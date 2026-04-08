Valentin Barco đến Chelsea: Bản lĩnh thép đằng sau cái đầu nóng và vụ đụng độ Jude Bellingham Tân binh Valentin Barco của Chelsea chuẩn bị đối mặt với làn sóng la ó tại Ngoại hạng Anh sau va chạm với Jude Bellingham tại World Cup. Tuy nhiên, hành trình vượt khó từ thời thơ ấu đã giúp tiền vệ 22 tuổi rèn luyện một tâm lý vững vàng.

Khi Valentin Barco chính thức khoác áo Chelsea, điều chờ đón cầu thủ 22 tuổi này trên các sân cỏ Ngoại hạng Anh không chỉ là sự kỳ vọng từ người hâm mộ The Blues, mà còn là những tiếng la ó dữ dội từ khán đài. Nguyên nhân bắt nguồn từ màn ăn mừng khiêu khích sau bàn thắng muộn của Lautaro Martinez tại bán kết World Cup, dẫn đến màn xô xát kịch tính và pha vung tay vào đầu của Jude Bellingham hướng về phía anh. Dù vậy, tiền vệ có biệt danh "Colo" dường như hoàn toàn phớt lờ những phản ứng gay gắt đó nhờ một bản lĩnh đã được tôi luyện qua hàng loạt biến cố.

Barco và Bellingham có những va chạm ở World Cup 2026. Ảnh: Getty.

Sự ngông cuồng và phong cách thi đấu đầy khiêu khích

Trên sân cỏ, Valentin Barco nổi tiếng là một cầu thủ sở hữu tài năng thiên bẩm đi kèm cá tính thi đấu cực kỳ góc cạnh. Tiền vệ người Argentina sẵn sàng biến bản thân thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi bằng phong cách chơi bóng đầy khiêu khích.

Đáng chú ý, tại vòng loại Olympic khu vực Nam Mỹ diễn ra vào tháng 2/2024, Barco từng gây xôn xao khi ném bóng thẳng vào đầu đối thủ, dẫn đến việc cả hai cùng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Khi mãn hạn treo giò trở lại, anh lập tức kiến tạo bàn thắng duy nhất giúp Argentina đánh bại Brazil để giành vé đi tiếp, không quên để lại dấu ấn bằng một chiếc thẻ vàng vì hành vi cố tình đá bóng ra ngoài câu giờ.

Khi chuyển sang thi đấu tại châu Âu, cái đầu nóng vẫn tiếp tục theo chân anh. Trong màu áo Lens, Barco từng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm đối với Morgan Guilavogui. Lối chơi máu lửa và không ngại va chạm này khiến anh trở thành cái tên luôn nằm trong tầm ngắm của các trọng tài lẫn cổ động viên đối phương.

Bước ngoặt sự nghiệp và bản lĩnh vượt khó

Để hiểu được tâm lý vững vàng của Barco trước áp lực từ dư luận, cần nhìn lại hành trình trưởng thành đầy gian gian khổ của anh. Sự nghiệp của tiền vệ này được xây dựng trên tinh thần vượt khó vượt trội, thời điểm cha mẹ anh phải di chuyển quãng đường 100km mỗi ngày để đưa anh đến tập luyện tại lò đào tạo Boca Juniors.

Ra mắt đội một Boca Juniors khi mới 16 tuổi, Barco đã có bước chuyển đổi vị trí quan trọng từ tiền đạo cánh xuống hậu vệ trái, đóng góp công lớn đưa đội bóng Argentina vào đến trận chung kết Copa Libertadores 2023. Đầu năm 2024, Brighton chi ra gần 8 triệu bảng để chiêu mộ anh. Sau 7 lần ra sân tại Anh cùng thời gian cho mượn không mấy suôn sẻ tại Sevilla do chấn thương và sự cố bị trộm nhà, anh chuyển tới thi đấu cho Strasbourg.

Tại Pháp, HLV Liam Rosenior đã tạo nên bước ngoặt lớn khi kéo Barco từ hành lang cánh vào thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Quyết định chiến thuật này giúp Barco bùng nổ mạnh mẽ, góp công lớn đưa Strasbourg giành vé dự Conference League và tiến vào bán kết Cúp Quốc gia Pháp.

Chính phong độ ấn tượng tại Pháp đã mở đường cho Barco gia nhập Chelsea. Mặc dù thương vụ này vấp phải một số ý kiến trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ đội bóng thành London, bản lĩnh thép được rèn giũa qua nhiều thử thách được dự đoán sẽ giúp Barco vượt qua mọi sức ép để khẳng định giá trị tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.