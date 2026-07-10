Valve sắp ra mắt Steam Frame: Danh mục trò chơi tương thích xuất hiện trên Steam Store Valve vừa âm thầm bổ sung danh mục "Great on Steam Frame" vào cửa hàng Steam, cho thấy kính thực tế ảo thế hệ mới đã cận kề ngày ra mắt chính thức sau nhiều đồn đoán.

Sau thành công của máy chơi game cầm tay Steam Deck, Valve đang tiến những bước dài trong việc hoàn thiện hệ sinh thái cho thiết bị thực tế ảo (VR) tiếp theo mang tên Steam Frame. Động thái mới nhất từ phía nhà phát triển cho thấy ngày ra mắt của sản phẩm này không còn xa, khi các danh mục hỗ trợ phần cứng đã bắt đầu xuất hiện công khai trên cửa hàng trực tuyến.

Dấu hiệu từ danh mục Great on Steam Frame

Mới đây, Valve đã chính thức bổ sung danh mục "Great on Steam Frame" vào Steam Store. Đây là phân loại được thiết kế để làm nổi bật các trò chơi và ứng dụng tối ưu hóa hoàn toàn cho kính thực tế ảo mới, tương tự như cách hãng đã thực hiện với các danh mục tương thích dành cho Steam Deck và Steam Machine trước đây.

The Steam Frame.

Tại thời điểm hiện tại, danh sách này vẫn còn khá khiêm tốn với 4 cái tên đầu tiên bao gồm: Portal 2, Into Black, Aperture Hand Lab và The Lab. Tuy nhiên, sự hiện diện của một danh mục riêng biệt là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Valve đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng phần mềm để đón chào sự xuất hiện của phần cứng mới.

Hoàn thiện hệ sinh thái phần cứng không dây

Bên cạnh việc cập nhật cửa hàng, Valve cũng đã có những bước đi quan trọng trong việc chuẩn bị các phụ kiện đi kèm. Đáng chú ý, bộ chuyển đổi không dây (Steam Frame Wireless Adapter) đã được hãng đánh dấu trạng thái là "đã phát hành" (released) trong hệ thống dữ liệu nội bộ.

Việc chuẩn bị đồng bộ từ xếp hạng độ tương thích của trò chơi cho đến các phụ kiện kết nối không dây cho thấy Steam Frame có thể sẽ tập trung mạnh vào trải nghiệm VR tự do, loại bỏ sự rườm rà của dây dẫn – một trong những rào cản lớn nhất của các thiết bị VR hiện nay.

Những kỳ vọng về ngày ra mắt

Mặc dù Valve vẫn chưa công bố mức giá cụ thể hay ngày phát hành chính thức cho Steam Frame, nhưng các chuyên gia công nghệ nhận định rằng sản phẩm này đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Việc xây dựng sẵn một thư viện trò chơi được xác thực độ tương thích sẽ giúp người dùng có trải nghiệm mượt mà ngay từ khi sở hữu thiết bị.

Dựa trên dữ liệu từ Steam, nửa đầu năm 2026 đã ghi nhận doanh thu kỷ lục 11,1 tỷ USD cho nền tảng này. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và kinh nghiệm từ Steam Deck, Steam Frame được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích mới cho thị trường thiết bị thực tế ảo, vốn đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ lớn.