Valve điều chỉnh kỳ vọng hiệu năng 4K trên Steam Machine trước áp lực từ giới chuyên môn Valve chính thức thay đổi thông điệp quảng bá cho Steam Machine, chuyển từ cam kết 4K/60 fps sang hỗ trợ FSR 4.1 trong bối cảnh mức giá 1.049 USD bị đánh giá là quá cao.

Valve vừa thực hiện một bước lùi đáng kể trong chiến dịch tiếp thị cho hệ thống chơi game Steam Machine mới nhất. Sau khi các bài đánh giá thực tế chỉ ra những hạn chế về mặt phần cứng, hãng đã phải âm thầm điều chỉnh các tuyên bố về khả năng xử lý đồ họa độ phân giải 4K. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng công nghệ đang đặt dấu hỏi lớn về giá trị thực tế của thiết bị so với các dòng console phổ biến như PS5 hay Xbox Series X.

Valve Steam Machine xuất hiện trên nền đồ họa độ phân giải 4K.

Từ cam kết 4K/60 fps đến khái niệm "lên đến"

Khi lần đầu công bố Steam Machine như một giải pháp thay thế console, Valve từng mạnh dạn quảng bá thiết bị có khả năng duy trì hiệu năng 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây (fps). Tuy nhiên, các kết quả benchmark thực tế cho thấy cấu hình của máy gặp nhiều khó khăn khi vận hành các tựa game AAA ở thiết lập này. Đáp lại những chỉ trích, Valve đã thay đổi nội dung trên trang cửa hàng chính thức.

Cụ thể, dòng chữ quảng cáo ban đầu là "chơi game 4K ở tốc độ 60 fps" hiện đã được sửa thành "chơi game lên đến 4K với FSR 4.1". Việc bổ sung cụm từ "lên đến" (up to) và đề cập đến công nghệ siêu lấy mẫu (upscaling) cho thấy sự thừa nhận ngầm rằng thiết bị không thể đạt được hiệu năng 4K thuần túy một cách ổn định. Đối với các tựa game cũ hoặc ít tiêu tốn tài nguyên, mức 4K có thể khả thi, nhưng với các trò chơi hiện đại, độ phân giải 1080p hoặc 1440p được coi là mục tiêu thực tế hơn.

Vai trò của công nghệ AMD FSR 4.1

Điểm mấu chốt trong chiến lược duy trì hình ảnh chất lượng cao của Valve nằm ở công nghệ FidelityFX Super Resolution (FSR) 4.1 từ AMD. Hệ thống dựa trên nền tảng Linux này sẽ dựng hình ảnh ở độ phân giải gốc thấp hơn, sau đó sử dụng thuật toán để nâng cấp lên 4K. Phương pháp này giúp giảm tải đáng kể cho chip xử lý đồ họa, đồng thời cố gắng giữ cho hình ảnh sắc nét nhất có thể.

Mặc dù FSR 4.1 hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh sạch hơn các phiên bản trước, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu công nghệ này có kịp hoàn thiện để ra mắt cùng thời điểm với phần cứng hay không. Ngoài ra, việc từ bỏ mục tiêu 60 fps cũng cho thấy Valve đang muốn hạ thấp kỳ vọng của người dùng, đặc biệt là nhóm game thủ PC vốn thường khắt khe với tốc độ khung hình thấp.

Rào cản từ cấu hình phần cứng và mức giá

Một trong những nguyên nhân khiến hiệu năng của Steam Machine bị ảnh hưởng là quyết định lựa chọn linh kiện của Valve. Do tình trạng khan hiếm bộ nhớ trên toàn cầu, hãng đã không sử dụng cấu hình RAM DDR5 kênh đôi (dual-channel). Thay vào đó, thiết bị chỉ sử dụng một thanh RAM 16GB duy nhất. Các chuyên gia phân tích nhận định rằng việc thiếu hụt băng thông bộ nhớ từ cấu hình kênh đơn đã tác động tiêu cực đến hiệu năng xử lý, đặc biệt là trong các tựa game đòi hỏi sức mạnh CPU lớn.

Thông số/Thiết bị Valve Steam Machine PlayStation 5 Xbox Series X Giá khởi điểm 1.049 USD ~499 USD 749 USD Dung lượng lưu trữ 512 GB 825 GB/1 TB 1 TB Công nghệ hỗ trợ FSR 4.1 Checkerboard/PSSR FSR/Dynamic Res

Mức giá 1.049 USD cho phiên bản 512GB (chưa bao gồm tay cầm điều khiển) đang trở thành rào cản lớn nhất. Để so sánh, PS5 cung cấp hiệu năng tương đương hoặc tốt hơn trong nhiều trường hợp với mức giá chỉ bằng một nửa. Dù Microsoft và Sony đều có xu hướng tăng giá thiết bị do chi phí linh kiện leo thang, Steam Machine vẫn bị đánh giá là có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành (P/P) kém hấp dẫn đối với người dùng phổ thông muốn trải nghiệm giải trí tại phòng khách.

Nhìn chung, việc Valve điều chỉnh thông điệp marketing là một bước đi cần thiết để tránh các rắc rối pháp lý về quảng cáo sai sự thật, nhưng nó cũng vô tình làm lộ rõ những điểm yếu về mặt chiến lược giá và phần cứng của dòng mini PC này trong cuộc đua với các hệ máy console truyền thống.