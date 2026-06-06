V-League 2025/26 khép lại: CAHN đăng quang và bước ngoặt chuyên nghiệp Mùa giải V-League 2025/26 chính thức hạ màn với chức vô địch thuộc về CAHN, đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc về hạ tầng và những cuộc đua nghẹt thở đến phút cuối.

V-League 2025/26 đã chính thức đi đến hồi kết sau vòng đấu thứ 26 vào ngày 7/6, khép lại một hành trình đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam. Công an Hà Nội FC đã khẳng định sức mạnh để lên ngôi vô địch, trong khi cuộc đua trụ hạng kịch tính đến tận những phút cuối cùng đã tạo nên một mùa giải đáng nhớ về cả chất lượng chuyên môn lẫn công tác tổ chức.

CAHN đăng quang và sự phân hóa nhóm đầu

Ngay từ khi khởi tranh vào tháng 8/2025, giải đấu đã chứng kiến sự chuẩn bị nghiêm túc từ các đội bóng. Dù đối mặt với không ít thách thức về tài chính và nhân sự, sự xuất hiện của PVF-CAND thay thế Quảng Nam FC vào phút chót đã đảm bảo quân số 14 đội, giữ vững cấu trúc chuyên nghiệp cho toàn giải đấu.

Công an Hà Nội FC sớm thể hiện sự vượt trội bằng lối chơi ổn định và dàn nhân sự chất lượng để bứt tốc chiếm lĩnh vị trí số một. Tuy nhiên, ngôi vương của họ không hề dễ dàng khi luôn chịu áp lực bám đuổi gắt gao từ Thể Công-Viettel, Ninh Bình và Hà Nội FC. Sự cạnh tranh sòng phẳng giữa các thế lực này đã đập tan những hoài nghi về các tác động bên lề, mang lại một cuộc đua vô địch công bằng và hấp dẫn.

CAHN vô địch trong mùa giải V-League để lại nhiều ấn tượng.

Cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở ở nhóm dưới

Ở phía cuối bảng xếp hạng, kịch bản trụ hạng được ví như một bản anh hùng ca về tinh thần không bỏ cuộc. Suất ở lại sân chơi cao nhất chỉ được định đoạt tại vòng 26 trong cuộc đua tam mã giữa SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND. Những diễn biến khó lường trên các sân cỏ cả nước đã giữ chân khán giả đến tận giây phút cuối cùng, minh chứng cho tính cạnh tranh ngày càng cao của giải đấu.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, điểm sáng rực rỡ của mùa giải chính là sự thay đổi diện mạo ở các sân vận động. Nhiều đội bóng đã chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, tu bổ mặt cỏ và chỉnh trang hạ tầng thi đấu. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn cho từng trận đấu mà còn góp phần chuyên nghiệp hóa hình ảnh giải quốc nội trong mắt người hâm mộ.

Đáng chú ý, Ban tổ chức giải (VPF) đã nhận được nhiều phản hồi tích cực với cách sắp xếp lịch thi đấu khoa học. Trong bối cảnh các cấp độ đội tuyển quốc gia phải dàn sức cho nhiều đấu trường quốc tế, việc đảm bảo guồng quay V-League vận hành trơn tru đã tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ duy trì phong độ và sự cạnh tranh công bằng giữa các nhóm đội.

Thách thức từ công tác trọng tài và vai trò của VAR

Dù có nhiều bước tiến, câu chuyện về công tác điều hành trận đấu vẫn là một bài toán chưa thể giải quyết triệt để. Công nghệ VAR dù đã được phủ sóng rộng rãi hơn với số lượng xe lưu động tăng lên, nhưng những quyết định gây tranh cãi vẫn xuất hiện, trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện của một số trận cầu then chốt.

Công tác trọng tài vẫn gây ra nhiều nỗi lo.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, khoảng cách về trình độ và tâm lý giữa các trọng tài tại V-League vẫn còn khá lớn. Một số trọng tài trẻ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, nhưng cũng có những trọng tài kỳ cựu bộc lộ dấu hiệu hụt hơi trước các tình huống va chạm ở tốc độ cao. Để hạn chế sai sót và đảm bảo tính khách quan, VFF đã phải mời các trọng tài ngoại uy tín về điều hành các trận đấu có tính chất sống còn.

Khép lại mùa bóng 2025/26, điều đọng lại lớn nhất chính là khát khao đổi mới của những người làm bóng đá Việt Nam. Với việc áp dụng chặt chẽ hơn các tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp và sự đầu tư bài bản từ các câu lạc bộ, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một mùa giải 2026/27 minh bạch, đẳng cấp và giàu tính cống hiến hơn.