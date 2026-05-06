V-League mời hai trọng tài FIFA Malaysia điều hành các trận cầu sinh tử vòng 22 Ban tổ chức V-League quyết định mời trọng tài Razlan Joffri Bin Ali và Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman điều hành các trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé trụ hạng.

Để đảm bảo tính khách quan và giảm thiểu áp lực cho các trọng tài nội, Ban tổ chức V-League 2025/2026 đã chính thức mời hai "vua áo đen" người Malaysia điều hành hai trận cầu tâm điểm của vòng 22. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, nơi mỗi sai sót nhỏ cũng có thể thay đổi số phận của một câu lạc bộ.

Cuộc chiến dưới đáy bảng tại Đà Nẵng

Tâm điểm đầu tiên đổ dồn về sân Chi Lăng vào lúc 18h ngày 8/5, nơi Đà Nẵng tiếp đón Becamex TP.HCM. Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali, một gương mặt quen thuộc với bóng đá Việt Nam, đã được tin tưởng giao trọng trách cầm còi. Với kinh nghiệm dày dặn tại các đấu trường khu vực, sự hiện diện của ông Ali được kỳ vọng sẽ mang lại sự an tâm về mặt tâm lý cho cả đội chủ nhà lẫn đội khách.

Thống kê cho thấy Đà Nẵng đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" khi xếp cuối bảng với chỉ 13 điểm. Trong khi đó, Becamex TP.HCM tạm an toàn hơn với 21 điểm nhưng vẫn chưa thể kê cao gối ngủ. Một kết quả bất lợi có thể khiến đội bóng sông Hàn lún sâu hơn vào khủng hoảng, vì vậy sự minh bạch trong công tác trọng tài được đặt lên hàng đầu.

Thử thách cho PVF-CAND tại Pleiku

Vào ngày 10/5, sân Pleiku sẽ là nơi diễn ra màn so tài căng thẳng giữa HAGL và PVF-CAND. Trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman, vị vua áo đen sinh năm 1995 với bề dày kinh nghiệm vận hành VAR, sẽ là người trực tiếp điều hành trận đấu này.

Trọng tài Kamaruzaman sẽ bắt chính trận HAGL vs PVF-CAND.

PVF-CAND hiện đang đứng áp chót với 14 điểm và đối diện nguy cơ rớt hạng rất cao. Phía bên kia chiến tuyến, HAGL dù xếp thứ 10 với 22 điểm nhưng vẫn cần thêm điểm số để chắc suất trụ hạng. Sự góp mặt của một trọng tài ngoại quốc trong trận cầu có tính chất "6 điểm" như thế này giúp giải tỏa áp lực cho các bên tham gia.

Nỗ lực minh bạch hóa giai đoạn then chốt

Việc mời trọng tài quốc tế cầm cân nảy mực trong giai đoạn nước rút không còn là điều mới mẻ tại V-League, nhưng luôn là bước đi cần thiết để bảo vệ sự công bằng của giải đấu. Trong một cuộc chơi mà áp lực trụ hạng đè nặng lên từng pha bóng, sự chuyên nghiệp của các trọng tài FIFA từ Malaysia sẽ giúp các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn thay vì những tranh cãi ngoài lề.

Nhìn chung, sự góp mặt của các trọng tài ngoại không chỉ nâng cao uy tín cho vòng 22 mà còn khẳng định quyết tâm của Ban tổ chức trong việc tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, sòng phẳng cho tất cả các đội bóng trong chặng đường cuối cùng của mùa giải.