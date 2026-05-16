V-League 2025/26: PVF-CAND quyết đấu Hà Nội FC trong nỗ lực thoát khỏi đáy bảng PVF-CAND buộc phải giành điểm trước một Hà Nội FC đang khủng hoảng lực lượng tuyến giữa để duy trì hy vọng trụ hạng tại vòng 23 V-League diễn ra vào tối 17/5.

Cuộc đối đầu tại vòng 23 V-League 2025/26 giữa PVF-CAND và Hà Nội FC mang tính chất sống còn đối với đội chủ nhà. Đang xếp ở vị trí cuối bảng, đại diện ngành công an buộc phải tận dụng tối đa lợi thế sân bãi để tìm kiếm cơ hội ở lại sân chơi cao nhất Việt Nam, trong bối cảnh đối thủ thủ đô cũng đang gặp những tổn thất không nhỏ về mặt nhân sự.

PVF-CAND: Tinh thần chiến đấu ở thế chân tường

Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại vừa nhen nhóm hy vọng sau chiến thắng quan trọng tại Pleiku trước HAGL. Ba điểm này không chỉ là về mặt điểm số mà còn giúp giải tỏa tâm lý nặng nề sau chuỗi trận bết bát. Tuy nhiên, việc Đà Nẵng cầm hòa CA TPHCM ở trận đấu sớm đã đẩy PVF-CAND trở lại vị trí bét bảng do kém hơn về chỉ số phụ (cùng 17 điểm).

PVF-CAND vẫn đang nỗ lực đua trụ hạng. Ảnh: CLB PVF-CAND.

Lợi thế lớn nhất của đội chủ nhà lúc này chính là lực lượng. Khác với đối thủ, PVF-CAND bước vào trận đấu này với đội hình mạnh nhất, không có ca chấn thương hay thẻ phạt nào đáng tiếc. Sự hiện diện của những trụ cột như Mpande, Thanh Nhàn và Văn Thuận sẽ là điểm tựa để họ hiện thực hóa lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu.

Hà Nội FC: Bài toán nhân sự tuyến giữa

Trái ngược với đội chủ nhà, Hà Nội FC hành quân đến sân PVF với tâm thế nặng nề sau thất bại trước Thanh Hóa, kết quả khiến họ mất vị trí thứ 3 vào tay Ninh Bình. Áp lực đòi lại vị thế đang đè nặng lên thầy trò HLV Harry Kewell, nhất là khi họ đang đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay.

Khó khăn thêm chồng chất khi tuyến giữa của đội bóng thủ đô bị tàn phá bởi án treo giò của hai nhân tố chủ chốt là Hoàng Hên và Hai Long. Đây là tổn thất cực lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng luân chuyển bóng và kiểm soát nhịp độ - vốn là bản sắc trong lối chơi của Hà Nội FC nhiều năm qua.

Đội hình ra sân dự kiến

PVF-CAND (4-2-3-1) Hà Nội FC (4-3-3) Minh Long Văn Chuẩn Vũ Tín, Lý Đức, Lucas Henrique, Anh Quân Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel Tadeu, Công Nhật Văn Thuận, Bá Đạt Hùng Dũng, Văn Toàn, Xuân Tú Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Mahmoud Tuấn Hải, Fisher, Văn Quyết Mpande -

Chiến thuật và các điểm nóng trên sân

Thiếu vắng những "động cơ" ở giữa sân, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ chuyển hướng tấn công sang hai hành lang cánh, tận dụng sự cơ động của Xuân Mạnh và Tuấn Hải. Ngược lại, PVF-CAND sẽ chủ động chơi rát, pressing tầm cao ngay tại khu vực vòng tròn trung tâm nhằm phá vỡ cấu trúc đội hình vốn đang chắp vá của đội khách.

Nguyễn Văn Quyết là niềm hy vọng trên hàng công của Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.

Khu vực trung lộ sẽ là nơi định đoạt kết quả trận đấu. Hùng Dũng và Văn Toàn bên phía Hà Nội FC dự kiến sẽ có một ngày làm việc vất vả khi phải đối đầu với sức trẻ và sự quyết liệt từ Bá Đạt và Văn Thuận. Ở tuyến trên, cuộc đấu tay đôi giữa trung vệ Thành Chung và tiền đạo có thể hình lý tưởng Mpande cũng mang ý nghĩa then chốt đối với sự an nguy của khung thành Văn Chuẩn.

Dù được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, nhưng trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng và đối thủ đang ở thế không còn gì để mất, Hà Nội FC được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một kết quả hòa có thể là kịch bản hợp lý, phản ánh đúng tình hình thực tế của cả hai đội tại thời điểm hiện tại.