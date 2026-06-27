Valve bắt đầu gửi email xác nhận đặt chỗ Steam Machine trước ngày ra mắt 30/06 Valve chính thức gửi email xác nhận đặt chỗ Steam Machine cho người dùng may mắn. Khách hàng sẽ có 3 ngày để hoàn tất thanh toán khi thiết bị sẵn sàng xuất xưởng.

Valve đã chính thức khởi động quy trình gửi email xác nhận đặt chỗ cho Steam Machine, giải tỏa nỗi lo của cộng đồng game thủ sau khi chương trình đăng ký kết thúc vào ngày 25/06. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cuối cùng trước khi thiết bị này chính thức lên kệ vào cuối tháng.

The Steam Machine.

Quy trình mua hàng và giới hạn thời gian nghiêm ngặt

Việc nhận được email xác nhận đặt chỗ không đồng nghĩa với việc người dùng có thể sở hữu thiết bị ngay lập tức. Theo quy định của Valve, những người được chọn sẽ nhận thêm một email mua hàng riêng biệt khi đơn vị sản phẩm của họ đã sẵn sàng để xuất xưởng.

Đáng chú ý, khách hàng chỉ có cửa sổ thời gian 3 ngày để hoàn tất đơn đặt hàng kể từ khi nhận được email mua hàng. Nếu quá thời hạn này mà việc thanh toán chưa được thực hiện, quyền đặt chỗ sẽ tự động bị hủy bỏ và chuyển sang cho người tiếp theo trong danh sách chờ.

Steam Machine reservation email.

Chính sách phân phối phiên bản cấu hình

Valve cũng đã làm rõ cách thức xử lý đối với những người dùng đăng ký nhiều phiên bản Steam Machine cùng lúc. Thay vì cho phép giữ nhiều suất đặt chỗ, hệ thống của hãng đã tự động chỉ định người dùng vào phiên bản có cấu hình cao nhất mà họ từng đăng ký, đồng thời loại bỏ tên khỏi danh sách của các phiên bản thấp hơn.

Đối với những người nhận được thông báo không được chọn trong đợt sản xuất này, Valve giải thích rằng số lượng đăng ký đã vượt quá khả năng cung ứng hiện tại. Tuy nhiên, họ vẫn còn cơ hội nếu những người trong danh sách chính thức quyết định không mua hoặc hủy đơn hàng.

Thời điểm bàn giao thiết bị

Theo kế hoạch, Steam Machine sẽ chính thức ra mắt vào ngày 30/06. Những khách hàng đầu tiên hoàn tất thủ tục thanh toán dự kiến sẽ nhận được thiết bị ngay trong tuần đầu tiên của tháng 7. Hiện tại, Valve vẫn chưa công bố thời gian mở đợt đăng ký tiếp theo cho những người đã bỏ lỡ cơ hội lần này.