Valve Steam Machine dùng RAM đơn kênh: Giải pháp tiết kiệm hay rào cản hiệu năng? Quyết định trang bị một thanh RAM 16GB thay vì cấu hình kênh đôi của Valve nhằm giữ giá Steam Machine ổn định, song lại vô tình tạo ra nút thắt cổ chai về băng thông.

Trong nỗ lực duy trì mức giá cạnh tranh cho dòng máy chơi game mini Steam Machine, Valve đã thực hiện một thay đổi quan trọng trong cấu hình phần cứng: chuyển từ sử dụng hai thanh RAM 8GB sang một thanh 16GB duy nhất. Quyết định này, dù giúp hãng đối phó với tình trạng khan hiếm linh kiện toàn cầu, đang dấy lên những lo ngại về việc giới hạn hiệu năng thực tế của thiết bị trong các tác vụ đòi hỏi băng thông lớn.

Thay đổi cấu hình RAM trên Steam Machine: Khi chi phí đè nặng lên hiệu năng

Theo các báo cáo mới nhất, Valve đã phải điều chỉnh thông số kỹ thuật ngay trong quá trình lắp ráp để đảm bảo đủ số lượng đơn vị cung ứng ra thị trường. Thay vì trang bị cấu hình RAM kênh đôi (dual-channel) với hai thanh DDR5 8GB, nhiều chiếc Steam Machine sẽ xuất xưởng với một thanh RAM DDR5 16GB duy nhất. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ chỉ có thể vận hành máy ở chế độ kênh đơn (single-channel) ngay khi đập hộp.

Steam Machine được trang bị một thanh RAM DDR5 đơn kênh nhằm giảm chi phí sản xuất.

Nguyên nhân của sự thay đổi này bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng linh kiện do cơn sốt AI gây ra. Trong một cuộc phỏng vấn với Gamers Nexus, các kỹ sư của Valve giải thích rằng các mô-đun RAM 8GB hiện đang trở nên cực kỳ khan hiếm. Để tránh việc phải tăng giá bán lẻ của Steam Machine lên mức quá cao, công ty đã chọn giải pháp sử dụng thanh 16GB – loại linh kiện dễ tiếp cận hơn ở thời điểm hiện tại.

Tại sao RAM kênh đơn lại là một bước lùi về mặt kỹ thuật?

Trong kiến trúc máy tính hiện đại, cấu hình kênh đôi cho phép bộ vi xử lý (CPU) truy cập vào nhiều luồng dữ liệu cùng một lúc, từ đó nhân đôi băng thông lý thuyết so với kênh đơn. Đối với các hệ thống chơi game nhỏ gọn như Steam Machine, nơi CPU và GPU thường chia sẻ chung tài nguyên bộ nhớ, băng thông là yếu tố sống còn.

Việc thiếu hụt kênh truyền tải dữ liệu thứ hai có thể gây ra hiện tượng "nút thắt cổ chai", đặc biệt là trong các tựa game nặng về xử lý CPU hoặc các trò chơi thế giới mở phức tạp. Các chuyên gia kỹ thuật chỉ ra rằng những cái tên như Crimson Desert hay Baldur's Gate 3 sẽ là những phép thử rõ ràng nhất cho sự sụt giảm khung hình khi hệ thống không thể đáp ứng tốc độ luân chuyển dữ liệu cần thiết.

Bảng so sánh tác động của cấu hình RAM

Tiêu chí Cấu hình 2x8GB (Kênh đôi) Cấu hình 1x16GB (Kênh đơn) Băng thông bộ nhớ Tối đa (Ưu tiên cho gaming) Bị giới hạn (Dễ gây nghẽn) Khả năng nâng cấp Khó (Phải thay cả hai thanh) Dễ (Chỉ cần lắp thêm một thanh) Độ ổn định khung hình Cao hơn trong game nặng CPU Có thể gây giật lag (stuttering)

Bài toán cung ứng và áp lực từ các đối thủ

Valve thừa nhận rằng họ không có các hợp đồng cung ứng dài hạn với những gã khổng lồ sản xuất DRAM như Samsung hay SK Hynix. Điều này đặt hãng vào vị thế tương tự như các nhà bán lẻ nhỏ hoặc người dùng cá nhân khi phải đối mặt với biến động giá cả và nguồn hàng. Lựa chọn duy nhất khác là tăng giá bán, nhưng điều này sẽ khiến Steam Machine mất đi lợi thế trước các đối thủ như PlayStation 5.

Mặc dù Valve khẳng định các kết quả thử nghiệm nội bộ cho thấy sự khác biệt về điểm số benchmark giữa hai cấu hình là không đáng kể, nhưng cộng đồng người dùng vẫn tỏ ra không hài lòng. Điểm gây tranh cãi lớn nhất là khách hàng không thể biết trước thiết bị mình đặt mua sẽ sở hữu cấu hình RAM nào cho đến khi nhận máy, do việc lắp ráp phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung tại thời điểm đó.

Cơ hội nâng cấp và tính toán của người dùng

Điểm tích cực duy nhất trong cấu hình kênh đơn là khả năng nâng cấp trong tương lai. Vì Steam Machine sở hữu hai khe cắm RAM SO-DIMM, người dùng có thể dễ dàng lắp thêm một thanh 16GB tương đương để đạt tổng dung lượng 32GB và kích hoạt chế độ kênh đôi. Tuy nhiên, với mức giá linh kiện đang ở ngưỡng "thiên văn" như hiện nay, đây không phải là một giải pháp kinh tế đối với đa số game thủ trong ngắn hạn.

Nhìn chung, việc Valve ưu tiên số lượng cung ứng và ổn định giá thành là một quyết định mang tính thực tế. Tuy nhiên, khi so sánh với hiệu năng thuần túy của các hệ máy console như PS5 (có giá khoảng 599 USD), Steam Machine đang tự đặt mình vào thế khó khi vừa có giá thành cao, vừa phải chịu những thỏa hiệp về mặt kỹ thuật không đáng có.