Valentin Barco tới Chelsea: Quân bài đa năng của Xabi Alonso và phiên bản Trent Alexander-Arnold mới Valentin Barco gia nhập Chelsea mang đến sự biến ảo chiến thuật cho HLV Xabi Alonso, từ hành lang cánh trái đến vai trò tiền vệ trung tâm đầy tiềm năng.

Sự xuất hiện của Valentin Barco tại Stamford Bridge với bản hợp đồng dài hạn kéo dài 7 năm không chỉ đánh dấu một thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý, mà còn mang lại giải pháp chiến thuật đột phá cho HLV Xabi Alonso. Tài năng trẻ người Argentina được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới bên hành lang cánh trái nhờ khả năng chơi đa năng vượt trội.

Alonso sở hữu dàn nhân sự chất lượng. Ảnh: Getty.

Quân bài đa năng trong triết lý của Xabi Alonso

Gia nhập Chelsea cùng hàng loạt tân binh chất lượng như Marco Palestra, Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Jordan Henderson và Danny Welbeck, Valentin Barco mang đến cho HLV Xabi Alonso sự linh hoạt cần thiết. Tuyển thủ Argentina có thể vận hành trơn tru ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm.

Bên cạnh Barco, việc Chelsea tiếp tục theo đuổi những cái tên như Alex Scott hay Pep Chavarria cho thấy chiến lược tính toán kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Alonso đang cân nhắc đóng đinh Barco vào một vai trò cố định hoặc biến anh thành cầu thủ tự do di chuyển nhằm tối ưu hóa sơ đồ chiến thuật.

Hành trình lột xác từ Boca Juniors tới Strasbourg

Nhìn lại sự nghiệp của tiền vệ trẻ này, sự phát triển về mặt tư duy chơi bóng diễn ra rất nhanh chóng. Bùng nổ tại Boca Juniors ở vị trí hậu vệ trái rồi được đẩy lên đá tiền vệ cánh, Barco đã thu hút sự chú ý của Brighton và gia nhập đội bóng nước Anh với mức phí 7,87 triệu bảng vào tháng 1/2024.

Valentin Barco trong màu áo Brighton. Ảnh: Getty.

Sau giai đoạn đầu bỡ ngỡ với môi trường thể lực khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh và thời gian cho mượn ở Sevilla, bước ngoặt sự nghiệp đã đến dưới thời HLV Liam Rosenior tại Strasbourg. Khi được kéo vào thi đấu như một tiền vệ trung tâm thực thụ, Barco bùng nổ mạnh mẽ, giúp anh được mua đứt vào năm 2025 và nhận đề cử Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 từ UNFP.

Phiên bản lai giữa Trent Alexander-Arnold và Gareth Bale

Giới chuyên môn Nam Mỹ đánh giá rất cao nhãn quan chiến thuật của tân binh Chelsea. Chuyên gia Nathan Joyes nhận định: "Dưới sự dẫn dắt đúng đắn, có mọi lý do để tin rằng Barco có thể trở thành một Trent Alexander-Arnold tiếp theo ở phía cánh trái".

Sự tương đồng nằm ở khả năng phân phối bóng và tung ra những đường chuyền quyết định ở 1/3 cuối sân. Bên cạnh đó, hành trình chuyển mình từ hậu vệ biên lên tuyến trên khiến người ta liên tưởng đến Gareth Bale. Dù không sở hữu tốc độ xé gió, Barco lại đền bù bằng sự nhanh nhẹn cùng kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp cực tốt.

Bản thân cầu thủ Argentina cũng chia sẻ đầy tự tin về sự đa năng của mình: "Tôi cảm thấy thoải mái ở cả hai vị trí. Có thể mọi người nghĩ tôi chơi tốt hơn ở vị trí tiền vệ vì phẩm chất tấn công, nhưng tôi thực sự thích đá hậu vệ trái vì khi đó tôi có toàn bộ sân đấu trước mặt".

Sao trẻ người Argentina cần hoàn thiện để tranh suất đá chính. Ảnh: Getty.

Kỳ vọng và thách thức tại Stamford Bridge

HLV Xabi Alonso luôn nổi tiếng với khả năng phát triển các tài năng trẻ và áp dụng hệ thống xoay tua biến ảo. Với Barco, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang có trong tay một quân bài cực kỳ linh hoạt. Nếu muốn tăng cường khả năng phòng ngự, Barco có thể làm phương án xoay tua với Jorrel Hato. Ngược lại, khi cần thêm sức sáng tạo ở tuyến giữa, anh hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò nhạc trưởng.

Thách thức lớn nhất với tài năng trẻ người Argentina hiện tại là hoàn thiện khả năng tranh chấp thể chất cũng như kỹ năng phòng ngự để thích nghi hoàn toàn với môi trường khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh. Một chặng đường mới đã mở ra, và sự kết hợp giữa Barco cùng Xabi Alonso hứa hẹn mang lại những màn trình diễn bùng nổ cho The Blues.