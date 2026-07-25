Valve chuẩn bị ra mắt kính VR Steam Frame sau hàng loạt cập nhật trên backend Steam Valve vừa bổ sung tour hướng dẫn người dùng và hệ thống phân loại game cho Steam Frame trên hệ thống backend, phát tín hiệu sắp ra mắt kính VR mới.

Valve đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho việc phát hành Steam Frame, mẫu kính thực tế ảo (VR) thế hệ tiếp theo của hãng. Dù chưa đưa ra thông báo chính thức về ngày mở bán hay mức giá, các dữ liệu hạ tầng vừa được cập nhật trên hệ thống backend của Steam cho thấy ngày thiết bị này ra mắt đã rất gần.

Giao diện chào mừng và bộ lọc tương thích game xuất hiện trên backend

Theo phát hiện từ chuyên gia phân tích ngành Brad Lynch, Valve đã thêm tính năng Steam Frame Welcome Tour vào hệ thống ngầm của Steam. Bản hướng dẫn này được thiết kế nhằm giúp người dùng mới thiết lập và làm quen với thiết bị, hiện đã được hoàn tất chuyển ngữ sang tất cả các ngôn ngữ hỗ trợ.

The Steam Frame.

Bên cạnh giao diện hướng dẫn, Valve còn tích hợp hệ thống bộ lọc tương thích trò chơi dành riêng cho Steam Frame. Tính năng này vận hành tương tự cơ chế trên máy chơi game cầm tay Steam Deck, hiển thị rõ ràng trạng thái của từng tựa game theo các mức: Verified (Đã xác minh), Playable (Chơi được), Unsupported (Không hỗ trợ) và Unknown (Chưa xác định).

Tín hiệu hoàn thiện từ phần mềm đến chuỗi cung ứng phần cứng

Động thái cập nhật phần mềm đồng bộ trên hệ thống backend là minh chứng cho thấy công đoạn phát triển sản phẩm đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trước đó, trong vài tuần qua, dữ liệu vận chuyển cũng ghi nhận việc Valve liên tục nhận nhiều lô hàng liên quan đến thiết bị VR mới này.

Sau thành công của Steam Deck cùng các thiết bị phần cứng trước đây như Steam Controller và Steam Machine, thiết bị VR Steam Frame được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm thực tế ảo đột phá cho cộng đồng game thủ trong thời gian tới.