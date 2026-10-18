Valencia 0-0 Athletic Club: Hai đội chia điểm
Valencia tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng: Athletic Club đang đứng hạng 10, hơn chủ nhà 9 bậc, trong trận đấu lúc 02:00 ngày 18/10/2026 tại Mestalla.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Valencia tiếp đón Athletic Club.
- 12'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Valencia 35% - 65% Athletic Club, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1.
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': Daniel Raba Antolín (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Valencia 32% - 68% Athletic Club, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 2.
- 36'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Valencia 32% - 68% Athletic Club, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3.
- 38'Thẻ vàng
Phút 38': Aymeric Laporte (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Beñat Gerenabarrena (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Handball).
- 45'Thay người
Phút 45' (Athletic Club): Mikel Jauregizar vào sân thay Beñat Gerenabarrena.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Valencia 37% - 63% Athletic Club, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 0.
- 54'Thay người
Phút 54' (Valencia): Luis Rioja vào sân thay Daniel Raba Antolín.
- 54'Thay người
Phút 54' (Valencia): David Otorbi Ejededawe vào sân thay Hugo Duro.
- 57'Thẻ vàng
Phút 57': Iñigo Ruiz De Galarreta (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Valencia 36% - 64% Athletic Club, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 1.
- 63'Thay người
Phút 63' (Athletic Club): Jesus Areso vào sân thay Johaneko Louis-Jean.
- 63'Thay người
Phút 63' (Athletic Club): Gorka Guruzeta vào sân thay Iñaki Williams.
- 63'Thay người
Phút 63' (Athletic Club): Alejandro Rego Mora vào sân thay Iñigo Ruiz De Galarreta.
- 68'Thay người
Phút 68' (Athletic Club): Maroan Sannadi vào sân thay Gorka Guruzeta.
- 72'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Valencia 37% - 63% Athletic Club, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 1 - 3.
- 74'Thay người
Phút 74' (Valencia): Harvey Elliott vào sân thay Justin De Haas.
- 84'Athletic Club ép sân
Cầm bóng: Valencia 38% - 62% Athletic Club, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 1 - 3.
- 85'Thay người
Phút 85' (Valencia): Jesús Vázquez vào sân thay José Gayà.
- 86'Thay người
Phút 86' (Valencia): Filip Ugrinic vào sân thay Guido Rodríguez.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': José Luis García Vayá (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': César Tárrega Requeni (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Valencia 0-0 Athletic Club
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 03:53 18/10/2026
Valencia tiếp Athletic Club trên sân Estadio de Mestalla vào lúc 02:00 ngày 18/10/2026 trong thế đối đầu khá chênh lệch về thứ hạng. Chủ nhà đang đứng thứ 19 với 5 điểm, trong khi đội khách xếp thứ 10 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 9 bậc trên bảng xếp hạng.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Athletic Club hiện có 8 điểm và đứng hạng 10. Valencia chỉ có 5 điểm và đứng hạng 19. Chênh lệch điểm số không quá lớn, nhưng thứ hạng cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau.
Với Valencia, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Áp lực vì thế cũng đặt lên vai các cầu thủ chủ nhà trước khán giả Mestalla.
Phong độ: Valencia chưa ổn định, Athletic Club bền bỉ hơn
Valencia thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Kết quả mới nhất của họ là một trận hòa, nhưng trước đó đội bóng này đã thua 2 trận liên tiếp. Chuỗi kết quả ấy khiến chủ nhà thiếu sự ổn định cần thiết.
Ngược lại, Athletic Club thắng 2, hòa 3 và không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách cũng đang có chuỗi trận bất bại. Đó là lợi thế về mặt tâm lý khi họ đến Mestalla.
Thế đối đầu cân bằng hơn so với thứ hạng
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Valencia thắng 2 trận, Athletic Club thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Đội khách nhỉnh hơn một chút, nhưng chủ nhà vẫn có những lần thắng đối thủ này. Cả năm trận đều phân định thắng thua, nên cuộc đối đầu thường không kết thúc với tỉ số hòa.
Vì vậy, khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa chắc phản ánh hết diễn biến trên sân. Lịch sử gần đây cho thấy Valencia hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn cho đối thủ.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Valencia, bài toán lớn nhất là tìm lại sự chắc chắn sau chuỗi kết quả thiếu ổn định. Một khởi đầu tập trung và hạn chế sai sót sẽ giúp chủ nhà giữ được thế trận cân bằng. Họ cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép ngay từ đầu.
Athletic Club đến với tâm thế của đội đang giữ được sự ổn định, khi chưa thua trong 5 trận gần nhất. Nếu duy trì được sự chắc chắn ấy, đội khách sẽ có nhiều cơ hội rời Mestalla với kết quả tích cực.
Nhận định
Xét tổng thể phong độ và thứ hạng, Athletic Club có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây khá cân bằng và lợi thế sân nhà vẫn giúp Valencia có cơ sở để cạnh tranh. Trận đấu hứa hẹn là phép thử đáng chú ý với chủ nhà, khi họ cần chứng minh mình có thể thoát khỏi nhóm cuối bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)