Vải thiều Bắc Ninh 2026: Sản lượng giảm 50%, giá bán lẻ đạt 120.000 đồng/kg Dù sản lượng dự kiến chỉ đạt hơn 95.000 tấn do thời tiết bất lợi, giá vải thiều Bắc Ninh năm 2026 ghi nhận mức tăng kỷ lục, mang lại tín hiệu tích cực cho nông dân.

Thị trường vải thiều năm 2026 tại Bắc Ninh đang chứng kiến sự biến động mạnh về cung và cầu. Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tại hội nghị ngày 28/04/2026, sản lượng thu hoạch dự kiến toàn tỉnh chỉ đạt khoảng 95.068 tấn, bằng một nửa so với năm 2025 và mới đạt 59,5% kế hoạch đề ra. Trong đó, vải sớm ước đạt 40.048 tấn và vải chính vụ đạt hơn 55.000 tấn.

Áp lực từ thời tiết ảnh hưởng đến sản lượng

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất mùa được xác định là do biến đổi khí hậu. Mùa đông ấm khiến cây vải không đủ điều kiện phân hóa mầm hoa. Tiếp đó, thời tiết khô nóng sau Tết Nguyên đán khiến cây bật lộc nhanh thay vì ra hoa, dù nông dân đã chủ động triển khai các biện pháp kích thích kỹ thuật nhưng hiệu quả không đạt như kỳ vọng.

Duy trì chất lượng và tiêu chuẩn xuất khẩu

Dù sản lượng sụt giảm đáng kể, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng vẫn được đảm bảo. Toàn tỉnh hiện có 29.800 ha vải thiều, trong đó diện tích đạt chuẩn VietGAP chiếm 58,7% (17.500 ha) với sản lượng tương ứng 55.700 tấn. Ngoài ra, 255 ha vải đạt tiêu chuẩn GlobalG.A.P dự kiến cung ứng khoảng 1.500 tấn.

Tỉnh Bắc Ninh đang duy trì 241 mã số vùng trồng với diện tích hơn 17.450 ha để phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Thái Lan và Trung Quốc. Việc giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phòng trừ sâu bệnh được kiểm soát nghiêm ngặt trước kỳ thu hoạch.

Giá bán tăng cao kỷ lục

Trái ngược với đà giảm của sản lượng, giá trị thương mại của quả vải năm nay lại ghi nhận những con số ấn tượng. Theo ghi nhận thực tế, nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng thu mua vải sớm với giá khoảng 40.000 đồng/kg. Đặc biệt, giá bán lẻ tại vườn đối với vải chín sớm đã chạm mốc 120.000 đồng/kg, mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, vụ vải năm nay sẽ thu hoạch từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, cho biết thời gian thu hoạch vải chín sớm dự kiến bắt đầu từ ngày 25/5 và vải chính vụ từ ngày 10/6. Để giảm áp lực tiêu thụ trong thời gian ngắn, địa phương đã kết nối với các doanh nghiệp như Amway, Rồng Đỏ, Toàn Cầu để chủ động phương án thu mua.

Chiến lược nâng cao giá trị gia tăng

Đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu nhận định, vải thiều vẫn là mặt hàng có giá trị cao trong ngành chế biến nhờ đặc điểm cùi dày và hương vị đặc trưng. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, các chuyên gia đề xuất cần đẩy mạnh nghiên cứu các giống vải không hạt hoặc giống chín sớm có khả năng bảo quản tốt hơn. Bên cạnh đó, việc phát triển các mô hình "vườn vải đẹp" kết hợp du lịch trải nghiệm cũng được tỉnh Bắc Ninh triển khai nhằm đa dạng hóa nguồn thu cho người nông dân.