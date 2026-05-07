V-League vòng 22 vắng 10 trụ cột và khởi đầu kịch tính của U17 Việt Nam Vòng 22 V-League đối mặt biến động nhân sự với 10 án treo giò, trong khi U17 Việt Nam giành 3 điểm quý giá trước Yemen. Đình Bắc và CAHN thống trị giải thưởng tháng 4.

Bóng đá Việt Nam trải qua 24 giờ đầy sôi động với điểm nhấn là chiến thắng tối thiểu của đội tuyển U17 quốc gia tại đấu trường châu lục và những biến động nhân sự đáng kể trước thềm vòng 22 V-League 2025/2026.

U17 Việt Nam thắng kịch tính Yemen nhờ "siêu dự bị"

Đoàn quân áo đỏ đã có khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau khi đánh bại U17 Yemen với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Quang Hưng, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị.

Đây là chiến thắng đầy nhọc nhằn nhưng xứng đáng, giúp U17 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước đối thủ Tây Á đầy khó chịu. Kết quả này tạo đà tâm lý cực tốt cho các cầu thủ trẻ trong hành trình cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng đấu. Trong khi đó, các đại diện khác của Đông Nam Á lại nhận kết quả trái ngược: U17 Indonesia gây bất ngờ khi hạ U17 Trung Quốc 1-0, còn U17 Thái Lan thất thủ 0-2 trước U17 Tajikistan.

Biến động nhân sự và trọng tài ngoại tại V-League

Vòng 22 V-League 2025/2026 đang đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự khi Ban tổ chức xác nhận có tới 10 cầu thủ bị treo giò. Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột được dự báo sẽ tạo nên những xáo trộn lớn trong tính toán chiến thuật của các huấn luyện viên, đặc biệt là ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, HAGL sẽ không có sự phục vụ của Quang Kiệt trong cuộc tiếp đón PVF-CAND. Để đảm bảo tính công bằng cho các trận cầu then chốt, hai trọng tài FIFA người Malaysia đã được mời điều hành.

Quang Kiệt của HAGL sẽ không thể ra sân trong cuộc chạm trán PVF-CAND vì án treo giò.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali sẽ bắt chính trận Đà Nẵng gặp Becamex TP.HCM trên sân Chi Lăng vào ngày 8/5. Hai ngày sau, trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman sẽ điều khiển trận đấu giữa HAGL và PVF-CAND tại sân Pleiku.

CAHN thống trị giải thưởng tháng 4

CLB Công An Hà Nội (CAHN) vừa khẳng định vị thế vượt trội khi càn quét trọn bộ giải thưởng cá nhân và tập thể trong tháng 4. Với chuỗi thành tích bất bại từ vòng 17 đến vòng 20, đội bóng ngành công an đã nhận danh hiệu Đội bóng xuất sắc nhất tháng.

Đình Bắc có một tháng 4 đáng nhớ.

Cá nhân tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng nhờ phong độ chói sáng. Trong khi đó, chiến lược gia Alexandre Polking nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng, ghi nhận những dấu ấn chiến thuật đậm nét giúp đội bóng duy trì sức mạnh hủy diệt.

Nam Định sảy chân tại đấu trường khu vực

Tại bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á, CLB Nam Định đã chịu bất lợi khi để thua sát nút 1-2 trước Selangor. Những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến đại diện Việt Nam phải trả giá đắt trước đối thủ đến từ Malaysia, buộc họ phải nỗ lực gấp bội trong trận lượt về.

Liên quan đến bóng đá khu vực, giải đấu mới FIFA ASEAN Cup vừa công bố mức thưởng kỷ lục lên tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) cho đội vô địch. Sân chơi này quy tụ 11 đội tuyển Đông Nam Á và 3 đội khách mời, hứa hẹn trở thành đấu trường danh giá nhất khu vực trong thời gian tới.