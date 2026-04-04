V-League bứt phá mạnh mẽ, vượt qua giải Trung Quốc trên bảng xếp hạng thế giới của Opta V-League vươn lên vị trí thứ 117 thế giới, vượt qua Chinese Super League và giữ vững vị thế số 2 Đông Nam Á nhờ thành tích ấn tượng tại các đấu trường quốc tế.

Giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) vừa ghi nhận một bước tiến đáng kể khi chính thức vượt qua giải VĐQG Trung Quốc trên bảng xếp hạng toàn cầu của Opta. Theo dữ liệu phân tích mới nhất, V-League đã tăng một bậc để vươn lên vị trí thứ 117 thế giới, khẳng định sự ổn định và chất lượng chuyên môn ngày càng được cải thiện.

Sự thăng tiến vượt bậc trên bản đồ bóng đá châu Á

Hệ thống xếp hạng của Opta được đánh giá là một trong những thước đo khắt khe nhất hiện nay, dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp của các câu lạc bộ (CLB) tại sân chơi quốc tế, cùng các chỉ số về mức độ cạnh tranh và chất lượng chơi bóng. Với vị trí 117 toàn cầu, V-League hiện đứng thứ 14 tại châu Á.

V-League đứng thứ 2 ở Đông Nam Á.

Tại khu vực Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 2, chỉ xếp sau Thai League của Thái Lan. Đáng chú ý, khoảng cách giữa V-League và các giải đấu lân cận như Indonesia Super League (hạng 155) hay Malaysia Super League (hạng 173) đang ngày càng được nới rộng, cho thấy sự bứt phá của các đội bóng Việt Nam so với các đối thủ trực tiếp trong khu vực.

Vượt mặt "gã khổng lồ" Chinese Super League

Điểm nhấn quan trọng nhất trong báo cáo lần này là việc V-League chính thức vượt qua Chinese Super League (Trung Quốc) - giải đấu từng thu hút hàng loạt ngôi sao thế giới với những bản hợp đồng triệu đô. Hiện tại, giải VĐQG Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 119 thế giới, kém Việt Nam 2 bậc.

Các chuyên gia phân tích từ Opta nhận định rằng, dù các đội bóng hàng đầu Trung Quốc có thể sở hữu chất lượng ngoại binh nhỉnh hơn, nhưng xét về mặt bằng chung và tính cạnh tranh giữa các đội, V-League đang chiếm ưu thế. Sự đầu tư bài bản từ các đội bóng tầm trung tại Việt Nam đã giúp nâng cao điểm số tổng thể một cách bền bỉ qua từng mùa giải.

Dấu ấn từ các đại diện ưu tú tại đấu trường châu lục

Thành công của V-League trên bảng xếp hạng không thể không nhắc đến những dấu ấn đậm nét của các CLB tại các giải đấu quốc tế mùa giải 2025/26. Cụ thể:

CLB Công an Hà Nội: Xuất sắc lọt vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á và tiến đến trận chung kết giải vô địch các CLB khu vực, chỉ thất bại đáng tiếc trước Buriram United trên chấm luân lưu.

Thép Xanh Nam Định: Tạo nên hành trình ấn tượng khi tiến sâu vào vòng bán kết Cúp C1 Đông Nam Á.

Ở quy mô rộng hơn, Ngoại hạng Anh vẫn duy trì vị thế số 1 thế giới, theo sau là La Liga, Serie A và Bundesliga. Tại châu Á, J1 League (Nhật Bản) vẫn giữ ngôi vương nhưng đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út.

Giải đấu Hạng thế giới (Opta) Vị trí tại Đông Nam Á Thai League Thấp hơn 117 1 V-League 117 2 Chinese Super League 119 - Indonesia Super League 155 3 Malaysia Super League 173 4

Sự thăng tiến này không chỉ là con số thống kê mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển đúng đắn của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, tạo tiền đề để các CLB tự tin hơn khi vươn ra biển lớn.