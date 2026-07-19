Valve dồn dập nhập hàng Steam Frame: Tín hiệu cho sự đổ bộ của thiết bị thực tế ảo mới Valve vừa nhận ba lô hàng thiết bị thực tế ảo nặng hơn 19 tấn, củng cố giả thuyết về ngày ra mắt cận kề của Steam Frame cùng hệ sinh thái nội dung tối ưu riêng.

Valve đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho việc ra mắt thiết bị thực tế ảo (VR) thế hệ mới mang tên Steam Frame. Những dữ liệu vận chuyển mới nhất cho thấy một khối lượng phần cứng khổng lồ đã cập bến kho bãi của hãng, báo hiệu ngày lên kệ chính thức của sản phẩm này không còn xa.

Khối lượng vận chuyển kỷ lục của dự án Steam Frame

Theo dữ liệu từ HardwareSteam trên mạng xã hội X, Valve đã tiếp nhận ba lô hàng riêng biệt vào ngày 15/07/2026. Tất cả các lô hàng này đều được phân loại chi tiết là "Thiết bị thực tế ảo" (Virtual Reality Devices), một minh chứng rõ nét cho việc chuẩn bị nguồn cung cho Steam Frame.

Đáng chú ý, tổng trọng lượng của ba lô hàng này lên tới khoảng 19.304 kg (tương đương 21,3 tấn). Đây được ghi nhận là một trong những đợt nhập hàng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Valve dành cho một thiết bị đeo đầu (headset). Trước đó khoảng một tuần, hãng cũng đã nhận một lô hàng khác được mô tả là phụ kiện cho bộ điều khiển VR và thiết bị hiển thị gắn trên đầu (HMD).

Thiết bị thực tế ảo Steam Frame của Valve.

Hệ sinh thái phần mềm và khả năng tương thích

Bên cạnh việc dồn dập chuẩn bị về mặt phần cứng, Valve cũng đang âm thầm xây dựng nền tảng phần mềm để hỗ trợ tối đa cho người dùng ngay khi sản phẩm ra mắt. Đầu tháng này, danh mục "Great on Steam Frame" đã chính thức xuất hiện trên cửa hàng Steam.

Động thái này nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận diện và tìm kiếm các tựa game đã được tối ưu hóa hoàn toàn cho thiết bị mới. Hiện tại, Valve đã bắt đầu gán nhãn mức độ tương thích với Steam Frame cho hàng loạt trò chơi, với danh sách được cập nhật và mở rộng hàng tuần. Quy trình này tương tự như cách hãng từng triển khai rất thành công với máy chơi game cầm tay Steam Deck.

Kỳ vọng về ngày ra mắt chính thức

Mặc dù Valve vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức hay mức giá cụ thể của Steam Frame, nhưng những bước đi chiến lược gần đây cho thấy dự án đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Việc chuẩn bị đồng bộ từ chuỗi cung ứng phần cứng đến kho ứng dụng phần mềm là tín hiệu cho thấy một buổi ra mắt chính thức có thể diễn ra trong tương lai gần.

Với vị thế của Valve trong ngành công nghiệp game, Steam Frame được kỳ vọng sẽ tạo ra một chuẩn mực mới cho trải nghiệm thực tế ảo, kế thừa những thành công mà hãng đã đạt được với các thiết bị phần cứng trước đó.