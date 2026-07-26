Valve Steam Frame có nguy cơ tăng giá do chi phí chip Qualcomm và bộ nhớ leo thang Tình trạng tăng giá vi xử lý Snapdragon cùng sự khan hiếm linh kiện bộ nhớ đang đe dọa đẩy giá bán kính VR Valve Steam Frame lên vượt mốc 1.000 USD.

Mẫu kính thực tế ảo độc lập thế hệ mới Valve Steam Frame đang đối mặt với nguy cơ tăng giá bán ngay trước thời điểm ra mắt chính thức. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà sản xuất bán dẫn Qualcomm điều chỉnh tăng giá các dòng chip Snapdragon, kết hợp với tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu.

Valve Steam Frame VR headset with controller shown

Áp lực từ đợt tăng giá vi xử lý của Qualcomm

Theo các báo cáo từ giới phân tích và thông tin rò rỉ từ chuyên gia Brad Lynch, Qualcomm dự kiến áp dụng mức tăng giá ở ngưỡng hai chữ số đối với các dòng vi xử lý Snapdragon từ ngày 1/9. Đợt điều chỉnh này tác động trực tiếp đến chip Snapdragon 8 Gen 3 – linh kiện phần cứng cốt lõi được lựa chọn cho chiếc kính Steam Frame.

Phía Qualcomm cho biết doanh nghiệp không còn khả năng tự hấp thụ chi phí sản xuất đang gia tăng. Mặc dù việc tăng giá chip SoC có thể không làm chi phí tổng thể của sản phẩm tăng thêm hàng trăm USD, nhưng nó tạo ra áp lực tài chính không nhỏ lên bảng giá vật tư (BOM) của thiết bị.

Cuộc khủng hoảng bộ nhớ đẩy chi phí sản xuất lên cao

Bên cạnh vi xử lý, chi phí sản xuất Steam Frame còn gánh chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tình trạng khan hiếm RAM và bộ nhớ lưu trữ. Việc các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) thu gom diện rộng các linh kiện nhớ đã khiến nguồn cung cho thiết bị điện tử tiêu dùng bị thu hẹp đáng kể.

Steam Frame được thiết kế để hoạt động độc lập với cấu hình gồm 16 GB bộ nhớ thống nhất LPDDR5X và hai tùy chọn bộ nhớ trong UFS là 256 GB hoặc 1 TB. Sự leo thang giá thành của các linh kiện này đã phá vỡ kế hoạch định giá ban đầu của Valve.

Thông số / Yếu tố Chi tiết cấu hình dự kiến Bộ vi xử lý (SoC) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bộ nhớ RAM 16 GB LPDDR5X (Unified Memory) Bộ nhớ trong 256 GB hoặc 1 TB UFS Mục tiêu giá ban đầu Dưới 999 USD (khoảng 800 USD cho bản cơ bản) Dự báo giá hiện tại Tránh vượt mốc 1.000 USD

Tác động đến thị trường thiết bị thực tế ảo

Ban đầu, Valve đặt mục tiêu thương mại hóa Steam Frame với mức giá dễ tiếp cận hơn so với thế hệ tiền nhiệm Valve Index (vốn có giá 999 USD). Nhiều dự báo lạc quan từng chỉ ra mức giá khởi điểm khoảng 800 USD cho phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các nhà phân tích hiện nhận định mức giá trên 1.000 USD là kịch bản thực tế hơn đối với sản phẩm này.

Bối cảnh tăng giá này không chỉ diễn ra với Valve. Vào tháng 4, Meta cũng đã phải điều chỉnh tăng giá bán hai dòng kính Quest 3 và Quest 3S thêm từ 50 đến 100 USD. Do sở hữu cấu hình phần cứng thuộc phân khúc cao cấp hơn, Steam Frame được đánh giá là nhạy cảm và dễ chịu ảnh hưởng bởi biến động giá linh kiện hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.