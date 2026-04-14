V-League 2026/27 và bước ngoặt lịch sử: Tăng suất ngoại binh để nâng tầm giải đấu Với hơn một nửa số câu lạc bộ đồng thuận, V-League chuẩn bị cho cuộc cải tổ nhân sự lớn nhất từ trước đến nay, cho phép đăng ký 5 ngoại binh và sử dụng 4 cầu thủ trên sân.

V-League đang đứng trước một trong những thay đổi mang tính bản lề về cấu trúc nhân sự và chất lượng chuyên môn. Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đa số các đội bóng đã bỏ phiếu thuận cho phương án tăng số lượng ngoại binh, một động thái được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách trình độ giữa bóng đá Việt Nam và các giải đấu hàng đầu khu vực.

Thay đổi mang tính đột phá từ mùa giải 2026/27

Sau quá trình lấy ý kiến kéo dài đến ngày 11/04, nguồn tin từ VTC News xác nhận có 8 trên tổng số 14 đội bóng tham dự giải đấu đã bày tỏ sự đồng thuận với đề xuất mới. Cụ thể, bắt đầu từ mùa giải 2026/27, mỗi câu lạc bộ có thể được phép đăng ký tối đa 5 cầu thủ ngoại, trong đó có 4 người được thi đấu trên sân cùng lúc.

Đáng chú ý, đối với các đội bóng đại diện Việt Nam tham dự các đấu trường châu lục như AFC Champions League hay Cúp vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á, số lượng đăng ký có thể lên đến 8 ngoại binh. Đây là bước đi nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực cho các đại diện quốc gia khi đối đầu với những đối thủ mạnh từ Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc, vốn đã áp dụng các quy định ngoại binh cởi mở từ lâu.

Chiến lược nội hóa ngoại binh khu vực ASEAN

Trong số các ý kiến đóng góp, CLB Đông Á Thanh Hóa đã đưa ra một góc nhìn chiến lược khi đề xuất ưu tiên các suất ngoại binh đến từ khu vực Đông Nam Á (ASEAN). Đại diện đội bóng này nhận định, việc sử dụng cầu thủ ASEAN mang lại lợi ích kép: tối ưu hóa bài toán tài chính nhờ mức lương phù hợp và thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa bóng đá.

Hơn nữa, việc thu hút các ngôi sao từ các nước láng giềng không chỉ nâng cao tính nhận diện của V-League tại khu vực mà còn tạo ra lộ trình ngược lại, giúp các cầu thủ nội có thêm cơ hội tiếp cận và "xuất khẩu" sang các giải đấu khác. Đây được xem là cách tiếp cận thực dụng nhưng hiệu quả để nâng tầm giá trị thương mại cho giải đấu.

Bài toán cân bằng giữa kinh tế và đào tạo trẻ

Tuy nhiên, sự thay đổi này không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Có 6 đội bóng vẫn giữ quan điểm phản đối, tiêu biểu là CLB Ninh Bình. Những lo ngại tập trung vào hai yếu tố cốt lõi: cơ hội của cầu thủ trẻ và áp lực tài chính.

Cơ hội ra sân của tài năng trẻ: Việc tăng thêm ngoại binh đồng nghĩa với việc các cầu thủ nội, đặc biệt là các nhân tố trẻ, sẽ bị thu hẹp không gian thi đấu. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung nhân sự cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Gánh nặng tài chính: Ninh Bình lo ngại việc chạy đua vũ trang ngoại binh sẽ tạo ra áp lực kinh tế nặng nề. Với những đội bóng có tiềm lực hạn chế, việc phải chi trả cho 5-8 ngoại binh chất lượng có thể dẫn đến mất cân bằng tài chính, thậm chí là nguy cơ giải thể.

Hiện tại, Ninh Bình vẫn đề xuất giữ nguyên quy định "đăng ký 4, sử dụng 3" như hiện nay để bảo vệ sự ổn định. Dù còn những luồng tranh luận trái chiều, nhưng với sự đồng thuận từ đa số các thành viên, Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiều khả năng sẽ sớm thông qua thay đổi này để kịp lộ trình cho mùa giải 2026/27.

Nhìn chung, việc tăng suất ngoại binh là xu thế tất yếu nếu V-League muốn cạnh tranh sòng phẳng trên bản đồ bóng đá châu Á. Tuy nhiên, để sự thay đổi này thực sự mang lại hiệu quả bền vững, VPF và VFF cần có những quy định đi kèm nhằm đảm bảo các câu lạc bộ vẫn duy trì được hệ thống đào tạo trẻ chất lượng và kiểm soát tốt sức khỏe tài chính.