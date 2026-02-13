V-League 2026: Nghỉ Tết muộn và sức nóng nghẹt thở từ cuộc đua trụ hạng Áp lực trụ hạng và lịch thi đấu dày đặc khiến kỳ nghỉ Tết của các đội bóng V-League bị siết chặt, trong khi CAHN phải chinh chiến tại Singapore ngay mùng 2.

Vòng 13 V-League khép lại không mang đến bầu không khí thảnh thơi thường thấy trước kỳ nghỉ lễ dài nhất năm. Thay vào đó, một kịch bản đầy lo âu đang bao trùm lên nhóm cuối bảng khi cuộc đua trụ hạng nóng lên ngay trước giờ các cầu thủ được phép "xả trại".

Các câu lạc bộ tại V-League nghỉ Tết muộn và ngắn ngày.

Cục diện đảo chiều khiến nhóm cuối đứng ngồi không yên

Đà Nẵng vốn là đội được nghỉ sớm nhất do trận gặp Công an Hà Nội (CAHN) dời sang tháng 3. Tuy nhiên, niềm vui này nhanh chóng biến thành nỗi lo khi các đối thủ trực tiếp trong nhóm cầm đèn đỏ đồng loạt tạo nên những cú sốc trên sân khách. Những chiến thắng của HAGL trước Ninh Bình (2-1), SLNA hạ gục Viettel (4-1) và Thanh Hóa thắng CA TP.HCM đã đẩy Đà Nẵng vào thế khó hơn bao giờ hết.

Khoảng cách điểm số bị nới rộng khiến huấn luyện viên Lê Đức Tuấn không khỏi sốt ruột. Dù đội nhà đã chính thức hội quân trở lại từ mùng 4 Tết, nhưng áp lực tâm lý từ các kết quả bất lợi trước đó chắc chắn sẽ là bài toán nan giải cho ban huấn luyện trong giai đoạn hai.

Lịch nghỉ Tết ngắn kỷ lục vì "cuộc chiến sinh tồn"

Chính vì tính chất khốc liệt của giải đấu, lịch nghỉ Tết của các câu lạc bộ năm nay bị siết chặt tối đa để đảm bảo thể trạng cho cầu thủ. Phần lớn các đội duy trì tập luyện đến tận ngày 27 tháng Chạp. Đáng chú ý, câu lạc bộ Ninh Bình chỉ bắt đầu được nghỉ từ chiều 29 Tết.

Phần lớn các cầu thủ chỉ có vỏn vẹn 4-5 ngày sum họp bên gia đình trước khi phải hội quân thần tốc vào mùng 3 hoặc mùng 4 Tết. Đây là khoảng thời gian cần thiết để các đội chuẩn bị cho vòng 14 và đấu trường Cúp Quốc gia sắp khởi tranh.

Thử thách cực đại cho Công an Hà Nội

Áp lực lớn nhất có lẽ thuộc về nhóm đội phải đá bù vòng 10 vào ngày 24/2 (tức mùng 7 Tết), chỉ hai ngày sau khi kết thúc kỳ nghỉ chính thức. Đặc biệt nhất là trường hợp của CAHN, khi đại diện ngành công an phải hành quân sang Singapore để thi đấu tại AFC Champions League Two vào đúng mùng 2 Tết.

Lịch thi đấu nghẹt thở này không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn mà còn thử thách bản lĩnh của các ứng cử viên trong một mùa giải V-League đầy biến động. Để hiểu rõ hơn về sự phát triển của giải đấu qua các thời kỳ, giới chuyên môn thường nhắc đến quá trình chuyển mình từ giải A1 toàn quốc đến kỷ nguyên chuyên nghiệp hiện nay.