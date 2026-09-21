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Valencia 2-3 Real Sociedad: Real Sociedad giành chiến thắng

Văn Thể21/09/2026 00:36

Valencia tiếp đón Real Sociedad lúc 02:00 ngày 21/09/2026 trên sân Estadio de Mestalla với áp lực lớn sau chuỗi phong độ sa sút và bài toán lực lượng nan giải.

Valencia2 - 3Real SociedadKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Valencia tiếp đón Real Sociedad.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Justin De Haas (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Thẻ vàng

    Phút 12': José Gayà (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Valencia 49% - 51% Real Sociedad, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Valencia 37% - 63% Real Sociedad, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 26'BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-1)

    Phút 26': Luka Sučić (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Job Ochieng). Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Valencia 48% - 52% Real Sociedad, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Valencia): David Otorbi Ejededawe vào sân thay Filip Ugrinic.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Valencia 53% - 47% Real Sociedad, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Luka Sučić (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 57'BÀN THẮNG! Valencia (1-1)

    Phút 57': Aaron Mayol (Valencia) lập công (kiến tạo: Hugo Duro). Tỷ số: 1 - 1.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Real Sociedad): Orri Steinn Óskarsson vào sân thay Mikel Oyarzabal.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Real Sociedad): Ander Barrenetxea vào sân thay Job Ochieng.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Valencia 53% - 47% Real Sociedad, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Real Sociedad): Yangel Herrera vào sân thay Jon Gorrotxategi.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Real Sociedad): Aihen Muñoz vào sân thay Sergio Gómez.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Valencia): Harvey Elliott vào sân thay Guido Rodríguez.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Valencia 54% - 46% Real Sociedad, dứt điểm 14 - 18 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 1.

  • 75'BÀN THẮNG! Real Sociedad (1-2)

    Phút 75': Carlos Soler (Real Sociedad) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Valencia): Jesús Vázquez vào sân thay José Gayà.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Valencia): Aimar Blázquez Labraca vào sân thay Hugo Duro.

  • 84'BÀN THẮNG! Valencia (2-2)

    Phút 84': Luken Beitia Aguirregomezcorta (Real Sociedad) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 2.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Valencia 54% - 46% Real Sociedad, dứt điểm 18 - 20 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 3.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Real Sociedad): Arsen Zakharyan vào sân thay Luka Sučić.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Valencia): Luis Rioja vào sân thay Arnaut Danjuma.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Real Sociedad (2-3)

    Phút 90+1': Ander Barrenetxea (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Carlos Soler). Tỷ số: 2 - 3.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90+6'Thẻ đỏ

    Phút 90+6': Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad) nhận thẻ đỏ.

  • KTKết thúc: Valencia 2-3 Real Sociedad

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 03:58 21/09/2026

Đội hình chính thức
Valencia
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Óscar Sánchez
Real Sociedad
Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo
1
Dimitrievski
24
Pablo Maffeo
18
Pepelu
12
J. de Haas
14
José Gayà
33
Aaron Mayol
23
F. Ugrinic
2
G. Rodríguez
7
A. Danjuma
8
Javi Guerra
9
Hugo Duro
1
Álex Remiro
2
J. Aramburu
34
Luken Beitia
6
Jon Martín
17
Sergio Gómez
11
Gonçalo Guedes
4
Jon Gorrotxategi
18
Carlos Soler
12
J. Ochieng
24
L. Sučić
10
Mikel Oyarzabal
Dự bị
Valencia
36 Iker Córdoba15 A. Dieng10 H. Elliott22 Arnau Martínez27 David Otorbi29 Alex Panach19 Dani Raba11 Luis Rioja39 R. Sato
Real Sociedad
7 Barrenetxea22 Héctor Fort21 Y. Herrera14 T. Kubo29 Alex Garcia13 Unai Marrero3 Aihen Muñoz16 Jon Pacheco19 M. Sarr
Cập nhật đội hình lúc 01:33 21/09/2026
ValenciaThống kêReal Sociedad
54%
Kiểm soát bóng
46%
21
Dứt điểm
21
5
Trúng đích
6
7
Phạt góc
5
9
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Carlos Soler
Carlos Soler
Real Sociedad
1 bàn · 1 kiến tạo
L. Sučić
L. Sučić
Real Sociedad
1 bàn
Aaron Mayol
Aaron Mayol
Valencia
1 bàn
Barrenetxea
Barrenetxea
Real Sociedad
1 bàn
J. Ochieng
J. Ochieng
Real Sociedad
1 kiến tạo · điểm 6.87
Hugo Duro
Hugo Duro
Valencia
1 kiến tạo · điểm 6.61

Bước vào cuộc so tài tại sân Estadio de Mestalla, Valencia đang phải đối mặt với bài toán nan giải khi đội hình thiếu hụt lực lượng. Việc thiếu vắng các phương án nhân sự tối ưu khiến đội chủ nhà gặp nhiều trở ngại trong việc duy trì tính ổn định và triển khai ý đồ chiến thuật.

Áp lực phong độ và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Tình trạng thiếu hụt nhân sự đã ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thi đấu của Valencia. Đội bóng chủ sân Mestalla hiện đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Sau khi có được 1 trận thắng, Valencia đã để thua cả 4 trận đấu liên tiếp sau đó trong chuỗi 5 lần ra sân gần nhất, tạo nên sức ép tâm lý rất lớn.

Ở phía đối diện, Real Sociedad bước vào trận đấu với vị trí thứ 14 cùng 7 điểm tích lũy được. Xét trong 5 trận gần nhất, đội khách có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Dù phong độ vẫn có những giai đoạn chững lại, Real Sociedad vẫn đang sở hữu khoảng cách điểm số an toàn hơn so với đội chủ nhà.

Thế trận cân bằng trong thành tích đối đầu

Thành tích chạm trán giữa hai câu lạc bộ phản ánh sự giằng co rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, mỗi đội đều giành được 2 chiến thắng, bên cạnh 1 trận khép lại với tỷ số hòa. Cả hai bên đều hiểu rõ lối chơi của nhau, khiến những lần so tài trước đây luôn diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Lợi thế sân nhà Estadio de Mestalla sẽ là điểm tựa quan trọng để Valencia khỏa lấp những thiếu hụt về mặt lực lượng. Dẫu vậy, trước một Real Sociedad nhỉnh hơn về vị trí và điểm số, nhiệm vụ tìm kiếm kết quả thuận lợi đòi hỏi đội chủ nhà phải giải quyết triệt để sự lỏng lẻo ở các tuyến.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Valencia · 2 thắng1 hòaReal Sociedad · 2 thắng
18/05/2026
Real Sociedad
3 - 4
Valencia
VAL
17/08/2025
Valencia
1 - 1
Real Sociedad
Hòa
20/01/2025
Valencia
1 - 0
Real Sociedad
VAL
28/09/2024
Real Sociedad
3 - 0
Valencia
RS
17/05/2024
Real Sociedad
1 - 0
Valencia
RS
Valencia
5 trận gần nhất
TBBBB
6
Trận
1-1-4
T-H-B
2
Ghi (TB 0.3)
10
Thủng lưới
Real Sociedad
5 trận gần nhất
BBTHT
6
Trận
2-1-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona7700+2421TTTTT
2Atletico Madrid7511+916TTTBT
3Real Madrid7502+1015BTTBT
13Espanyol721407BBTHB
14Real Sociedad6213-57BTHTB
15Racing Santander7214-107BBTBT
18Elche7124-65TBHBB
19Valencia6114-84TBBBB
20Malaga7034-93BBHHB
Tình hình lực lượng
Valencia
S. Canos (Knee Injury)
J. Copete (Ankle Injury)
M. Diakhaby (Muscle Injury)
D. Foulquier (Injury)
D. Lopez (Knee Injury)
U. Sadiq (Muscle Injury)
C. Tarrega (Hamstring Injury)
S. Canos (Knee Injury)
Real Sociedad
A. Odriozola (Knee Injury)
I. Zubeldia (Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)
I. Zubeldia (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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