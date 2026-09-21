Valencia 2-3 Real Sociedad: Real Sociedad giành chiến thắng
Valencia tiếp đón Real Sociedad lúc 02:00 ngày 21/09/2026 trên sân Estadio de Mestalla với áp lực lớn sau chuỗi phong độ sa sút và bài toán lực lượng nan giải.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Valencia tiếp đón Real Sociedad.
- 11'Thẻ vàng
Phút 11': Justin De Haas (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'Thẻ vàng
Phút 12': José Gayà (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Valencia 49% - 51% Real Sociedad, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 24'Real Sociedad ép sân
Cầm bóng: Valencia 37% - 63% Real Sociedad, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 26'BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-1)
Phút 26': Luka Sučić (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Job Ochieng). Tỷ số: 0 - 1.
- 36'Real Sociedad ép sân
Cầm bóng: Valencia 48% - 52% Real Sociedad, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Valencia): David Otorbi Ejededawe vào sân thay Filip Ugrinic.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Real Sociedad ép sân
Cầm bóng: Valencia 53% - 47% Real Sociedad, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.
- 54'Thẻ vàng
Phút 54': Luka Sučić (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).
- 57'BÀN THẮNG! Valencia (1-1)
Phút 57': Aaron Mayol (Valencia) lập công (kiến tạo: Hugo Duro). Tỷ số: 1 - 1.
- 61'Thay người
Phút 61' (Real Sociedad): Orri Steinn Óskarsson vào sân thay Mikel Oyarzabal.
- 61'Thay người
Phút 61' (Real Sociedad): Ander Barrenetxea vào sân thay Job Ochieng.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Valencia 53% - 47% Real Sociedad, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 0.
- 69'Thay người
Phút 69' (Real Sociedad): Yangel Herrera vào sân thay Jon Gorrotxategi.
- 69'Thay người
Phút 69' (Real Sociedad): Aihen Muñoz vào sân thay Sergio Gómez.
- 69'Thay người
Phút 69' (Valencia): Harvey Elliott vào sân thay Guido Rodríguez.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Valencia 54% - 46% Real Sociedad, dứt điểm 14 - 18 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 1.
- 75'BÀN THẮNG! Real Sociedad (1-2)
Phút 75': Carlos Soler (Real Sociedad) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.
- 82'Thay người
Phút 82' (Valencia): Jesús Vázquez vào sân thay José Gayà.
- 82'Thay người
Phút 82' (Valencia): Aimar Blázquez Labraca vào sân thay Hugo Duro.
- 84'BÀN THẮNG! Valencia (2-2)
Phút 84': Luken Beitia Aguirregomezcorta (Real Sociedad) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 2.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Valencia 54% - 46% Real Sociedad, dứt điểm 18 - 20 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 3.
- 87'Thay người
Phút 87' (Real Sociedad): Arsen Zakharyan vào sân thay Luka Sučić.
- 88'Thay người
Phút 88' (Valencia): Luis Rioja vào sân thay Arnaut Danjuma.
- 90+1'BÀN THẮNG! Real Sociedad (2-3)
Phút 90+1': Ander Barrenetxea (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Carlos Soler). Tỷ số: 2 - 3.
- 90+6'Thẻ vàng
Phút 90+6': Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 90+6'Thẻ đỏ
Phút 90+6': Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad) nhận thẻ đỏ.
- KTKết thúc: Valencia 2-3 Real Sociedad
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 03:58 21/09/2026
Bước vào cuộc so tài tại sân Estadio de Mestalla, Valencia đang phải đối mặt với bài toán nan giải khi đội hình thiếu hụt lực lượng. Việc thiếu vắng các phương án nhân sự tối ưu khiến đội chủ nhà gặp nhiều trở ngại trong việc duy trì tính ổn định và triển khai ý đồ chiến thuật.
Áp lực phong độ và khoảng cách trên bảng xếp hạng
Tình trạng thiếu hụt nhân sự đã ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thi đấu của Valencia. Đội bóng chủ sân Mestalla hiện đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Sau khi có được 1 trận thắng, Valencia đã để thua cả 4 trận đấu liên tiếp sau đó trong chuỗi 5 lần ra sân gần nhất, tạo nên sức ép tâm lý rất lớn.
Ở phía đối diện, Real Sociedad bước vào trận đấu với vị trí thứ 14 cùng 7 điểm tích lũy được. Xét trong 5 trận gần nhất, đội khách có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Dù phong độ vẫn có những giai đoạn chững lại, Real Sociedad vẫn đang sở hữu khoảng cách điểm số an toàn hơn so với đội chủ nhà.
Thế trận cân bằng trong thành tích đối đầu
Thành tích chạm trán giữa hai câu lạc bộ phản ánh sự giằng co rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, mỗi đội đều giành được 2 chiến thắng, bên cạnh 1 trận khép lại với tỷ số hòa. Cả hai bên đều hiểu rõ lối chơi của nhau, khiến những lần so tài trước đây luôn diễn ra vô cùng chặt chẽ.
Lợi thế sân nhà Estadio de Mestalla sẽ là điểm tựa quan trọng để Valencia khỏa lấp những thiếu hụt về mặt lực lượng. Dẫu vậy, trước một Real Sociedad nhỉnh hơn về vị trí và điểm số, nhiệm vụ tìm kiếm kết quả thuận lợi đòi hỏi đội chủ nhà phải giải quyết triệt để sự lỏng lẻo ở các tuyến.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)