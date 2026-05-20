V-League 2025/26 lập kỷ lục gần 700 thẻ vàng trong cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính

V-League 2025/26 đang chứng kiến một mùa giải có cường độ va chạm cao nhất lịch sử với con số 697 thẻ vàng được các trọng tài rút ra chỉ sau 23 vòng đấu. Dù câu lạc bộ Công an Hà Nội đã sớm bảo vệ thành công ngôi vô địch, sự khốc liệt ở nhóm cuối bảng đang đẩy nhiệt độ trên khắp các sân cỏ cả nước lên mức tối đa.

Những con số báo động về lối chơi thực dụng

Theo báo cáo thống kê chính thức từ Ban tổ chức, tính trung bình mỗi trận đấu tại V-League mùa này có tới 4,33 lần các vị vua áo đen phải rút thẻ vàng để cảnh cáo các cầu thủ. Sự gia tăng đột biến này không chỉ đến từ lối chơi giàu thể lực mà còn do tính chất sinh tử của các mục tiêu điểm số ở giai đoạn nước rút. Bên cạnh đó, giải đấu cũng đã ghi nhận thêm 32 tấm thẻ đỏ, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp kể từ đầu mùa giải.

Thông số thống kê (sau 23 vòng) Số lượng / Tỷ lệ Tổng số thẻ vàng 697 Trung bình thẻ vàng/trận 4,33 Tổng số thẻ đỏ 32 Đội vô địch sớm Công an Hà Nội

Công an Hà Nội thống trị tuyệt đối dưới thời HLV Mano Polking

Ở phía trên bảng xếp hạng, cục diện đã sớm ngã ngũ khi câu lạc bộ Công an Hà Nội chứng minh sức mạnh áp đảo so với phần còn lại. Chiến thắng thuyết phục trước Đông Á Thanh Hóa đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking chính thức đăng quang sớm trước 3 vòng đấu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể duy trì được bản lĩnh và khả năng dứt điểm trận đấu ở những thời điểm then chốt của mùa giải.

Sức nóng nghẹt thở từ cuộc chiến trụ hạng

Trái ngược với sự thảnh thơi của tân vương, tâm điểm truyền thông hiện đang đổ dồn vào nhóm "cầm đèn đỏ". Khoảng cách điểm số cực kỳ mong manh giữa các câu lạc bộ như Hoàng Anh Gia Lai, TP.HCM, Đà Nẵng và PVF CAND đã đẩy giải đấu vào trạng thái căng thẳng tột độ.

Áp lực nặng nề buộc các đội bóng phải nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất, dẫn đến việc liên tục xuất hiện các tình huống phạm lỗi chiến thuật và va chạm quyết liệt trên sân. Hành trình tiến về ngày hạ màn của mùa giải 2025/26 hứa hẹn sẽ còn chứng kiến nhiều kịch bản khó lường, nơi mỗi trận đấu còn lại đều được ví như một trận chung kết thực sự cho suất ở lại với sân chơi cao nhất Việt Nam.