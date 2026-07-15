Valve mở rộng danh sách Steam Frame Verified: Kính VR mới sắp lộ diện? Ba tựa game VR mới vừa đạt chuẩn Steam Frame Verified, cho thấy Valve đang hoàn thiện những bước cuối cùng trước khi chính thức trình làng mẫu kính thực tế ảo mới.

Valve đang âm thầm đẩy mạnh quá trình chuẩn bị cho việc ra mắt mẫu kính thực tế ảo (VR) thế hệ mới mang tên Steam Frame. Theo những cập nhật mới nhất từ cửa hàng Steam, danh sách các trò chơi đạt chuẩn tương thích tối ưu cho thiết bị này vừa được bổ sung thêm ba cái tên mới, nâng tổng số trò chơi được xác thực lên con số sáu.

Danh sách các tựa game mới đạt chuẩn Steam Frame Verified

Ba trò chơi vừa chính thức nhận được chứng chỉ tương thích bao gồm: Underdogs, Slots & Diapers và Ancient Dungeon. Trước đó, Valve đã cấp chứng chỉ này cho Portal 2, Into Black và Titan Isles. Việc mở rộng danh sách trò chơi cho thấy Valve đang tập trung xây dựng một thư viện nội dung ổn định trước khi phần cứng chính thức đến tay người dùng.

Steam Frame đang dần hoàn thiện hệ sinh thái trò chơi trước ngày ra mắt.

Tiêu chuẩn Verified trên Steam Frame có ý nghĩa gì?

Tương tự như chương trình Steam Deck Verified, nhãn "Steam Frame Verified" là bảo chứng cho việc trò chơi sẽ hoạt động hoàn hảo trên kính VR mới mà không cần người dùng phải can thiệp vào cài đặt. Cụ thể, các tựa game này phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe sau:

Tương thích điều khiển: Hoạt động trơn tru với cấu hình tay cầm mặc định của Steam Frame.

Hoạt động trơn tru với cấu hình tay cầm mặc định của Steam Frame. Tối ưu đồ họa: Tự động áp dụng các thiết lập hình ảnh được đề xuất để đảm bảo hiệu suất ổn định.

Tự động áp dụng các thiết lập hình ảnh được đề xuất để đảm bảo hiệu suất ổn định. Khả năng hiển thị: Các biểu tượng điều khiển và văn bản trong game phải hiển thị rõ ràng, dễ đọc trong môi trường thực tế ảo.

Các biểu tượng điều khiển và văn bản trong game phải hiển thị rõ ràng, dễ đọc trong môi trường thực tế ảo. Trải nghiệm liền mạch: Người dùng có thể vào game và chơi ngay lập tức mà không gặp lỗi kỹ thuật hay yêu cầu thiết lập bổ sung.

Hiện tại, các trò chơi này đã được liệt kê công khai trên trang "Great on Frame" của Steam, một chuyên mục mới được thiết kế riêng để quảng bá các nội dung tối ưu cho mẫu kính VR sắp tới.

Tín hiệu về ngày ra mắt đang đến gần

Mặc dù Valve vẫn chưa công bố giá bán hay ngày phát hành chính thức, nhưng các động thái gần đây cho thấy thời điểm trình làng không còn xa. Bên cạnh việc liên tục cập nhật danh sách trò chơi tương thích, các báo cáo hậu cần cho thấy Valve đã nhận được những lô hàng lớn liên quan đến thiết bị thực tế ảo trong thời gian qua.

Trong bối cảnh các sản phẩm phần cứng khác như Steam Machine và Steam Controller đã định hình vị thế, Steam Frame được kỳ vọng sẽ là quân bài chiến lược để Valve cạnh tranh trực tiếp trong thị trường thiết bị đeo thực tế ảo cao cấp. Với việc hệ sinh thái phần mềm đang dần hoàn thiện, giới công nghệ dự báo một thông báo chính thức từ Valve có thể sẽ xuất hiện trong tương lai gần.