khi đó, Thanh Hóa tiếp tục sắm vai kẻ ngáng đường khó chịu nhất giải đấu. Dù lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, đội bóng xứ Thanh vẫn liên tiếp giành điểm trước Nam Định và đánh bại Công an TP. HCM ngay tại sân Thống Nhất.

Phân tích nguyên nhân: Quãng nghỉ 80 ngày là con dao hai lưỡi

Theo phân tích chuyên sâu, quãng nghỉ kéo dài gần ba tháng phục vụ SEA Games và VCK U23 châu Á đã tác động trực tiếp đến vận mệnh của từng câu lạc bộ theo hai hướng đối nghịch. Đối với các đội đang có phong độ cao như Ninh Bình, việc ngắt quãng quá lâu đã dập tắt nhịp thi đấu ổn định, khiến các cầu thủ rơi vào trạng thái nguội lạnh và mất đi sự hưng phấn cần thiết.

Ngược lại, đây lại là thời gian vàng cho các đội bóng đang gặp khủng hoảng hoặc trong giai đoạn chuyển giao như Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai hay PVF-CAND. Khoảng thời gian 80 ngày cho phép các huấn luyện viên rà soát nhân sự, sửa chữa những sai lầm chiến thuật và lắp ghép bộ khung mới một cách tỉ mỉ trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc.

Những đội bóng lớn liên tục mất điểm dù được đánh giá cao hơn.

Sức hút mới từ sự bất định của bóng đá nội

Dù việc tạm dừng giải quốc gia thường gây tranh cãi, thực tế cho thấy sự trở lại lần này đã mang đến luồng sinh khí mới. Các câu lạc bộ xuất hiện với bộ mặt kỷ luật và quyết liệt hơn, khiến kịch bản cá lớn nuốt cá bé không còn là điều hiển nhiên. Điều này buộc các ứng viên vô địch phải cẩn trọng hơn và giúp cuộc đua trụ hạng trở nên kịch tính đến nghẹt thở.

V-League 2025/26 đang thực sự hồi sinh với một năng lượng mới, hứa hẹn trở thành một trong những mùa giải hấp dẫn nhất. Chính sự bất định và những biến động không ngừng này đã khẳng định sức hút mãnh liệt của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, mang đến cho người hâm mộ những kịch bản khó đoán nhất sau mỗi vòng đấu.