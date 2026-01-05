Vải thiều Bắc Ninh năm 2026 giảm 50% sản lượng, giá bán lẻ chạm mốc 120.000 đồng/kg Dù sản lượng vải thiều tại tỉnh Bắc Ninh năm 2026 sụt giảm mạnh do thời tiết bất lợi, giá thị trường ghi nhận mức cao kỷ lục với giá bán lẻ tại vườn lên tới 120.000 đồng/kg.

Thị trường nông sản năm 2026 ghi nhận biến động lớn tại các vùng trồng vải phía Bắc. Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tại hội nghị ngày 28/04/2026, sản lượng vải thiều toàn tỉnh dự kiến chỉ đạt khoảng 95.068 tấn, bằng một nửa so với năm 2025 và chỉ đạt 59,5% kế hoạch đề ra.

Nguồn cung thắt chặt do điều kiện thời tiết bất thường

Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh duy trì diện tích 29.800 ha vải thiều. Tuy nhiên, hiện tượng mùa đông ấm đã khiến cây vải không đủ điều kiện phân hóa mầm hoa. Sau Tết Nguyên đán, tình trạng khô nóng kéo dài làm cây bật lộc nhanh nhưng không ra hoa, dẫn đến tỷ lệ đậu quả thấp dù nông dân đã chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật kích thích.

Trong tổng sản lượng 95.068 tấn, vải sớm ước đạt khoảng 40.048 tấn và vải chính vụ đạt hơn 55.000 tấn. Để bù đắp thiệt hại về sản lượng, địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng thương phẩm. Hiện diện tích vải đạt chuẩn VietGAP chiếm 58,7% (17.500 ha), cùng với 255 ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP phục vụ các thị trường cao cấp.

Giá bán lập đỉnh, doanh nghiệp chủ động ký kết sớm

Trái ngược với đà giảm của sản lượng, giá vải thiều năm 2026 đang đứng ở mức rất cao. Ngay từ đầu vụ, nhiều doanh nghiệp như Công ty Ameii Việt Nam, Vifoco và Thực phẩm Toàn Cầu đã ký hợp đồng thu mua với mức giá khoảng 40.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tại một số nhà vườn, vải chín sớm bán lẻ đã chạm mốc 120.000 đồng/kg, mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, vụ vải năm nay sẽ thu hoạch từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, cho biết vải chín sớm dự kiến bắt đầu thu hoạch từ ngày 25/05 và vải chính vụ từ ngày 10/06. Tỉnh hiện duy trì 241 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Thái Lan, đồng thời tăng cường giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi đưa ra thị trường.

Chiến lược nâng cao giá trị và chế biến sâu

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nhấn mạnh trong bối cảnh thời tiết thất thường, việc điều tiết nước tưới và bảo vệ chùm quả hiện có là ưu tiên hàng đầu để hạn chế tình trạng nứt vỏ, rụng trái. Ngoài ra, việc minh bạch chuỗi cung ứng và xây dựng kế hoạch rải vụ được xem là giải pháp căn cơ để duy trì vị thế của nông sản Việt.

Nhìn từ góc độ công nghiệp, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Toàn Cầu, đánh giá vải thiều vẫn là nguyên liệu giá trị cao cho ngành chế biến sâu. Các phương pháp cấp đông, sấy khô hoặc sản xuất vải không hạt đang được đẩy mạnh nghiên cứu nhằm giảm áp lực tiêu thụ quả tươi trong thời gian thu hoạch ngắn (1-2 tháng) và gia tăng sức cạnh tranh quốc tế.