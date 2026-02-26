V-League thuê trọng tài FIFA Thái Lan điều hành trận derby Thể Công Viettel - Hà Nội FC Hai trọng tài FIFA người Thái Lan là Songkran Bunmeekiart và Mongkolchai Pechsri sẽ trực tiếp cầm còi và vận hành VAR trong trận derby Thủ đô tại vòng 14 V-League 2025/26.

Trận derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC diễn ra lúc 19h15 ngày 1/3 trên sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi cả hai đội đang trong cuộc đua vô địch. Để đảm bảo tính công bằng và giảm áp lực cho các tổ trọng tài nội, Công ty VPF đã quyết định mời hai trọng tài FIFA giàu kinh nghiệm từ Thái Lan tham gia điều hành.

Danh tính hai vị 'vua áo đen' người Thái Lan

Hai trọng tài được chọn mặt gửi vàng là ông Songkran Bunmeekiart (sinh năm 1990) và ông Mongkolchai Pechsri (sinh năm 1981). Đây là những cái tên không xa lạ với bóng đá Việt Nam, vốn đã có nhiều kinh nghiệm cầm còi tại các giải đấu chuyên nghiệp trong khu vực Đông Nam Á.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart. Ảnh: VPF

Trọng tài Songkran Bunmeekiart từng được mời sang Việt Nam làm nhiệm vụ nhiều lần, tiêu biểu là các trận đấu giữa Đà Nẵng gặp Quảng Nam (vòng 23 V-League 2024/25), TP.HCM đấu Đà Nẵng (mùa 2022) và trận đại chiến giữa Công an Hà Nội với Hà Nội FC tại mùa giải 2023. Trong khi đó, người đồng nghiệp Mongkolchai Pechsri còn có thâm niên làm việc tại Việt Nam từ những mùa giải 2016, 2017. Gần đây nhất, tại vòng 19 V-League 2024/25, ông Mongkolchai đã đảm nhận vai trò trọng tài VAR trong cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Thể Công Viettel.

Chiến lược nâng cao chất lượng điều hành V-League

Theo Ban tổ chức, vai trò cụ thể của hai vị trọng tài này (ai bắt chính trên sân và ai phụ trách phòng VAR) sẽ chỉ được công bố chính thức ngay trước giờ bóng lăn để đảm bảo tính bảo mật và chuyên môn. Đây là trận đấu thứ hai tại mùa giải 2025/26 có sự can thiệp của tổ trọng tài ngoại, sau màn so tài giữa Công an Hà Nội và Ninh Bình ở vòng 13 do các trọng tài người Malaysia điều hành.

Đáng chú ý, VPF khẳng định sẽ tiếp tục mời các trọng tài quốc tế ở 12 vòng đấu còn lại. Mục tiêu chính là giảm tải áp lực cho tổ trọng tài nội tại các trận đấu mang tính chất sống còn, ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vô địch hoặc cuộc chiến trụ hạng.

Cục diện bảng xếp hạng trước thềm derby

Tính đến thời điểm hiện tại, Thể Công Viettel đang đứng trong top đầu với 25 điểm, trong khi Hà Nội FC bám sát với 21 điểm. Cả hai đều đang cạnh tranh gắt gao với những đối thủ mạnh như Công an Hà Nội (32 điểm), Ninh Bình (27 điểm) và Hải Phòng (20 điểm). Trong một mùa giải mà khoảng cách điểm số giữa các đội top đầu không quá lớn, kết quả của trận derby Thủ đô vào ngày 1/3 tới có thể tạo ra bước ngoặt đáng kể cho tham vọng của cả hai đội bóng áo lính và đội bóng nhà bầu Hiển.