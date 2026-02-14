V-League tạm nghỉ đón Tết: Khoảng lặng đầy tiếc nuối khi cuộc đua đang cao trào Giải vô địch quốc gia tạm dừng hai tuần đúng lúc cuộc đua vô địch giữa CAHN, Ninh Bình và sự trỗi dậy của HAGL, Thanh Hóa đang ở giai đoạn rực lửa nhất.

Sân cỏ cả nước chuẩn bị tạm tắt đèn để bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hai tuần. Đối với người hâm mộ bóng đá nội, đây là một khoảng lặng mang nhiều cảm giác hụt hẫng, bởi V-League đang ở giai đoạn hấp dẫn và kịch tính nhất trong nhiều năm trở lại đây với những diễn biến khó lường từ cả nhóm đầu lẫn nhóm cuối bảng xếp hạng.

Bữa tiệc bàn thắng dang dở và sự trỗi dậy của các đội bóng cửa dưới

Không quá lời khi nhận định V-League đang trải qua những vòng đấu bùng nổ nhất. Hai vòng đấu gần nhất đã phá vỡ mọi quy chuẩn về sự toan tính thực dụng, thay vào đó là lối chơi cống hiến rực lửa. Những màn rượt đuổi tỷ số điên rồ như chiến thắng 3-2 của Công an Hà Nội trước Ninh Bình, hay cú sốc 4-1 mà SLNA tạo ra trước Thể Công Viettel đã đẩy cảm xúc khán giả lên đỉnh điểm.

V-League đang hấp dẫn vì cuộc đua vô địch giữa CAHN và Ninh Bình.

Đặc biệt, sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội bóng như Thanh Hóa hay HAGL đã xóa nhòa ranh giới trình độ giữa các nhóm. Cục diện giải đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết khi các "ông lớn" không còn giữ được thế thượng phong tuyệt đối. Chính vì đang trong guồng quay phấn khích, việc giải đấu tạm dừng ngay sau khi vừa trở lại từ vòng chung kết U23 châu Á khiến sự chờ đợi của cổ động viên càng thêm dồn nén.

Dấu ấn cá nhân và làn gió mới từ lực lượng Việt kiều

Khoảng nghỉ hai tuần cũng là lúc người hâm mộ tạm xa những màn trình diễn cá nhân đang đạt điểm rơi phong độ cao. Đáng chú ý nhất là sự hồi sinh của Hồ Tấn Tài trong màu áo Becamex TP.HCM. Cựu binh này đang thể hiện sự đa năng vượt trội khi thi đấu ấn tượng ở cả vị trí hậu vệ cánh, trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm, mở ra nhiều hy vọng cho Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhân tố Việt kiều và cầu thủ nhập tịch như Khoa Ngô (Công an TP.HCM), Đỗ Hoàng Hên hay Lee Williams đang mang lại sắc thái hiện đại và sức mạnh thể chất vượt trội cho giải đấu. Những màn trình diễn của lứa trẻ vừa trở về từ U23 châu Á 2026 như Trung Kiên, Thanh Nhàn hay Lê Phát cũng đang khẳng định vị thế vững chắc tại CLB chủ quản.

HAGL đang gây ấn tượng ở 2 vòng gần nhất.

Kỳ vọng bùng nổ sau kỳ nghỉ lễ

Dù việc tạm nghỉ là cần thiết để các cầu thủ tái tạo năng lượng, nhưng sự kìm nén trên khán đài chắc chắn sẽ tạo nên sức bật lớn khi giải đấu trở lại. Người hâm mộ đang đếm ngược từng ngày để chứng kiến những trận "chung kết sớm" ngay sau Tết Nguyên đán.

Cụ thể, lịch thi đấu sắp tới sẽ chứng kiến những màn so tài nảy lửa giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC, hay cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Công an Hà Nội và HAGL. Những diễn biến này hứa hẹn sẽ khiến các khán đài bùng nổ, tiếp nối mạch cảm giác thăng hoa mà bóng đá nội đang mang lại cho công chúng.