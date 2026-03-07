Valve công bố bộ thiết kế mặt nạ e-ink cho Steam Machine: Tự chế màn hình phụ độc đáo Valve vừa chia sẻ toàn bộ tệp in 3D và hướng dẫn kỹ thuật trên GitHub, cho phép người dùng tự chế tạo mặt nạ màn hình e-ink tùy biến cho Steam Machine.

Valve vừa tạo ra một bước đi đầy bất ngờ cho cộng đồng yêu thích vã chế (DIY) khi công bố toàn bộ tài liệu kỹ thuật để chế tạo mặt nạ màn hình mực điện tử (e-ink) cho dòng máy Steam Machine mới ra mắt. Thay vì bán sẵn như một phụ kiện thương mại, hãng đã chọn cách chia sẻ mã nguồn mở trên GitHub, mở ra cơ hội cá nhân hóa vô hạn cho người dùng.

Dự án DIY mặt nạ e-ink: Valve cung cấp lộ trình chi tiết trên GitHub

Mặt nạ màn hình e-ink lần đầu tiên được giới thiệu như một phụ kiện thử nghiệm trong sự kiện công bố phần cứng của Steam vào năm ngoái. Đến nay, Valve đã cụ thể hóa dự án này bằng cách tải lên GitHub toàn bộ dữ liệu cần thiết, từ tệp thiết kế CAD để in 3D đến mã nguồn firmware và hướng dẫn lắp ráp chi tiết.

Steam Machine with an e-ink display.

Người dùng có thể tìm thấy các tệp in 3D cho phần khung mặt nạ, danh sách các linh kiện phần cứng cần thiết và cả video hướng dẫn từng bước. Đáng chú ý, dự án này sử dụng bo mạch ESP32 phổ biến, giúp những người đam mê điện tử dễ dàng tiếp cận và triển khai tại nhà.

Khả năng hiển thị thông số thời gian thực và tùy biến hình ảnh

Điểm nhấn của mặt nạ e-ink này không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ mà còn ở công năng thực tế. Sau khi lắp ráp và nạp firmware cho bo mạch ESP32, thiết bị sẽ kết nối với Steam Machine thông qua Bluetooth.

Màn hình e-ink có thể được cấu hình để hiển thị các nội dung sau:

Thông số phần cứng thời gian thực (nhiệt độ, tốc độ quạt, hiệu suất CPU/GPU).

Các hình ảnh tùy chỉnh hoặc logo cá nhân.

Thông tin trạng thái hệ thống khác.

Hiện tại, Valve cung cấp hướng dẫn để người dùng tự xây dựng AppImage nhằm điều khiển màn hình. Tuy nhiên, hãng cũng tiết lộ kế hoạch phát hành một ứng dụng chính thức trên Steam trong tương lai để tối giản hóa quy trình thiết lập cho người dùng phổ thông.

Tác động đến hệ sinh thái phần cứng của Valve

Việc Steam Machine sở hữu thiết kế mặt trước có thể tháo rời dễ dàng đã thúc đẩy các nhà sản xuất bên thứ ba tham gia vào thị trường phụ kiện. Tuy nhiên, động thái cung cấp tài liệu miễn phí của Valve cho thấy hãng muốn xây dựng một cộng đồng sáng tạo xung quanh sản phẩm của mình, thay vì chỉ đơn thuần là bán phần cứng đóng kín.

Dù việc tự lắp ráp đòi hỏi người dùng phải có máy in 3D và kiến thức cơ bản về điện tử, nhưng đây là một minh chứng cho thấy Valve vẫn giữ đúng tinh thần mở đối với các sản phẩm phần cứng của mình, tương tự như cách họ đã làm với Steam Deck trước đây.