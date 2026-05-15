Thể thao V.League vòng 23: Lịch thi đấu, bảng xếp hạng và kịch bản vô địch của CAHN Lịch thi đấu V.League vòng 23 ngày 15-17/5. CAHN gặp Thanh Hóa, Viettel gặp Nam Định. Bảng xếp hạng mới nhất và cục diện trụ hạng

V.League 2025-2026 bước vào vòng 23 từ ngày 15/5 đến 17/5. Công an Hà Nội dẫn đầu với 57 điểm, hơn Thể Công Viettel 11 điểm. Đà Nẵng đang đứng cuối bảng với 16 điểm.

Bảng xếp hạng V.League vòng 23

Lịch thi đấu chi tiết vòng 23

Ngày 15/5/2026:

18h00: Công an TP.HCM (hạng 6) vs Đà Nẵng (hạng 14). Trực tiếp: FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV.

Ngày 16/5/2026:

18h00: Sông Lam Nghệ An (hạng 9, 24 điểm) vs Ninh Bình (hạng 3, 41 điểm). Kênh: FPT Play, TV360+9, MyTV.

18h00: Hải Phòng (hạng 7, 28 điểm) vs Becamex TP.HCM (hạng 12, 21 điểm). Kênh: FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV.

Ngày 17/5/2026:

17h00: Hoàng Anh Gia Lai (hạng 11, 22 điểm) vs Hà Tĩnh (hạng 10, 24 điểm). Kênh: FPT Play, TV360+7.

18h00: PVF CAND (hạng 13, 17 điểm) vs Hà Nội FC (hạng 4, 39 điểm). Kênh: FPT Play, TV360+10.

18h00: Nam Định (hạng 5, 31 điểm) vs Thể Công Viettel (hạng 2, 46 điểm). Kênh: FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV.

19h15: Công an Hà Nội (hạng 1, 57 điểm) vs Thanh Hóa (hạng 8, 24 điểm). Kênh: FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV.

Kịch bản vô địch của CAHN và trụ hạng

CAHN có thể vô địch sớm ngay vòng 23 nếu giành chiến thắng trước Thanh Hóa hoặc Thể Công Viettel thua Nam Định. Trận Nam Định - Viettel diễn ra lúc 18h ngày 17/5, trước trận CAHN - Thanh Hóa (19h15). Nếu Viettel thua, CAHN không cần thắng vẫn lên ngôi.

Ở nhóm cuối, Đà Nẵng (16 điểm) đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng trực tiếp. Becamex TP.HCM (21 điểm) cũng chưa an toàn. PVF-CAND (17 điểm) gặp Hà Nội FC - đội bóng mạnh hơn, nhiều khả năng sẽ mất điểm.