Valur Reykjavik 1-0 Zrinjski: Valur Reykjavik giành chiến thắng Valur Reykjavik có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất trước Zrinjski, nhưng trận đấu tại Hlídarendi Reykjavik vẫn hứa hẹn màn so tài khó đoán

Valur Reykjavik 1 - 0 Zrinjski Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Valur Reykjavik tiếp đón Zrinjski.

32' Thẻ vàng Phút 32': S. Veseli (Valur Reykjavik) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Thay người Phút 56' (Zrinjski): I. Vidovic vào sân thay A. Nalic.

65' BÀN THẮNG! Valur Reykjavik (1-0) Phút 65': T. Haraldsson (Valur Reykjavik) lập công (kiến tạo: J. Jonsson). Tỷ số: 1 - 0.

65' Thay người Phút 65' (Valur Reykjavik): B. Antonsson vào sân thay L. Heimisson.

65' Thay người Phút 65' (Valur Reykjavik): J. Palsson vào sân thay D. Gardarson.

65' Thay người Phút 65' (Valur Reykjavik): M. Nakkim vào sân thay S. Veseli.

66' Thay người Phút 66' (Valur Reykjavik): P. Pedersen vào sân thay B. Heimisson.

69' Thay người Phút 69' (Zrinjski): K. Abramovic vào sân thay A. Ilic.

69' Thay người Phút 69' (Zrinjski): V. Grbic vào sân thay M. Vranjkovic.

79' Thẻ vàng Phút 79': J. Palsson (Valur Reykjavik) nhận thẻ vàng.

83' Thay người Phút 83' (Zrinjski): T. Juric vào sân thay N. Bilbija.

84' Thay người Phút 84' (Zrinjski): M. Sakota vào sân thay M. Cuze.

86' Thay người Phút 86' (Valur Reykjavik): E. Sigurbjornsson vào sân thay A. Skoglund.

KT Kết thúc: Valur Reykjavik 1-0 Zrinjski Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 04:07 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Valur Reykjavik sẽ đối đầu Zrinjski tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 02:15 ngày 24/07/2026 trên sân vận động Hlídarendi Reykjavik.

Đây là cuộc so tài có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về Valur Reykjavik. Tuy nhiên, khi chỉ có một lần chạm trán được ghi nhận, những kết luận về ưu thế dài hạn giữa hai đội cần được nhìn nhận thận trọng.

Lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Trong lần gặp gần nhất, Valur Reykjavik giành chiến thắng trước Zrinjski. Kết quả này tạo ra điểm tựa nhất định cho đội bóng Reykjavik, đặc biệt ở khía cạnh tâm lý trước khi hai đội tái đấu.

Dù vậy, một trận thắng chưa đủ để hình thành xu hướng đối đầu rõ ràng. Zrinjski vẫn có cơ hội điều chỉnh cách tiếp cận, trong khi Valur Reykjavik cần chứng minh rằng kết quả trước đó phản ánh sự ổn định chứ không chỉ là lợi thế nhất thời.

Trận đấu có thể được quyết định bởi sự thận trọng

Với thông tin hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội. Vì thế, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng và hạn chế sai sót trong các tình huống chuyển trạng thái.

Valur Reykjavik có thể bước vào trận đấu với sự tự tin hơn nhờ kết quả đối đầu gần nhất. Nếu tận dụng được lợi thế sân Hlídarendi Reykjavik và duy trì sự chủ động, đội bóng này sẽ có cơ sở để gây sức ép lên Zrinjski. Tuy nhiên, việc đẩy cao đội hình cũng đòi hỏi sự cân bằng, bởi những khoảng trống phía sau có thể trở thành mục tiêu để đối thủ khai thác.

Ở chiều ngược lại, Zrinjski cần cho thấy khả năng phản ứng sau thất bại trước đó. Một cách tiếp cận chặt chẽ, ưu tiên cự ly đội hình và kiên nhẫn chờ thời cơ có thể giúp đội khách giảm ảnh hưởng từ lợi thế tâm lý của Valur Reykjavik.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Valur Reykjavik nắm lợi thế tham khảo khi đã thắng trong lần đối đầu gần nhất với Zrinjski. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu đối đầu còn hạn chế, nên chưa đủ để khẳng định cán cân nghiêng hẳn về một phía.

Trận đấu tại Hlídarendi Reykjavik vì vậy có thể được định đoạt bởi đội kiểm soát tốt hơn nhịp độ, tận dụng hiệu quả cơ hội và giữ được sự tập trung trong từng giai đoạn. Valur Reykjavik được đánh giá có điểm tựa tâm lý, còn Zrinjski sẽ phải tìm cách biến sự thận trọng thành khả năng chống đỡ và phản công hiệu quả.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Valur Reykjavik · 1 thắng 0 hòa Zrinjski · 0 thắng Valur Reykjavik 1 - 0 Zrinjski VR

Valur Reykjavik 5 trận gần nhất T B B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Zrinjski 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới