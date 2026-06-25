Valve thử nghiệm đưa AMD FSR 4 lên Steam Deck: Bước ngoặt cho hiệu năng đồ họa Valve đang tích hợp công nghệ AMD FSR 4 vào lớp tương thích Proton Experimental, cho phép các thiết bị như Steam Deck nâng cấp chất lượng hình ảnh mà không cần công cụ phức tạp.

Valve vừa thực hiện một bước đi quan trọng khi âm thầm bổ sung hỗ trợ công nghệ siêu phân giải AMD FSR 4 vào Steam và lớp tương thích Proton Experimental. Động thái này hứa hẹn giúp các tựa game đã hỗ trợ FSR 3 có thể tiếp cận lộ trình nâng cấp lên FSR 4 một cách dễ dàng hơn trên hệ điều hành SteamOS và Linux mà không cần đến các công cụ từ bên thứ ba.

Cơ chế tích hợp FSR 4 thông qua file DLL tùy chỉnh

Phát hiện này được chia sẻ bởi chuyên gia rò rỉ phần cứng Brad Lynch trên mạng xã hội X. Theo đó, Valve đã thêm một tệp tin có tên "amdxcffx64.dll" vào hệ thống. Đây là tệp DLL liên quan trực tiếp đến lộ trình nâng cấp FSR 4 của AMD. Việc Valve tùy biến tệp này cho SteamOS và Proton có thể làm giảm đáng kể sự phụ thuộc vào các công cụ như OptiScaler – vốn thường được người dùng Linux và Steam Deck sử dụng để ép hệ thống hỗ trợ FSR 4.

Mặt lưng của phiên bản Steam Deck OLED

Vì tệp tin mới hiện đang nằm trong nhánh Proton Experimental, công nghệ này có khả năng hoạt động trên nhiều tựa game hỗ trợ FSR 3. Nếu quá trình thử nghiệm thành công, lộ trình nâng cấp đồ họa sẽ được đơn giản hóa tối đa, loại bỏ các bước thay thế tệp DLL thủ công hoặc thiết lập tùy chọn khởi chạy (launch options) phức tạp.

Mở rộng khả năng tương thích cho phần cứng cũ

Đáng chú ý, phiên bản FSR 4 mà Valve đang thử nghiệm được thiết kế để hỗ trợ cả những GPU đời cũ hơn kiến trúc RDNA 4. Điều này đặc biệt quan trọng đối với hệ sinh thái phần cứng chạy SteamOS hiện nay, vốn phần lớn chưa sử dụng kiến trúc đồ họa mới nhất của AMD. Ngoài các thiết bị chạy chip AMD, sự thay đổi này cũng mang lại lợi ích cho các thiết bị cầm tay sử dụng đồ họa Intel Arc.

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Lợi ích thực tế cho người dùng Steam Deck

Đối với chủ sở hữu Steam Deck, đây là một tin vui lớn dù thiết bị này sử dụng APU tùy chỉnh dựa trên kiến trúc RDNA 2 cũ hơn. Theo lộ trình của AMD, hỗ trợ chính thức cho RDNA 2 phải đến đầu năm 2027 mới xuất hiện. Tuy nhiên, việc Valve chủ động tích hợp vào Proton có thể giúp người dùng Steam Deck trải nghiệm FSR 4 sớm hơn đáng kể.

Việc triển khai ở cấp độ Proton không chỉ cải thiện hiệu năng mà còn là một bước tiến về trải nghiệm người dùng (Quality of Life). Hiện tại, cộng đồng đang kỳ vọng tính năng này sẽ sớm ổn định để có thể sử dụng rộng rãi trên Steam Deck cũng như các dự án Steam Machine thế hệ mới trong tương lai.