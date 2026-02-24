V-League: Đoàn Văn Hậu lập siêu phẩm từ giữa sân, CAHN thắng ngược Thanh Hóa 3-1 Cú sút xa từ vạch giữa sân của Đoàn Văn Hậu và cú đúp của tiền đạo Alan đã giúp CLB Công An Hà Nội lội ngược dòng đánh bại Thanh Hóa 3-1 ngay trên sân khách.

CLB Công An Hà Nội (CAHN) vừa có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Thanh Hóa để duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu V-League. Dù sớm phải nhận bàn thua sau sai lầm cá nhân, bản lĩnh của dàn sao áo đỏ cùng khoảnh khắc thiên tài của Đoàn Văn Hậu đã định đoạt số phận trận đấu ngay tại xứ Thanh.

Sai lầm nơi hàng thủ và nỗ lực của Thanh Hóa

Dù sở hữu đội hình chất lượng với Quang Hải và Đoàn Văn Hậu thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, CAHN lại là bên phải nếm trái đắng trước. Phút 29, xuất phát từ đường chuyền về bất cẩn của Đình Bắc và pha trượt chân của Quang Hải, Damoth Thongkhamsavath đã tận dụng thời cơ băng xuống dứt điểm tung lưới đội khách.

Thanh Hoá là bên mở tỷ số nhưng không thể giữ điểm.

Bị dẫn bàn, CAHN gia tăng sức ép nghẹt thở. Tuy nhiên, thủ môn Xuân Hoàng bên phía Thanh Hóa đã có một hiệp đấu xuất thần, đặc biệt là pha phản xạ cực nhanh để từ chối cú đánh đầu của Alan ở phút 36, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Siêu phẩm từ giữa sân của Đoàn Văn Hậu

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh chiến thuật của CAHN bắt đầu phát huy tác dụng. Phút 54, VAR xác định hậu vệ Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng cấm sau nỗ lực của Alan. Trên chấm 11m, chính tiền đạo Alan đã dứt điểm chính xác để quân bình tỷ số 1-1.

Đỉnh điểm của trận đấu đến ở phút 66. Nhận thấy thủ môn Xuân Hoàng dâng cao quá mức, Đoàn Văn Hậu thực hiện cú sút xa táo bạo ngay từ khu vực giữa sân. Trái bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo rồi găm thẳng vào khung thành Thanh Hóa, tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Văn Hậu đã tạo nên một siêu phẩm sút xa.

Đẳng cấp Quang Hải và kịch tính VAR

Khi Thanh Hóa buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, họ đã rơi vào bẫy phản công sắc lẹm của đội khách. Phút 81, Quang Hải thực hiện pha bứt tốc mạnh mẽ bên cánh phải trước khi tung quả tạt chính xác cho Alan dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 3-1.

Những phút cuối diễn ra đầy kịch tính khi trọng tài Ngô Duy Lân phải tham khảo VAR để xem xét thẻ đỏ cho tân binh Vitao sau một pha phạm lỗi nguy hiểm, nhưng sau đó chỉ rút thẻ vàng. Thanh Hóa có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 88, nhưng tài năng trẻ Ngọc Mỹ lại trượt chân trong tình huống đối mặt, khép lại hy vọng giữ điểm của đội chủ nhà.

Thống kê trận đấu