V-League 6/4: Hải Phòng nhận thưởng tỷ đồng, Công an Hà Nội bứt phá ngôi vương Vòng 17 V-League 2025/26 chứng kiến kịch tính tại sân Lạch Tray khi Hải Phòng nhận thưởng lớn, trong khi Công an Hà Nội nới rộng khoảng cách lên 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Vòng 17 V-League 2025/26 đã mang đến những diễn biến đầy bất ngờ, từ màn hồi sinh kịch tính của Hải Phòng đến sự thống trị tuyệt đối của Công an Hà Nội trên bảng xếp hạng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở các bàn thắng mà còn ở những phát biểu gai góc và mức thưởng kỷ lục dành cho sự nỗ lực của các cầu thủ.

Hải Phòng nhận thưởng 1 tỷ đồng sau khi quật ngã Hà Nội FC

Tâm điểm của vòng đấu đổ dồn về sân Lạch Tray, nơi diễn ra màn so tài đầy duyên nợ giữa Hải Phòng và Hà Nội FC. Sau chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, đội bóng đất Cảng đã có màn tái xuất không thể ấn tượng hơn. Bàn thắng duy nhất của Hữu Nam ở phút 79, xuất phát từ một tình huống phản công sắc lẹm, đã giúp Hải Phòng giành trọn 3 điểm với chiến thắng tối thiểu 1-0.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Chủ tịch CLB Văn Trần Hoàn đã trực tiếp xuống sân trao thưởng nóng 1 tỷ đồng tiền mặt cho toàn đội. Đây không chỉ là phần thưởng về mặt vật chất mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng, giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tìm lại sự tự tin sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài từ đầu năm 2026.

Nguyễn Xuân Son và màn trình diễn đầy thăng trầm

Tại Nam Định, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã trải qua 90 phút thi đấu với những cảm xúc trái ngược trong chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh. Chân sút gốc Brazil mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 35 và có đường kiến tạo thuận lợi để Chadrac Akolo nhân đôi cách biệt. Chiến thắng này giúp Thép Xanh Nam Định duy trì vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 24 điểm.

Tuy nhiên, điểm khiến người hâm mộ chú ý nhất lại là pha bỏ lỡ khó tin của Xuân Son ở phút 85. Trước khung thành trống chỉ cách vài mét, anh lại đệm bóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Trước đó, ngôi sao này còn bị công nghệ VAR từ chối một bàn thắng do lỗi chạm tay và một lần đưa bóng đi trúng cột dọc.

Sóng gió tại sân Vinh và phát biểu của HLV Velizar Popov

Trận hòa 1-1 giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An tại sân Vinh đã trở thành tâm điểm của sự tranh cãi. Sau trận đấu, HLV Velizar Popov đã gây bão khi gọi trọng tài Lê Vũ Linh là "sát thủ chuyên nghiệp". Chiến lược gia người Bulgaria bày tỏ sự phẫn nộ cực độ khi bàn thắng của Lucao ở phút 70 bị từ chối dù trọng tài đã tham khảo VAR.

"VAR vào cuộc tức là trọng tài chính cần xem lại quyết định. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy trọng tài chính không đồng thuận với VAR", ông Popov gay gắt chia sẻ. Kết quả hòa này khiến Thể Công Viettel bị đội đầu bảng bỏ xa tới 9 điểm, thu hẹp đáng kể cơ hội cạnh tranh danh hiệu của đội bóng áo lính.

Cú sốc tại Thanh Hóa và sự trỗi dậy của tài năng trẻ Ninh Bình

Một bất ngờ lớn khác đã xảy ra khi CLB Thanh Hóa giành chiến thắng hủy diệt 4-0 trước đối thủ giàu tham vọng Công an TP.HCM. Trong khi HLV Lê Huỳnh Đức nhận trách nhiệm về khả năng dứt điểm kém của các cầu thủ, HLV Mai Xuân Hợp lại bày tỏ sự xúc động trước tinh thần quả cảm của các học trò, giúp đội bóng xứ Thanh vươn lên vị trí thứ 11.

Trong khi đó, tại sân Pleiku, CLB Ninh Bình đã ngược dòng đánh bại HAGL với tỷ số 2-1. Ngôi sao trẻ Lê Văn Thuận, người được ví như "Yamal xứ Thanh", tiếp tục tỏa sáng với một siêu phẩm đẳng cấp. Sự thăng hoa của Văn Thuận không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Ninh Bình bám sát nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Công an Hà Nội chạm một tay vào chức vô địch

Cuộc đua vô địch V-League 2025/26 đang dần ngã ngũ khi Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục trước Đà Nẵng. Tận dụng việc Thể Công Viettel sảy chân, đoàn quân của HLV Mano Polking đã nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai lên thành 9 điểm.

Với sự ổn định về lực lượng và chiều sâu đội hình, Công an Hà Nội đang thống trị giải đấu một cách tuyệt đối. Khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, lợi thế này gần như đảm bảo ngôi vương cho đội bóng ngành Công an, tạo nên một kịch bản ít bất ngờ ở nhóm đầu bảng trong những vòng đấu tới.